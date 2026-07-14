„Prawdziwa przyjemność”. Tak piszą o nowym serialowym thrillerze o sprzątaczce

„Zaproszona” („The Guest”) to serial autorstwa Matthew Barry’ego. Za reżyserię odpowiada Ashley Way. Duet współpracował już przy okazji nagrodzonego statuetką BAFTA Cymru serialu „Men up”. W nowym, czteroodcinkowym thrillerze twórcy postanowili opowiedzieć historię młodej sprzątaczki, jej pracodawczyni i łączącej obie kobiety relacji.

W role główne wcielają się Gabrielle Creevy („Black Doves”) i Eve Myles („Zaczęło się w środę”). W serialu występują też Sion Daniel Young, Clive Russell, Emun Elliott, Julian Lewis Jones czy Joseph Ollman.

Nowość dla fanów thrillerów. O czym jest serial „Zaproszona”?

Ria jest młoda. Pracuje jako sprzątaczka. Wraz z poznanym jeszcze w szkole chłopakiem nielegalnie wynajmuje małe mieszkanie. Bezrobocie partnera mocno odbija się na jej sytuacji finansowej. Dziewczyna nie jest pewna, czego chciałaby od życia i nigdy nie miała sposobności, by na dobre się nad tym zastanowić. Kiedy zaczyna sprzątać dla Fran, bogatej bizneswoman z sukcesami, wkracza w świat, o którym dotąd mogła tylko marzyć.

Ria jest pod ogromnym wrażeniem swojej pracodawczyni. Między kobietami szybko zawiązuje się przyjaźń. Fran zachęca Rię do przejęcia kontroli nad życiem. Jedna z jej rad kończy się jednak tragicznie. Życie obu kobiet zaczyna splatać sieć tajemnic i kłamstw. Rozpoczyna się pełna manipulacji gra.

Premiera serialu „Zaproszona” zaplanowana została na piątek, 24 lipca o godz. 21:00 w BBC First. Powtórki odcinków będzie można oglądać w czwartki o godz. 23:10. Produkcja będzie także dostępna w BBC Player.

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