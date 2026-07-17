Policjant czy seryjny morderca? Ta kryminalna zagadka wciąga bez reszty

Dwie legendy Hollywood, Robert De Niro i Al Pacino, ponownie spotykają się na ekranie w pełnym napięcia thrillerze kryminalnym „Zawodowcy”. Produkcja łączy mroczną zagadkę seryjnego mordercy z historią doświadczonych detektywów, którzy muszą zmierzyć się nie tylko z bezwzględnym przestępcą, ale także z narastającymi podejrzeniami wobec jednego z nich.

„Zawodowcy” – Mroczna seria zbrodni wstrząsa Nowym Jorkiem

Tom „Turk” Cowan i David „Rooster” Fisk od trzech dekad pracują razem w nowojorskim wydziale dochodzeniowym. Choć lata służby odcisnęły na nich swoje piętno i obaj coraz częściej myślą o emeryturze, nie zamierzają jeszcze rezygnować z policyjnej odznaki.

Ich rutynę przerywa sprawa tajemniczego seryjnego zabójcy, który eliminuje osoby związane ze światem przestępczym. Po każdej zbrodni pozostawia broń oraz krótkie wierszyki opisujące przewinienia swoich ofiar. Jednym z pierwszych zamordowanych jest sutener Robert „Rambo” Brady.

Porucznik Hingis powierza prowadzenie dochodzenia Cowanowi i Fiskowi. Wkrótce giną kolejne osoby, wśród nich handlarz bronią Phillip Trager, gwałciciel Jonathan Van Luytens oraz ksiądz pedofil, ojciec Connell. Wszystko wskazuje na to, że zabójca konsekwentnie wymierza własną sprawiedliwość ludziom, którzy uniknęli odpowiedzialności za swoje czyny.

W miarę rozwoju śledztwa trop prowadzi jednak w nieoczekiwanym kierunku. Coraz więcej poszlak sugeruje, że sprawcą może być... policjant. Młodzi detektywi Simon Perez i Ted Riley zaczynają podejrzewać, że za serią samosądów stoi właśnie Tom Cowan.

Trzecie wspólne spotkanie legend kina

„Zawodowcy” to wyjątkowy tytuł dla miłośników kina sensacyjnego przede wszystkim za sprawą obsady. Film jest trzecim ekranowym spotkaniem Roberta De Niro i Ala Pacino po kultowych „Ojcu chrzestnym II” oraz „Gorączce”.

Emisja filmu „Zawodowcy” odbędzie się w piątek, 17 lipca, o godz. 21:00 na kanale Polsat Film.

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