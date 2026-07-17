To będzie serialowy hit lata. HBO Max odsłania karty. Ujawnia zwiastun i datę premiery

Po sukcesie pierwszej odsłony „Klara” powraca z nowymi odcinkami. HBO Max zaprezentowało właśnie zwiastun drugiego sezonu serialu, który będzie dostępny pod tytułem „Klara. Rewolucja”. Twórcy zapowiadają jeszcze więcej emocji, nieoczekiwanych zwrotów akcji i bohaterów, których życie wywróci się do góry nogami.

„Klara. Rewolucja”. Co wydarzy się w nowych odcinkach?

Nowy sezon przyniesie sporo zmian w życiu Klary i jej najbliższych. Niespodziewanie do jej mieszkania wraca ojciec, Władysław, a chwilę później pojawia się również Aleks, który postanawia zawalczyć o miłość i stawia wszystko na jedną kartę. W efekcie codzienność głównej bohaterki szybko wymyka się spod kontroli.

Nie tylko Klara będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. Gerard, podobnie jak ona, przestaje panować nad domowym chaosem. Wojciech rozpoczyna nowy etap życia, w czym pomaga mu Sebastian, nowy ortopeda ze szpitala. Z kolei Wronka rusza na kolejne poszukiwania szczęścia, a także... raka. Wszystko wskazuje na to, że nad bohaterami nadciąga tytułowa rewolucja, która nie obejdzie się bez bolesnych konsekwencji.

Gwiazdorska obsada i nowe nazwiska w hicie HBO Polska

W kontynuacji ponownie zobaczymy Izabelę Kunę, Katarzynę Warnke, Adama Woronowicza, Piotra Adamczyka, Iwonę Bielską oraz Eryka Kulma. Do obsady dołączają Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk. Gościnnie w serialu wystąpią także Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Górski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka.

Autorem serialu jest Marek Modzelewski, który rozwija projekt we współpracy z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, kierowanym przez Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego. Reżyserem „Klary. Rewolucji” jest Łukasz Jaworski, za zdjęcia odpowiada Marian Prokop, scenografię przygotowała Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumy Pola Gomółka, a charakteryzację Kinga Krulikowska.

Kierownikiem produkcji został Tomasz Parnowski, za obsadę odpowiada Magdalena Szwarcbart, natomiast producentkami serialu są Izabela Kuna jako producent kreatywny oraz Karolina Izert z TVN Warner Bros. Discovery.

Premiera serialu „Klara. Rewolucja” w HBO Max została zaplanowana na 7 sierpnia.

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