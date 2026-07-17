To jedna z ostatnich ról Bruce’a Willisa. Nie przegapcie dziś tego filmu

Bruce Willis na zawsze zapisał się w historii kina jako jedna z największych gwiazd filmów akcji. Choć aktor zakończył już karierę z powodu postępującej choroby, widzowie wciąż mogą oglądać jego późniejsze produkcje. Jedną z nich jest „Plan ocalenia”, który zostanie wyemitowany już dziś w telewizji.

„Plan ocalenia” – były wojskowy z tajemniczym projektem

„Plan ocalenia” powstał zaledwie dwa lata przed zakończeniem aktorskiej kariery Bruce’a Willisa. W filmie wciela się on w Donovana Chalmersa, wpływowego przedsiębiorcę i byłego wojskowego, który stoi na czele tajnego „Projektu 725”. To nowoczesna technologia pozwalająca przejąć cyfrową kontrolę nad światem, dlatego jej ochrona zostaje powierzona grupie byłych żołnierzy.

Jednym z nich jest Derek Miller, grany przez Jessego Metcalfe'a. Weteran z trudem odnajduje się po zakończeniu służby wojskowej, dlatego propozycja pracy u Chalmersa wydaje się dla niego szansą na nowy początek.

Sytuacja komplikuje się, gdy córka Donovana, Eva, nie godzi się na wojskowe wykorzystanie stworzonej przez siebie technologii. Szukając pomocy, trafia na ekstremistę znanego jako „Przekupień”, który obiecuje wykorzystać projekt dla dobra ludzkości. W rzeczywistości manipuluje kobietą i, gdy ta odkrywa jego prawdziwe zamiary, bierze ją jako zakładniczkę.

Celem terrorysty staje się zdobycie kodu aktywującego „Projekt 725”. Derek Miller i jego oddział ruszają więc do akcji, by odbić Evę i odzyskać technologię, zanim trafi ona w niepowołane ręce.

Jedna z ostatnich ekranowych kreacji Bruce'a Willisa

Dla wielu fanów „Plan ocalenia” jest jedną z ostatnich okazji, by zobaczyć Bruce’a Willisa w nowej roli. Film powstał na krótko przed zakończeniem jego trwającej ponad cztery dekady kariery, która uczyniła go ikoną kina sensacyjnego.

Emisja filmu „Plan ocalenia” odbędzie się w piątek, 17 lipca, o godz. 22:00 na antenie TV 4.

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