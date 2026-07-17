Prościutki QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadry!
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Prościutki QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadry!

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„Pszczółka Maja”
„Pszczółka Maja” Źródło: Nippon Animation
Wystarczy jedno spojrzenie na kadr... i wracają wspomnienia. Rozpoznasz wszystkie wieczorynki z PRL-u?

Pamiętasz kultowe dobranocki z czasów PRL-u? Reksio, Miś Uszatek, Bolek i Lolek czy Colargol przez lata towarzyszyli kolejnym pokoleniom przed snem. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz te animowane klasyki – wystarczy rozpoznać wieczorynki po kadrach. To prosty quiz, który wywoła sporo wspomnień!

Łatwy QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Sąsiedzi
  • Bolek i Lolek

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Źródło: WPROST.pl