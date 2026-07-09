Serial mocniejszy niż thriller. Teraz dostępny na Netflix

Z pozoru zwyczajne konflikty o hałas, granice działki czy codzienne nieporozumienia potrafią przerodzić się w koszmar. Netflix sięga po prawdziwe historie, które pokazują, jak sąsiedzkie spory mogą doprowadzić do tragedii. „Najgorsi sąsiedzi” to nowy miniserial dokumentalny, który przedstawia cztery szokujące sprawy pełne nękania, manipulacji i przemocy.

„Najgorsi sąsiedzi”. O czym opowiada nowy serial Netflix?

„Najgorsi sąsiedzi” to czteroodcinkowy miniserial dokumentalny z 2026 roku dostępny na platformie Netflix. Produkcja przedstawia autentyczne historie ludzi, których życie zamieniło się w piekło przez konflikty z osobami mieszkającymi tuż obok.

Twórcy wykorzystali relacje świadków, rozmowy z funkcjonariuszami organów ścigania oraz nagrania z kamer nasobnych, by odtworzyć przebieg wydarzeń. Za reżyserię odpowiada Cynthia Childs, znana z serialu „Najgorszy były w historii”, natomiast producentem wykonawczym jest Jason Blum.

Odcinek 1. Dawna przyjaźń zamienia się w koszmar

Pierwszy odcinek, zatytułowany „W końcu pękła”, opowiada historię Shawny i Davida Scottów, którzy przeprowadzają się do Kentucky, by zamieszkać bliżej rodziny.

Na miejscu Shawna odnawia znajomość z Frances Zaayer, dawną przyjaciółką rodziny, która kupiła dom naprzeciwko. Początkowo wszystko układa się znakomicie, jednak z czasem zachowanie Frances staje się coraz bardziej niepokojące. Według Shawny kontrola i dziwne zachowania sąsiadki przeradzają się w przemoc na tle rasowym, która doprowadza do rozpadu jej rodziny.

Odcinek 2. Eksplozja, która zniszczyła całe osiedle

Bohaterką drugiego odcinka „Midwest Meltdown” jest Monserrate Shirley, od lat ceniona mieszkanka Richmond Hill w stanie Indiana.

Po rozwodzie kobieta wiąże się z Markiem Leonardem, mężczyzną z kryminalną przeszłością. Bliscy zaczynają obawiać się o jej bezpieczeństwo. 10 listopada 2012 roku dochodzi do potężnej eksplozji domu Moncy. W wyniku wybuchu giną dwie osoby, dziesiątki zostają ranne, a ponad 30 domów ulega zniszczeniu. Śledztwo ujawnia okoliczności, które na zawsze odmieniają życie lokalnej społeczności.

Odcinek 3. Sąsiad, którego zaczęli się bać

„Bój się sąsiada swego” przedstawia historię Milesa i Meliny Armsteadów, którzy kupują wymarzony dom w dzielnicy Eastmont Hills w Oakland i przygotowują się na narodziny dziecka.

Początkowo zostają serdecznie przyjęci przez mieszkańców, a Miles zaprzyjaźnia się z Jamalem Thomasem, synem sąsiadów. Sytuacja diametralnie zmienia się po eksmisji rodziny Thomasów. JT zajmuje garaż dawnego domu i zaczyna nękać małżeństwo. Mimo wielokrotnych interwencji policji prześladowanie z czasem przeradza się w tragiczną przemoc.

Odcinek 4. Tajemnicze zniknięcie i walka o majątek

Ostatni odcinek, „Egzekutor”, rozpoczyna się w październiku 2021 roku. Detektyw Mark O'Donnell z policji w Los Angeles otrzymuje anonimowe zgłoszenie dotyczące 70-letniego Charlesa Wildinga, samotnego właściciela domu w Sherman Oaks.

Informator podejrzewa, że mężczyzna może nie żyć, a ktoś wykorzystuje jego tożsamość do osiągania korzyści finansowych. Śledztwo prowadzi do Caroline Herrling, konsultantki procesowej, która twierdzi, że zarządza majątkiem Wildinga podczas jego nieobecności. Gdy wszystkie wskazane przez nią tropy okazują się fałszywe, detektyw rozpoczyna własne dochodzenie, próbując ustalić, co naprawdę wydarzyło się z seniorem.

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