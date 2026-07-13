„Love Is Blind: Polska” wraca na Netflix. Fani czekali na tę wiadomość!

Miłosny eksperyment będzie miał ciąg dalszy. Netflix oficjalnie potwierdził realizację 2. sezonu „Love Is Blind: Polska” i rozpoczął poszukiwania nowych uczestników. Single i singielki, którzy wierzą, że prawdziwe uczucie rodzi się przede wszystkim podczas rozmowy, mogą już zgłaszać się do programu.

Będzie 2. sezon „Love Is Blind: Polska”. Netflix potwierdził

Po sukcesie pierwszej polskiej odsłony platforma rozwiała wszelkie wątpliwości. „Love Is Blind: Polska” doczeka się kolejnego sezonu, a widzowie ponownie będą mogli śledzić losy uczestników, którzy zdecydują się sprawdzić, czy można zakochać się bez zobaczenia drugiej osoby.

Pierwsza edycja okazała się jednym z największych hitów reality show ostatnich miesięcy. Przez sześć tygodni utrzymywała się w zestawieniu dziesięciu najchętniej oglądanych produkcji Netflixa w Polsce i wywoływała liczne dyskusje w mediach społecznościowych.

Ruszył casting. Kto może zgłosić się do programu?

Na razie platforma nie zdradziła szczegółów dotyczących nowych odcinków. Nie wiadomo, czy w roli prowadzących ponownie zobaczymy Zosię Zborowską-Wronę i Andrzeja Wronę. Nie ogłoszono także daty premiery, choć można przypuszczać, że drugi sezon zadebiutuje w przyszłym roku.

Netflix rozpoczął już jednak nabór do drugiej edycji programu. Szansę na udział mają kobiety i mężczyźni, którzy są gotowi stworzyć trwały związek oparty na uczuciu i wzajemnym poznaniu, a nie pierwszym wrażeniu.

Aby wziąć udział w castingu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy przygotowany przez organizatorów. To okazja dla osób, które chcą przekonać się na własnej skórze, czy miłość rzeczywiście może być ślepa.

Polska wersja „Love Is Blind” zadebiutowała w maju 2026 roku. Uczestnicy poznawali się w specjalnych kabinach, rozmawiając ze sobą bez możliwości zobaczenia drugiej osoby. Dopiero po zaręczynach spotykali się twarzą w twarz, wspólnie zamieszkiwali, poznawali swoje rodziny i podejmowali decyzję, czy powiedzą sobie „tak” przed ołtarzem.

Internauci już mają pomysły na nowy sezon

Informacja o kontynuacji programu błyskawicznie wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Widzowie nie tylko cieszą się z powrotu formatu, ale też podsuwają twórcom własne pomysły.

„Matka Julii powinna być w 2. sezonie”, „Kiedy i gdzie casting? Brakuje mi rozrywek w życiu” – piszą. Pojawiły się również sugestie dotyczące zmian w odcinku podsumowującym sezon. „Koniecznie zmienić reunion, powinni być wszyscy uczestnicy na widowni, rodzina itp”. – czytamy w jednym z komentarzy.

Nie zabrakło także humorystycznych propozycji dotyczących prowadzących. „Dajcie na prowadzących Wiśniewskiego i Mandarynę, skoro już wrócili do siebie” – napisał ktoś, nawiązując do głośnego powrotu w świecie show-biznesu.

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