„Prawdziwa przyjemność”. Tak piszą o nowym serialowym thrillerze o sprzątaczce
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„Prawdziwa przyjemność”. Tak piszą o nowym serialowym thrillerze o sprzątaczce

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„Zaproszona”
„Zaproszona” Źródło: BBC
„Dobrze poprowadzony thriller”, który ogląda się „z prawdziwą przyjemnością” – tak opisali serial „Zaproszona” brytyjscy dziennikarze.

„Zaproszona” („The Guest”) to serial autorstwa Matthew Barry’ego. Za reżyserię odpowiada Ashley Way. Duet współpracował już przy okazji nagrodzonego statuetką BAFTA Cymru serialu „Men up”. W nowym, czteroodcinkowym thrillerze twórcy postanowili opowiedzieć historię młodej sprzątaczki, jej pracodawczyni i łączącej obie kobiety relacji.

W role główne wcielają się Gabrielle Creevy („Black Doves”) i Eve Myles („Zaczęło się w środę”). W serialu występują też Sion Daniel Young, Clive Russell, Emun Elliott, Julian Lewis Jones czy Joseph Ollman.

Nowość dla fanów thrillerów. O czym jest serial „Zaproszona”?

Ria jest młoda. Pracuje jako sprzątaczka. Wraz z poznanym jeszcze w szkole chłopakiem nielegalnie wynajmuje małe mieszkanie. Bezrobocie partnera mocno odbija się na jej sytuacji finansowej. Dziewczyna nie jest pewna, czego chciałaby od życia i nigdy nie miała sposobności, by na dobre się nad tym zastanowić. Kiedy zaczyna sprzątać dla Fran, bogatej bizneswoman z sukcesami, wkracza w świat, o którym dotąd mogła tylko marzyć.

Ria jest pod ogromnym wrażeniem swojej pracodawczyni. Między kobietami szybko zawiązuje się przyjaźń. Fran zachęca Rię do przejęcia kontroli nad życiem. Jedna z jej rad kończy się jednak tragicznie. Życie obu kobiet zaczyna splatać sieć tajemnic i kłamstw. Rozpoczyna się pełna manipulacji gra.

Premiera serialu „Zaproszona” zaplanowana została na piątek, 24 lipca o godz. 21:00 w BBC First. Powtórki odcinków będzie można oglądać w czwartki o godz. 23:10. Produkcja będzie także dostępna w BBC Player.

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Źródło: WPROST.pl