Lubisz klimaty Dzikiego Zachodu? Oto seriale i filmy, które warto obejrzeć na Netfliksie

Western od dawna nie kojarzy się już wyłącznie z pojedynkami rewolwerowców i galopem przez bezkresne prerie.

Nowe westerny biją rekordy oglądalności

Współczesne produkcje przenoszą klasyczne motywy Dzikiego Zachodu do nowych realiów, opowiadając o rodzinnych wojnach, walce o władzę, moralnych dylematach i świecie, w którym zamiast dyliżansów pojawiły się pickupy i telefony komórkowe.

Choć współczesne westerny różnią się od klasycznych produkcji z czasów Johna Wayne'a czy Clinta Eastwooda, ich fundament pozostaje taki sam. Nadal opowiadają o walce dobra ze złem, sprawiedliwości, rodzinnych konfliktach i ludziach próbujących odnaleźć własne miejsce w brutalnym świecie.

Różnica polega na tym, że dzisiejsi twórcy coraz częściej wykorzystują te motywy do opowiadania o współczesnych problemach, takich jak nierówności społeczne, chciwość wielkich korporacji, kryzys męskości czy miejsce rdzennych społeczności we współczesnym świecie. Dzięki temu neo-western stał się jednym z najbardziej interesujących gatunków ostatnich lat.

Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z neo-westernami, te tytuły dostępne na Netfliksie będą świetnym wyborem.

„Ransom Canyon” łączy romans z rodzinną sagą



Jedną z najgłośniejszych współczesnych propozycji jest „Ransom Canyon”. Akcja serialu rozgrywa się w niewielkim teksańskim miasteczku, gdzie losy trzech ranczerskich rodzin splatają się w opowieści pełnej tajemnic, konfliktów i uczuć.

Głównym bohaterem jest Staten Kirkland, wdowiec próbujący odnaleźć się po osobistej tragedii. W jego życiu ponownie pojawia się dawna przyjaciółka Quinn O'Grady, prowadząca lokalną salę taneczną. Równolegle do miasteczka trafia tajemniczy Yancy Grey, którego przeszłość budzi coraz więcej pytań. Drugi sezon rozwija rozpoczęte wcześniej wątki i wprowadza nowych bohaterów, którzy wywracają życie mieszkańców do góry nogami.



„Kowboj na betonowej prerii” pokazuje inne oblicze Dzikiego Zachodu



„Kowboj na betonowej prerii” udowadnia, że kowbojska tradycja może przetrwać także w środku wielkiego miasta. Film powstał na podstawie powieści „Ghetto Cowboy” autorstwa G. Neriego.

Historia skupia się na 15-letnim Cole'u, który przeprowadza się do ojca pracującego w stadninie koni w północnej Filadelfii. Początkowo chłopak nie potrafi odnaleźć się w środowisku miejskich kowbojów, jednak z czasem odkrywa społeczność, która daje mu poczucie przynależności.

W rolach głównych występują Caleb McLaughlin i Idris Elba, a na ekranie towarzyszą im między innymi Jharrel Jerome, Lorraine Toussaint oraz Method Man.



„Powstrzymać mrok” to mroczny thriller z westernowym klimatem



Miłośnikom znacznie mroczniejszych historii przypadnie do gustu „Powstrzymać mrok” w reżyserii Jeremy'ego Saulniera.

Jeffrey Wright wciela się w Russella Core'a, eksperta od wilków, który trafia do odizolowanego miasteczka na Alasce. Zostaje poproszony o odnalezienie zwierząt odpowiedzialnych za serię tragicznych wydarzeń. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej po powrocie z wojskowej misji męża jednej z mieszkanek.

Film, oparty na powieści Williama Giraldiego, łączy elementy thrillera, dramatu psychologicznego i neo-westernu, wykorzystując surowe krajobrazy Alaski jako tło dla niepokojącej historii.



„Terytorium” przenosi western do Australii



Udowadniając, że kowbojskie historie nie muszą rozgrywać się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, „Terytorium” zabiera widzów na największą farmę hodowlaną świata w Australii.

Po tajemniczej śmierci następcy rodzinnego imperium Lawsonowie rozpoczynają bezwzględną walkę o władzę i przetrwanie. O rodzinny majątek rywalizują nie tylko członkowie klanu, lecz także wpływowi hodowcy bydła, gangsterzy, przedstawiciele rdzennych społeczności i potężni przedsiębiorcy związani z przemysłem wydobywczym.

W obsadzie znaleźli się Robert Taylor, Anna Torv, Michael Dorman oraz Sam Corlett. Czytaj też:

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