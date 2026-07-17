Netflix pobił rekord zarobków. Te filmy i seriale oglądaliśmy najchętniej

Netflix ma za sobą najlepszy drugi kwartał w swojej historii pod względem finansowym. Platforma zanotowała rekordowe przychody i zysk operacyjny, jednak mimo świetnych wyników inwestorzy zareagowali chłodno.

Rekordowe przychody Netfliksa, ale akcje poszły w dół

Po publikacji raportu akcje streamingowego giganta spadły o 9 proc., podaje branżowy portal Wirtualnemedia.pl. Jednocześnie firma ujawniła, które filmy i seriale przyciągnęły przed ekrany największą liczbę widzów.

W drugim kwartale 2026 roku Netflix osiągnął przychody na poziomie 12,56 mld dolarów. To wynik o 13,4 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka wskazuje, że za wzrost odpowiada większa liczba subskrybentów, podwyżki cen abonamentów oraz rosnące wpływy z reklam.

Platforma poinformowała, że w pierwszym półroczu 2026 roku łączny czas oglądania treści wzrósł rok do roku o 2 proc. Dla porównania rok wcześniej dynamika wyniosła 1,5 proc.

„Za wszelką cenę” okazało się największym serialowym hitem

Najchętniej oglądanym serialem minionego kwartału został ośmioodcinkowy miniserial „Za wszelką cenę”, który odnotował 97 mln odtworzeń w ciągu trzech miesięcy od premiery.

Produkcja powstała na podstawie powieści Harlana Cobena z 2023 roku. Głównym bohaterem jest David Burroughs, grany przez Sama Worthingtona. Mężczyzna odsiaduje wyrok dożywotniego więzienia za zabójstwo własnego syna, choć utrzymuje, że jest niewinny. Kiedy pojawiają się informacje sugerujące, że chłopiec może żyć, rozpoczyna dramatyczną walkę o odkrycie prawdy. Śledztwo prowadzi go do świata pełnego tajemnic, manipulacji i kłamstw.

Drugie miejsce wśród seriali zajął koreański tytuł „Dam Ci lekcję”, który zgromadził 55 mln odtworzeń. Produkcja stała się drugim największym koreańskim hitem w historii platformy. Opowiada o pracownikach Biura Ochrony Edukacji, którzy za wszelką cenę próbują zaprowadzić porządek w szkołach, niekiedy działając poza granicami prawa.

Animacja numerem jeden wśród filmów

Największym filmowym przebojem okazała się animacja „W cudzej skórze”, która osiągnęła imponujące 137 mln odtworzeń. Historia opowiada o małym leśnym stworzeniu i majestatycznym ptaku, odwiecznych wrogach, którzy niespodziewanie zamieniają się ciałami. Aby przetrwać pełną niebezpieczeństw przygodę, muszą nauczyć się współpracy. Netflix podkreślił, że jest to drugi najchętniej oglądany autorski film animowany w historii platformy.

W czołówce najpopularniejszych filmów znalazły się także „Alfa” z wynikiem 111 mln odtworzeń, „Wiadomości dla Isabelle” z 71 mln, dokument „Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli”, który obejrzano 67 mln razy, oraz „Biurowy romans”, mający na koncie 63 mln odtworzeń.

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