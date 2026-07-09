Gorący dzień w streamingu. Netflix i HBO Max z siedmioma premierami

9 lipca to wyjątkowo mocny dzień dla fanów streamingu. Na platformach Netflix i HBO Max zadebiutuje dziś łącznie siedem nowości – pięć na Netfliksie i dwie w ofercie HBO Max. Największe emocje bez wątpienia budzi premiera nowej wersji „Domku na prerii”, czyli serialowej adaptacji kultowych książek Laury Ingalls Wilder. Produkcja Netfliksa już od zapowiedzi wywołuje gorące dyskusje i ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych seriali tego lata. Sprawdźcie, jakie jeszcze premiery czekają dziś na widzów.

7 premier na Netflix i HBO Max. Dziś debiutuje nowy „Domek na prerii”

„Lepiej być nie może” (HBO Max)



Jack Nicholson jako zgorzkniały pisarz, który za sprawą pewnej kelnerki zaczyna zmieniać swoje życie. Dwa Oscary i trzy Złote Globy.



„Miasto złodziei” (HBO Max i Netflix)



Podczas jednego z napadów na bank szajka Douga bierze zakładniczkę. Dziewczyna, nieświadoma, że mężczyzna, którego właśnie poznała, to jednocześnie jej oprawca, powoli się w nim zakochuje.



„Domek na prerii” (Netflix)



Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek „Domek na prerii” Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze.



„Podróż na Tajemniczą Wyspę” (Netflix)



Sean Anderson (Josh Hutcherson) odbiera zakodowany sygnał SOS z wyspy, której nie ma na mapie. Znajduje się tam jego zaginiony dziadek (Michael Caine), którego Sean postanawia odnaleźć. Pomaga mu ojczym (Dwayne Johnson) oraz pilot helikoptera Gabato (Luis Guzman) i jego córka Kailani (Vanessa Hudgens). Razem wyruszają w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć tajemniczą wyspę.



„Polowanie na druhny” (Netflix)



John Beckwith i Jeremy Grey wpraszają się na obce wesela, by dobrze się bawić. Na największej imprezie weselnej roku John zakochuje się w córce Sekretarza Skarbu USA.



„Ale czad!” (Netflix)



W tej przezabawnej komedii, czołowi gracze piłkarskiej drużyny Ford High postanawiają olać swój obóz treningowy, aby spędzić lato w towarzystwie pięknych kobiet… na obozie cheerleaderek. Chłopaki bawią się jak królowie, używając swojej nowej reputacji „czułych kolesi” i namawiając dziewczyny do nagich kąpieli, striptizów i swawolnych igraszek. Jednak gdy Shawn zakochuje się w ślicznej liderce, która jest bardzo podejrzliwa w stosunku do jego motywów, gracze muszą zmienić strategię, aby udowodnić dobre intencje Shawna zanim rozpoczną się finały.



„Podróż do wnętrza Ziemi” (Netflix)



W ekscytującym filmie przygodowym „Podróż do wnętrza ziemi”, opartym na klasycznej powieści Juliusza Verne'a „Podróż do wnętrza Ziemi”, Brendan Fraser („Miasto gniewu”, „Mumia”) występuje w roli profesora nauk przyrodniczych, którego kontrowersyjne hipotezy budzą sprzeciw i kpiny świata naukowego. Tymczasem podczas ekspedycji na Islandię uczony i jego bratanek dokonują sensacyjnego odkrycia, które otwiera im drogę do fantastycznej wędrówki głęboko do wnętrza Ziemi, gdzie odwiedzają światy, o których istnieniu nikt dotychczas nie wiedział i spotykają wiele niezwykłych stworzeń. Czytaj też:

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