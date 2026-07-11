Fani „Reachera” nie mogą tego przegapić. Oto 11 seriali pełnych akcji i napięcia

„Reacher” błyskawicznie zdobył grono wiernych fanów dzięki dynamicznej akcji, charyzmatycznemu bohaterowi i pełnym napięcia śledztwom. Oto seriale, które najczęściej polecają widzowie zakochani w przygodach Jacka Reachera.

„Reacher” to za mało? Oto najlepsze seriale w tym klimacie

Seriale takie jak „Reacher” oferują idealne połączenie akcji, tajemnicy i narracji opartej na postaciach, które trzymają widzów w napięciu. Nie trzeba daleko szukać podobnych seriali, które oddają tę dynamiczną energię. Jednym z seriali, po które fani często sięgają i na który głosowali w serwisie Ranker, jest „Lista śmierci”. Wciągającą opowieść o wojskowych spiskach i osobistej zemście zapewnia widzom odpowiednią dawkę emocji.

Równie często fani wskazują na Jacka Ryan'a w serialu, który jest ostrym geopolitycznym dramatem z niesamowitymi scenami akcji i pierwszorzędną narracją. Nie przegapcie też mniej może popularnego „Justified” – gwarantuje on błyskotliwe dialogi i wciągające konfrontacje, a do tego nieśmiertelną opowieść o sprawiedliwości w małym amerykańskim miasteczku.

Seriale podobne do „Reacher'a”

„Lista śmierci”



„The Terminal List” opowiada historię Jamesa Reece'a, byłego żołnierza Navy SEAL, którego pluton wpada w zasadzkę. Próba wyjaśnienia tragedii prowadzi go do odkrycia rozległego spisku, a kolejne wydarzenia zamieniają się w bezwzględną walkę o przetrwanie i zemstę. W głównych rolach występują Chris Pratt, Constance Wu, Taylor Kitsch i Riley Keough.

To propozycja dla widzów, którzy w „Reacherze” najbardziej cenią nieustępliwego bohatera, efektowne sceny akcji oraz historię opartą na tajemnicach i śledztwie.



„Nocny agent”



Bohaterem serialu jest agent FBI Peter Sutherland, który po odkryciu szpiega w Białym Domu zostaje wciągnięty w niebezpieczny spisek. W obsadzie znaleźli się Gabriel Basso, Luciane Buchanan i Hong Chau.

„Nocny Agent” łączy polityczne intrygi, wartką akcję i liczne zwroty wydarzeń, oferując klimat bardzo zbliżony do tego, który pokochali fani „Reachera”.



„Jack Ryan”



Serial przedstawia losy analityka CIA Jacka Ryana, który opuszcza biuro i trafia w sam środek międzynarodowych konfliktów oraz operacji antyterrorystycznych. Główne role grają John Krasinski, Wendell Pierce i Noomi Rapace.

To produkcja dla osób lubiących szpiegowskie historie, globalne zagrożenia i inteligentnych bohaterów, którzy muszą działać pod ogromną presją.



„Justified: Miasto Strachu”



Głównym bohaterem jest zastępca szeryfa Raylan Givens, który pilnuje porządku w hrabstwie Harlan w Kentucky. W roli głównej występuje Timothy Olyphant.

Serial wyróżniają błyskotliwe dialogi, świetnie napisane postacie i pełna napięcia rywalizacja między Givensem a Boydem Crowderem. To doskonały wybór dla fanów mocnych kryminałów.



„Bosch”



„Bosch”, oparty na powieściach Michaela Connelly'ego, opowiada o detektywie Harrym Boschu, który prowadzi kolejne śledztwa w Los Angeles. W głównej roli występuje Titus Welliver.

Produkcja zachwyca realistycznym podejściem do pracy policji, skomplikowanymi sprawami kryminalnymi i moralnie niejednoznacznymi bohaterami.



„Walka z Goliatem”



Billy McBride, grany przez Billy'ego Boba Thorntona, to prawnik próbujący odzyskać dawną pozycję, mierząc się z potężnymi przeciwnikami i korupcją.

Serial łączy dramat prawniczy z mrocznym thrillerem, a główny bohater, podobnie jak Jack Reacher, nie odpuszcza nawet wtedy, gdy przeciwko sobie ma znacznie silniejszych rywali.



„Banshee”



To historia byłego skazańca i zawodowego złodzieja, który podszywa się pod szeryfa niewielkiego miasteczka w Pensylwanii. W głównej roli występuje Antony Starr.

„Banshee” słynie z brutalnych scen akcji, dynamicznego tempa oraz pełnej napięcia opowieści o zemście i walce o władzę.



„Prawnik z Lincolna”



Serial opowiada o Mickeyu Hallerze, adwokacie prowadzącym sprawy z tylnego siedzenia swojego Lincolna. Produkcja powstała na podstawie bestsellerowych powieści Michaela Connelly'ego, a główną rolę gra Manuel Garcia-Rulfo.

To propozycja dla widzów, którzy cenią inteligentne zagadki kryminalne i złożone batalie sądowe.



„Dyplomatka”



W centrum wydarzeń znajduje się ambasadorka próbująca pogodzić wymagającą pracę z burzliwym życiem prywatnym. W rolach głównych występują Keri Russell i Rufus Sewell.

Serial umiejętnie łączy geopolityczne napięcia z psychologicznym dramatem i skomplikowanymi relacjami bohaterów.



„Ray Donovan”



Ray Donovan zawodowo rozwiązuje problemy hollywoodzkich elit, jednocześnie zmagając się z własnymi demonami i trudną sytuacją rodzinną. W głównych rolach występują Liev Schreiber i Jon Voight.

To mroczny dramat o przestępczości, rodzinie i moralnych kompromisach, który przypadnie do gustu miłośnikom niejednoznacznych bohaterów.



„Fubar”



Arnold Schwarzenegger wciela się w agenta CIA zmuszonego do powrotu z emerytury, by wykonać kolejną niebezpieczną misję.

„FUBAR” łączy widowiskową akcję z humorem i rodzinnymi wątkami, oferując rozrywkę dla fanów szpiegowskich historii i dynamicznych seriali. Czytaj też:

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