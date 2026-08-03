Netflix naszykował petardy na ten tydzień. Ponad 15 nowości: Wracają hity, debiutują perełki

To już ostatnie godziny odliczania do powrotu jednego z najwyżej ocenianych seriali w historii Netfliksa. Druga część ekranizacji powieści Gabriela Garcii Márqueza zaszczyci nas w tym tygodniu na Netflix. Poza tym pojawi się kolejna odsłona polskiego komediowego hitu oryginalnego platformy, a także sporo dokumentów i programów. Wpadną również klasyki filmowe i zadebiutują zupełne serialowe świeżynki z gwiazdorską obsadą. Sprawdźcie wszystkie nowości na poniższej liście i nie przegapcie hitów tego tygodnia na Netflix.

17 nowości na Netflix w pierwszym tygodniu sierpnia. Codziennie mega premiera

„Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek”



„Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek” to dzieło nagradzanej wytwórni Mindhouse („Louis Theroux: W głębi manosfery”) i pierwszy zrealizowany dla Netflixa film dokumentalny Mo Gilligana, który przygląda się ogólnoświatowej obsesji na punkcie smażonego kurczaka — oraz ukrytym kosztom folgowania naszym żądzom. Jako samozwańczy miłośnik jedzenia Mo poddaje swoje ciało odważnemu eksperymentowi polegającemu na jedzeniu smażonego kurczaka trzy razy dziennie przez 28 dni z rzędu. W jego ramach wyruszy z południowego Londynu do Stanów Zjednoczonych, aby odkryć, skąd wzięło się to danie i jakie czynniki społeczne, gospodarcze i przemysłowe napędzają jego masową popularność. Na własne oczy przekona się też, jak sieci fast-foodowe i wielkoobszarowe rolnictwo wpływają na nasze zdrowie oraz na naszą planetę i dietę. Jako czarny brytyjski komik Mo próbuje także odmienić percepcję tego dania, konfrontując się z kojarzonymi z nim negatywnymi stereotypami i badając, w jaki sposób doszło do jego kulturowego przywłaszczenia i jak jest ono reklamowane na współczesnym rynku.

Premiera: 5/8/2026



„Afera finansowa Trustor”



Wiosną 1997 roku pięć osób kupiło firmę inwestycyjną Trustor. Na papierze wszystko wydawało się w porządku, ale trzy miesiące później na jaw wyszło oszustwo. Do dziś jedna z największych afer finansowych w Szwecji pozostaje owiana tajemnicą. Nikt tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło, kto co zrobił, ani jak konflikty, które trwały długo po popełnieniu tego przestępstwa, wpłynęły na życie osób w nie zamieszanych. Pomysłodawca przekrętu, Joachim Posener, zniknął bez śladu i przez 30 lat ukrywał się przed Interpolem i szwedzką policją. Teraz odnalazła go reżyserka filmów dokumentalnych Karin af Klintberg.

Premiera: 5/8/2026



Serial „1670”, 3. sezon



Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła – Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

Premiera: 5/8/2026



„Let's Marry Harry”



Łamacz serc Harry Jowsey (Too Hot to Handle, Perfect Match) ma dość randkowania bez celu. Tym razem oddaje stery swojego życia miłosnego w ręce tych, którzy znają go najlepiej. Po latach publicznych związków — i nieustannych pomyłek — to jego najbliżsi podejmą trudne decyzje. Spośród starannie dobranej grupy potencjalnych partnerek wybiorą te, które zostaną, i te, które odejdą, kierując Harry’ego ku temu, czego naprawdę pragnie: prawdziwej miłości i małżeństwa.

Premiera: 5/8/2026



„Sto lat samotności”, 2. sezon



Mimo podpisania rozejmu Macondo wciąż nie zaznało pokoju. Pomni pogróżek pułkownika Aureliana Buendíi konserwatyści obmyślają plany zamachu, który — dziwnym zrządzeniem losu — kończy się sprowadzeniem do miasteczka z Bogoty Fernandy del Carpio. Fernanda wychodzi za mąż za Aureliana Drugiego — jednego z dwójki pochodzących z nieprawego łoża bliźniąt Arcadia — i rodzi Úrsuli Iguarán pierwszych prawowitych dziedziców. Tymczasem drugi bliźniak, José Arcadio Drugi, ma spełnić szalone marzenia patriarchy rodu o połączeniu Macondo ze światem. Przybycie do miasteczka kolei toruje drogę kompanii bananowej, która przypieczętowuje jego upadek, ostatecznie wypełniając klątwę Úrsuli Iguarán, bo plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi.

Premiera: 5/8/2026



„Moje życie z Walterami”, 3. sezon



Droga do prawdziwej miłości nigdy nie jest prosta — zwłaszcza w Silver Falls. Gdy ostatnio widzieliśmy rodzinę Walterów, Jackie i Cole w końcu wyznali sobie uczucia. Ich rozmowę usłyszał jednak Alex — chłopak Jackie i brat Cole’a. Chwilę później wszystko zeszło na dalszy plan, gdy głowa rodziny Walterów, George, trafił do szpitala. W trzecim sezonie bohaterowie próbują odnaleźć się w konsekwencjach tych wydarzeń i odkrywają, co naprawdę jest dla nich ważne. Uczą się też, że warto walczyć o to, czego się pragnie. Podczas gdy ich życie uczuciowe wciąż pozostaje pełne niepewności, Alex skupia się na nowej drużynie rodeo, a Cole przejmuje kontrolę nad swoim życiem, gdy kierowca wyścigowy dostrzega w nim talent. Jackie angażuje się w rozwój lokalnego centrum społecznościowego. Kiedy jednak z Nowego Jorku przyjeżdża jej przyjaciel z dzieciństwa, okazuje się, że pozostawione za sobą życie trudniej wymazać z pamięci, niż przypuszczała.

Premiera: 6/8/2026



„Kryptonim U.N.C.L.E.”



Agenci CIA i KGB biorą udział w misji przeciwko tajemniczej organizacji przestępczej, która dąży do rozprzestrzeniania broni jądrowej.

Premiera: 6/8/2026



„Na skraju jutra”



Walczący z agresywną rasą obcych żołnierz zostaje zamknięty w pętli czasu i skazany na ciągłe przeżywanie tego samego dnia. On i legendarna bohaterka wojenna łączą siły, aby powstrzymać agresorów.

Premiera: 6/8/2026



„Prestiż”



Dwaj młodzi iluzjoniści żyją w przyjaznych stosunkach. Gdy ginie żona jednego z nich, mężczyźni stają się śmiertelnymi wrogami.

Premiera: 6/8/2026



„Zodiak”



San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.

Premiera: 6/8/2026



„Ostatni dom”



Czteroosobowa rodzina zostaje nagle uwięziona we własnym domu i musi razem walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.

Premiera: 7/8/2026



„Śmierć sp. z o.o.”, 4. sezon



Czwarty sezon rozpoczyna się od fundamentalnego pytania: „Kto zajmie upragniony dyrektorski fotel?”. Chemi ma idealne rozwiązanie — to on obejmie tę funkcję „na krótką chwilkę”, aby zdążyć odcisnąć na firmie swoje piętno, po czym przekaże pałeczkę Dámasowi. Szalenie frustruje to sprzedawcę, który miota się między próbami upokorzenia nowego szefa a bezwstydnym lizusostwem wobec niego. Tymczasem Chemi nie spoczywa na laurach i zaczyna zaprowadzać nowe porządki, które mogłyby przynieść korzyści w innym miejscu… ale niekoniecznie w domu pogrzebowym.

Premiera: 7/8/2026



„Ricky Gervais: Kocie życie”



Ten animowany sitcom — stworzony przez Ricky’ego Gervaisa, który udziela głosu jednemu z bohaterów — śledzi losy grupki dzikich brytyjskich kotów z różnych ścieżek życia, które szukają towarzystwa i filozofują na temat codziennej egzystencji. Po części śmieszny, po części absurdalny serial jest utrzymany w charakterystycznym stylu Gervaisa, którego humor i komentarze społeczne zdobyły mu rzeszę wiernych fanów.

Premiera: 7/8/2026



„Przesłodzeni”



Komedia romantyczna o Go Eun-sae (Ha Young), prokuratorce cierpiącej na amnezję, oraz Jang Tae-ha (Jung Hae-inie), trenerze boksu, który twierdzi, że jest jej chłopakiem. Eun-sae nie pamięta swojej przeszłości, nie potrafi udowodnić, kim jest, a jej jedyną szansą na znalezienie odpowiedzi okazuje się ten nieznajomy. Zamieszkuje więc z nim i niespodziewanie zaczyna zupełnie nowe życie.

Premiera: 7/8/2026



„Operacja Safed Sagar”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial dramatyczny przedstawiający wojnę w Kargil, eskadra pilotów oraz niebezpieczną misję.

Premiera: 7/8/2026



„The ribbon hero”



„Princess Knight” — manga Osamu Tezukiego z 1953 r., która stała się emblematycznym klasykiem, doczeka się w sierpniu nowej adaptacji. „The Ribbon Hero” to opowieść o samotnej bohaterce, która postanawia przeciwstawić się okrutnemu losowi w misternie skonstruowanym świecie.

Premiera: 8/8/2026



„Robin Hood”



W XIII-wiecznej Anglii Robin i jego banda stawiają czoła korupcji i prowadzą rebelię przeciwko skorumpowanemu królowi.



Premiera: 8/8/2026 Czytaj też:

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