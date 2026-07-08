Ten film zarobił 370 mln dolarów. Teraz wpadł na Netflix i rozbił bank

„Grzesznicy” to thriller/horror z 2025 roku od Ryana Cooglera, reżysera takich hitów, jak „Czarna Pantera” i kontynuacji „Wakanda w moim sercu” oraz „Creed: Narodziny legendy” czy „Fruitvale”. Film został nakręcony przy szacowanym budżecie 90 mln dolarów, co jest bardzo dużą sumą jak na horror. Szybko jednak okazało się, że inwestycja się opłaciła. Hit zarobił w kinach na całym świecie 370,3 miliona dolarów i przyniósł twórcom cztery Oscary (z szesnastu nominacji) – dla najlepszego aktora (Michaela B. Jordana), za scenariusz oryginalny, muzykę i zdjęcia. Przez długi czas film oglądać mogli subskrybenci HBO Max, gdzie bił rekordy popularności. Teraz zmienił platformę na Netflix, gdzie, zgodnie z oczekiwaniami, od razu wpadł do TOP 10 serwisu.

„Grzesznicy” podbijają teraz Netfliksa. Ludzie zachwyceni

Film opowiada o braciach bliźniakach, którzy – chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość – wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu jednak przekonują się, że czeka na nich jeszcze większe zło. W obsadzie, oprócz Michaela B. Jordana, pojawili się między innymi Hailee Steinfeld, którą znać możecie z „Gorzkiej siedemnastki” czy „Hawkeye” oraz Jack O'Connel, który od swojej słynnej roli w serialu „Skins” występował już w takich hitach jak „Godless”, „Odzyskany” czy „Niezłomny”.

W serwisie Rotten Tomatoes film osiągnął wynik 97 proc. pozytywnych recenzji. W serwisie Metacritic film osiągnął wynik 84 w skali do 100, przy 55 recenzjach. Znalazł się też w dziesiątkach najlepszych filmów roku Amerykańskiego Instytutu Filmowego i National Board of Review. W czerwcu 2025 portal IndieWire przyznał mu miejsce 65. na liście najlepszych dotychczasowych filmów lat 20. XXI wieku. W lipcu 2025 magazyn „The Hollywood Reporter” zamieścił go na 16. miejscu rankingu 25 najlepszych horrorów XXI wieku.

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