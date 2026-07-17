Prime Video z nowym thrillerem akcji. Fani takiego kina będą zachwyceni

„Biegaczka” (oryg. „The Runner”) to trzymający w napięciu thriller psychologiczny, którego akcja rozgrywa się w tętniącym życiem labiryncie londyńskich ulic i podziemnych tuneli.

Film opiera się na znakomitej kreacji Gal Gadot – aktorka wciela się w odnoszącą sukcesy prawniczkę korporacyjną, która w obliczu zagrożenia życia jej syna zostaje sprowadzona do swoich najbardziej pierwotnych instynktów, gdy bezwarunkowy odruch ochrony dziecka całkowicie przejmuje nad nią kontrolę. Zawrotne tempo i dynamiczna misja ratunkowa w „Biegaczce” bez wątpienia przyciągną fanów kina akcji.

Nowy thriller Prime Video przyciągnie widzów. Mocny zwiastun filmu

W trzymającym w napięciu thrillerze psychologicznym „Biegaczka” Maia Marten (Gal Gadot) zbudowała swoje życie na umiejętności bycia zawsze o krok przed innymi. Jest bystrą, zaradną i niezwykle skuteczną prawniczką, należącą do ścisłej czołówki londyńskiego świata prawa. Podczas porannego biegu jeden telefon wywraca życie Mai do góry nogami: jej syn zostaje porwany.

Warunki jego uwolnienia są proste i bezlitosne – nie może się zatrzymywać, musi wykonywać każde polecenie i nikomu o niczym nie mówić. Jeśli się zatrzyma, chłopiec zginie. Zmuszona do biegu przez miasto i podporządkowania się serii złowrogich poleceń, Maia staje przed niemożliwym pytaniem: jak daleko posunie się, by sprowadzić syna do domu?

Osadzony na tle niezwykle ruchliwych ulic Londynu film to porywający wyścig o wysoką stawkę, w którym liczy się każda sekunda, każda decyzja ma swoją cenę, a niezłomna miłość matki staje się najgroźniejszą bronią ze wszystkich.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu, udostępniony przez Prime Video:

Film „Biegaczka” zadebiutuje na platformie Prime Video już 2 września.

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