Prościutki QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadry!

Wystarczy jedno spojrzenie na kadr... i wracają wspomnienia. Rozpoznasz wszystkie wieczorynki z PRL-u?
Pamiętasz kultowe dobranocki z czasów PRL-u? Reksio, Miś Uszatek, Bolek i Lolek czy Colargol przez lata towarzyszyli kolejnym pokoleniom przed snem. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz te animowane klasyki – wystarczy rozpoznać wieczorynki po kadrach. To prosty quiz, który wywoła sporo wspomnień!
Łatwy QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z:
- Sąsiedzi
- Bolek i Lolek
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Źródło: WPROST.pl