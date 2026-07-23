„Nie mogłam się pozbierać na koniec”. Widzowie piszą, że dawno nie oglądali tak dobrego serialu
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„Nie mogłam się pozbierać na koniec”. Widzowie piszą, że dawno nie oglądali tak dobrego serialu

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„Długa noc”
„Długa noc” Źródło: HBO / Max
Ten serial HBO z 2016 roku do dziś uchodzi za jedną z najlepszych produkcji kryminalnych ostatniej dekady. Jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, nie ma na co czekać.

Ma tylko osiem odcinków, a wielu uważa, że ten serial HBO wyznaczył nowy standard dla telewizyjnych kryminałów. Niektórzy twierdzą nawet, że jest lepszy od „Detektywa”.

„Dawno nie oglądałam tak dobrego i rewelacyjnie poprowadzonego serialu!”; „Młyny sprawiedliwości mielą wolno... Nie mogłam się pozbierać na koniec. Osiem genialnych odcinków. Niezwykłe aktorstwo. Wow”; „Świetny kryminał utrzymany w mrocznej stylistyce neo-noir. Intryga wciąga, do końca sprawa jest niejasna i jest parę ciekawych twistów. Aktorsko super poziom” – piszą o nim widzowie.

Ten serial jest tak dobry, jak „Detektyw”. A może nawet lepszy

Fabuła serialu „Długa noc” rozpoczyna się niewinnie. Młody pakistańsko-amerykański student spędza noc z poznaną przypadkiem dziewczyną. Następnego ranka budzi się obok jej ciała, a wszystkie poszlaki wskazują właśnie na niego. Widz od początku obserwuje wydarzenia z perspektywy głównego podejrzanego, co odwraca klasyczny schemat kryminału. Zamiast zastanawiać się, kto zabił, śledzimy, jak działa machina wymiaru sprawiedliwości i jak łatwo może zmienić życie człowieka.

Twórcy pokazują kolejne etapy śledztwa, proces sądowy oraz funkcjonowanie amerykańskiego systemu prawnego. Równie ważnym tematem stają się uprzedzenia rasowe, presja opinii publicznej i pytanie, czy prawda rzeczywiście ma decydujące znaczenie w sądzie.

Riz Ahmed („Sound of metal”, „Bait”) znakomicie oddaje zagubienie i stopniową przemianę młodego bohatera, który z każdym dniem coraz bardziej traci dawną tożsamość. Świetnie wypada również John Turturro („Rozdzielenie”, „Big Lebowski”) jako doświadczony adwokat, doskonale rozumiejący, że sprawiedliwość i prawo nie zawsze oznaczają to samo.

Ośmioodcinkowy serial „Długa noc” jest w Polsce do obejrzenia na HBO Max.

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Źródło: WPROST.pl