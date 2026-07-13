Zatrzęsienie nowości na Netflix. W tym tygodniu na widzów czeka 17 nowości

Netflix nie zwalnia tempa i w kolejnym tygodniu lipca przygotował dla swoich widzów kilka interesujących premier. W dniach 13–19 lipca w bibliotece serwisu pojawią się nowe seriale, filmy i programy, wśród których nie zabraknie zarówno wyczekiwanych debiutów, jak i produkcji, które mają szansę stać się wakacyjnymi hitami. Sprawdź, jakie nowości trafią na Netflix w nadchodzących dniach.

Netflix: 17 nowości w tygodniu 13–19 lipca. Pełna lista premier

„Golden Kamuy: Atak na więzienie Abashiri”



Podczas bezlitosnej trójstronnej walki o złoto Ajnów Asirpa i Sugimoto ruszają do więzienia Abashiri, gdzie czeka Noppera-Bo i prawda o ojcu dziewczyny.

Premiera: 13/7/2026



„Hot Ones: Extra Heat”



„Hot Ones: Extra Heat” to program, w którym ceniony przez krytyków format wywiadów znany z talk show „Hot Ones” zostaje przeniesiony ze studio na największe wydarzenia kulturalne świata. Każdy 30-minutowy odcinek prowadzony przez Seana Evansa zawiera kultowe wyzwanie polegające na zjedzeniu 10 skrzydełek, z których każde jest coraz ostrzejsze. Nie zmienia się również to, jak szczegółowo gospodarz przygotowuje się do wywiadów. Tym razem jednak rozmowy odbywają się w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami Netflixa, od imprez sportowych po premiery filmów i seriali. Każdy odcinek zawiera też segment specjalny związany z miejscem akcji i w każdym pojawiają się zaskakujący goście. „Hot Ones: Extra Heat” dodaje pikanterii imprezom, o których i tak wszyscy by mówili, więc tego ostrego zestawu tym bardziej nie można przegapić.

Premiera: 13/7/2026



„Quarterback”, 3. sezon



Popularny serial powraca i znów pozwala nam z bliska obserwować losy trzech rozgrywających w sezonie NFL 2024/2025. Towarzyszymy im w chwilach tryumfu i porażki oraz przekonujemy się, że ta pozycja jest jedną z najbardziej wymagających w świecie sportu — także poza boiskiem. W tym sezonie bohaterami, którzy pozwalają nam zajrzeć za kulisy swojego życia, są po raz pierwszy Joe Burrow (Cincinnati Bengals) i Jared Goff (Detroit Lions). Sprawdzamy też, jak radzi sobie Kirk Cousins (Atlanta Falcons), którego fani pokochali w poprzednim sezonie, a który teraz rozpoczyna nowy rozdział kariery.

Premiera: 14/7/2026



„Hawk”



Lonnie Hawkins (w tej roli Will Ferrell), najlepszy golfista 2004 roku, pokonuje ostatnie dołki w swojej karierze, próbując odzyskać dawną formę. Jego ciało mówi „czas na emeryturę”, ale serce podpowiada, że to jeszcze nie koniec. Jego była żona i syn Lance – nowa nadzieja golfa – są przekonani, że powinien odpuścić. Tymczasem Lonnie wie, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo i nie dopuszcza do siebie myśli, że największy powrót w historii golfa mógłby mu umknąć.

Premiera: 16/7/2026



„23 000 istnień”



Inspirowany prawdziwą historią organizacji „Jugend Rettet” film „23 000 istnień” to opowieść o grupie młodych ludzi, którzy nie chcą stać z boku i obojętnie patrzeć na śmierć niezliczonych rzesz uchodźców pragnących dostać się do Europy przez Morze Śródziemne. Jej członkowie nie mają żadnego doświadczenia w prowadzeniu akcji ratunkowych na morzu, ale mimo to postanawiają założyć zbiórkę, kupić starą łódź rybacką i wyruszyć na ratunek, aby ocalić ponad 23 000 osób. Jednak to, co zaczyna się jako wspólna misja pełna nadziei i determinacji, wkrótce wystawia na poważną próbę ich postrzeganie prawa i sprawiedliwości.

Premiera: 17/7/2026



„Heartstopper Forever”



Zaczyna się nowy rok szkolny dla uczniów Truham-Higgs. Związek Nicka i Charliego się pogłębia, ale myślą też o tym, jak potoczy się ich życie po ostatnim dzwonku.

Premiera: 17/7/2026



„Pragnienie”



Kiedy zamężna prawniczka wdaje się w romans z trenerem pływania swojej córki, miłosne zamieszanie zmienia się w pokrętną grę, w której każdy chce się na kimś zemścić.

Premiera: 17/7/2026



„Mapa pragnień”



Przed śmiercią Lucy tworzy grę dla swojej siostry, Grety, w ten sposób wysyłając ją w podróż ku samopoznaniu – i w kierunku uroczego Willa Tuckera.

Premiera: 17/7/2026



„Pałac Wschodni”



Mężczyzna odwiedzający zaświaty i dwórka słysząca głosy zmarłych zostają wezwani przez króla do Pałacu Wschodniego – czy uda im się rozwiązać jego mroczne tajemnice?

Premiera: 17/7/2026



„Jupiter: Intronizacja”



Genetycznie zmodyfikowany były łowca przybywa na Ziemię, by odnaleźć młodą dziewczynę, której przeznaczone jest niezwykłe dziedzictwo.

Premiera: 14/7/2026



„The Losers: Drużyna potępionych”



Grupa komandosów sił specjalnych zostaje zdradzona przez mocodawców. Uznani za zmarłych żołnierze chcą za wszelką cenę dokonać zemsty i oczyścić dobre imię.

Premiera: 14/7/2026



„Rzeka tajemnic”



Adaptacja powieści Dennisa Lehane'a. Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.

Premiera: 16/7/2026



„Cienki Bolek”



Skazany na więzienie za oszustwa i defraudację pieniędzy milioner prosi pracownika myjni, by przygotował go do odsiadki wyroku.

Premiera: 16/7/2026



„Jack Ryan: Teoria chaosu”



Analityk CIA, Jack Ryan, udaje się do Moskwy, gdzie odkrywa spisek rosyjskiego oligarchy, który ma na celu zniszczenie amerykańskiej gospodarki.

Premiera: 17/7/2026



„Twórca”



Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.

Premiera: 17/7/2026



„Polowanie na Czerwony Październik”



Radziecki atomowy okręt podwodny wypływa w swój pierwszy rejs. Jego dowódca ogłasza, że zamierza zdezerterować, co nie podoba się władzom ZSRR, które wysyłają za nim pościg.

Premiera: 17/7/2026



„Kwarantanna 2: Terminal”



Gdy jeden z pasażerów przejawia objawy zakażenia wirusem, pozostali podróżujący zostają uwięzieni w objętym kwarantanną samolocie.

Premiera: 17/7/2026 Czytaj też:

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