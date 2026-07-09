Najlepsze seriale wszech czasów. Ponad 70 tytułów z najwyższymi ocenami

Wybór najlepszego serialu wszech czasów zawsze będzie kwestią gustu, ale są produkcje, które od lat zdobywają uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Przygotowaliśmy zestawienie ponad 70 najwyżej ocenianych seriali w historii – od kultowych dramatów i thrillerów, przez znakomite komedie, aż po współczesne hity, które na stałe zapisały się w historii telewizji. Jeśli szukasz tytułu z najwyższej półki, ta lista będzie świetnym punktem wyjścia.

Najlepsze seriale w historii według ocen widzów. Ponad 70 obowiązkowych tytułów

„Wspaniała pani Maisel”



Rok 1958, Nowy Jork. Życie Midge Maisel układa się świetnie - mąż, dzieci, wystawne kolacje w eleganckim mieszkaniu. Gdy jej świat staje nagle na głowie, Midge musi szybko zdecydować, do czego się nadaje. Przemiana gospodyni domowej w artystkę stand-upową wszystkim poza nią samą wydaje się niebywała.



„Atlanta”



Earnest „Earn” Marks jest spłukany. Ma nierozwojową pracę. Zarobki z prowizji ze sprzedaży kart kredytowych linii lotniczych nie starczają na życie, a kobieta z którą ma dziecko i współlokatorka, Van, domaga się, żeby w końcu zapłacił swoją część czynszu. Gdy Earn dowiaduje się, że jego kuzyn Alfred (raper z aspiracjami, znany jako Paper Boi) opublikował nową piosenkę, która zdobywa popularność w serwisie YouTube, postanawia przekonać go, by pozwolił mu zostać swoim menadżerem. Mając na uwadze samolubne zachowanie Earna w przeszłości, Alfred początkowo się waha. Jednak gdy dzięki staraniom kuzyna, piosenkę Paper Boia zaczyna nadawać lokalna stacja...



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Studio”



Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina.



„Firefly”



Kapitan Malcolm Reynolds wraz załogą statku Serenity przemierza galaktykę, przemycając ładunki lub przewożąc pasażerów. Sytuacja komplikuje się, gdy zabiera na pokład parę wyjętych spod prawa uciekinierów.



„1883”



Rodzina Duttonów po wojnie secesyjnej opuszcza Tennessee. Jadą do Fort Worth w Teksasie, dołączając do karawany wozów podejmujących trudną podróż na zachód do Oregonu. Osiedlają się w Montanie, aby założyć swój nowy dom, które ostatecznie stanie się Ranczem Yellowstone.



„Tacy jesteśmy”



Szczera, pełna realizmu i ciepła produkcja Dana Fogelmana twórcy „Kocha, lubi, szanuje”, opowiadająca historię kilkorga bohaterów, urodzonych tego samego dnia, których losy dziwnym zbiegiem okoliczności zaczynają się ze sobą splatać.



„Olive Kitteridge”



Czteroczęściowy miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem – przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Pokazana jest codzienność Olive i jej zwyczajne, pełne mniejszych i większych problemów życie. Odsłaniane są tajemnice i skrywane związki, przestępstwa i dramaty małej społeczności.



„Upadek królestwa”



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



„Parks and Recreation”



Leslie Knope, optymistyczna, zawsze uśmiechnięta zastępczyni kierownika Działu Parków i Rekreacji, stara się zmienić małe miasteczko w stanie Indiana na lepsze. Ma do pomocy przyjaciół, a zarazem współpracowników.



„Co robimy w ukryciu”



Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.



„Strefa Gangsterów”



Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.



„Miasteczko Twin Peaks”



Twórcy przedstawili w nim pozornie sielskie i radosne miasteczko, zamieszkane przez sympatycznych ludzi, których specjalnością są placki z wiśniami, i których cieszy napływ turystów chcących podziwiać dwa bliźniacze, ośnieżone szczyty i piękny wodospad. Ale w Twin Peaks kryją się także najmroczniejsze dusze i ponure sekrety. Seks, narkotyki, morderstwa. A wszystko zaczyna się od znalezienia ciała uczennicy, Laury Palmer (Sheryl Lee). Do Twin Peaks przyjeżdża agent federalny Cooper (Kyle MacLachlan) i rozpoczyna wyjątkowo nieszablonowe śledztwo...



„Glina”



Policjanci z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji w Warszawie mierzą się z zagadkami kryminalnymi i trudami życia prywatnego, jakie niesie ze sobą niebezpieczna praca.



„Jak nas widzą”



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial „Jak nas widzą” przedstawia szczegóły słynnej sprawy „Piątki z Central Parku”, czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowa produkcja przybliży widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise’a. Twórcy miniserialu prześledzą wydarzenia z 25 lat, od wiosny 1989 r., kiedy to nastolatkowie zostali po raz pierwszy przesłuchani przez policję, przez uniewinnienie niesłusznie skazanych w 2002 r., aż po ugodę, jaką zawarli z miastem Nowy Jork w 2014 r.



„The Pitt”



Dr Michael „Robby” Robinavitch (Noah Wyle), który wciąż odczuwa skutki pandemii i straty ukochanego mentora, wita nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym „The Pitt”.



„Utopia”



Grupa niezwiązanych ze sobą ludzi wchodzi w posiadanie manuskryptu legendarnej powieści graficznej. Tym samym stają się celem mrocznej i morderczej organizacji o nazwie „Sieć”.



„Most nad Sundem”



Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw.



„Ted Lasso”



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



„Gomorra”



Jeden z przywódców kamorry trafia do więzienia. Rozpoczyna się walka o przejęcie władzy w mafii.



„The Knick”



Początek XX wieku, Szpital Knickerbocker. Zespół młodych lekarzy wprowadza pionierskie metody, w czasach kiedy nie było antybiotyków.



„Outlander”



W serialu „Outlander” podążamy za losami Claire Randall, zamężnej sanitariuszki wojennej, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Asymilacja w nowym otoczeniu nie jest dla Claire łatwa. Zostaje zmuszona do poślubienia Jamiego Frasera, młodego, szlachetnego i romantycznego szkockiego wojownika. Pomiędzy dwójką bohaterów rodzi się jednak uczucie, co sprawia, że Claire czuje się rozdarta pomiędzy dwóch całkowicie odmiennych mężczyzn w dwóch różnych światach.



„Kalifat”



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



„Mad Men”



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



„Dochodzenie”



Seattle. W przededniu wyjazdu do Kalifornii doświadczona policjantka i jej nowy partner badają sprawę śmierci nastolatki.



„Downton Abbey”



Wielka Brytania w czasie burzliwych zmian społecznych jest tłem dla losów szlachty oraz służby żyjących we dworze Downton Abbey.



„Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



„Kruk”



Na Podlasiu zostaje porwany jedenastoletni chłopiec. Sprawą uprowadzenia ma zająć się inspektor Adam Kruk, który właśnie powrócił do swojego rodzinnego miasta.



„Brooklyn 9-9”



Jake Peralta (Andy Samberg) to utalentowany, lecz leniwy i nieszanujący zasad detektyw z 99. posterunku nowojorskiej policji. Z powodu wysokiej liczby aresztowań pozwala mu się jednak na wiele. To się zmienia, gdy pojawia się nowy dowódca - kapitan Ray Holt (Andre Braugher). Komendant wierzy w zasady i dyscyplinę - dwie rzeczy, których dotąd brakowało na posterunku.



„Współczesna rodzina”



Trzy różne, ale spokrewnione rodziny mierzą się z problemami i utrapieniami w swój własny, komiczny sposób.



„Pingwin”



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



„Rzym”



Rok 52 przed Chrystusem. 400 lat po założeniu republiki Rzym stał się najbogatszym miastem świata, wielką metropolią z ponad milionem mieszkańców, stolicą rozległego imperium. Republika została zbudowana na zasadach podziału siły i ostrej rywalizacji, w której nigdy jeden człowiek nie sprawował władzy absolutnej. Jednak teraz te zasady legły w gruzach, zniszczone przez korupcję i brak moralności. Po ośmiu latach wojny żołnierze Lucjusz Vorenus i Tytus Pullo przyczyniają się nieświadomie do odbudowy starożytnego Rzymu. Zobacz doskonały serial historyczny o miłości i zdradzie, panach i niewolnikach, mężach i żonach. Serial "Rzym" to kronika burzliwych czasów, które widziały upadek republiki i narodziny wielkiego imperium.



„Zakazane imperium”



Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„Fleabag”



Fleabag wraca późno do domu atakowana przez jaskrawe światła miasta, przez neony i reklamy. Takie miasto to mieszanka hedonizmu i …przerażenia. Jaka naprawdę jest Fleabag? Najchętniej przywdziewa maskę oschłej, złej, seksualnie wyzwolonej, a nawet: wyuzdanej dziewczyny, która „wszystko już widziała”, która zmienia partnerów jak rękawiczki, niczym i nikim się nie przejmując. Jaka jest naprawdę? Samotna, pogrążona w żalu, ciekawa i próbująca zrozumieć świat, w który się rzuca i którego się boi. Panicznie boi się wszystkich, którzy staną „za blisko” i odkryją jej delikatność. Boi się zranienia. Nasz serial to feria wyznań młodej kobiety; na przemian śmiesznych i rozdzierających serce. Jest bardzo zagubiona i wciąż nie wie, co robić ze swoim życiem...



„Pacyfik”



Bohaterami tego dziesięcioodcinkowego serialu są trzej żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej: Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene Sledge (Joseph Mazzello) i John Basilone (Jon Seda), którzy w kolejnych odcinkach walczą na wyspie Guadalcanal, w tropikalnych lasach przylądka Gloucester, twierdzach Peleliu i na piaszczystych wybrzeżach Iwo Jimy i Okinawy. Serial kończy się triumfalnym, jednak krwawo okupionym powrotem do domu po Dniu Zwycięstwa. Scenariusz filmu powstał w oparciu o pamiętniki uczestników tamtych wydarzeń. Producentami wykonawczymi są Tom Hanks, Steven Spielberg i Gary Goetzman, którzy zrealizowali dla HBO miniserial "Kompania braci", uhonorowany w 2001 roku nagrodami Emmy i Złotymi Globami. W rolach głównych występują między innymi: James Badge Dale (serial "24 godziny", "Infiltracja"), Joseph Mazzello ("Park Jurajski", "Wyprawa po życie") i Jon Seda (serial "Brygada ratunkowa", "Selena").



„Yellowstone”



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



„Synowie anarchii”



Jax Teller, wiceprezydent i syn założyciela motocyklowego gangu, odnajduje stare dzienniki ojca. Pod ich wpływem postanawia dokonać zmian w klubie.



„Młody papież”



Lenny Belardo przyjmuje imię Piusa XIII i zostaje pierwszym amerykańskim papieżem w historii kościoła.



„Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Sukcesja”



Serial HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.



„The Punisher”



Wspomnienia o zamordowanej rodzinie dręczące Franka Castle'a popychają go ku krwawej zemście i zwalczaniu przestępczości wszelkimi dostępnymi sposobami.



„Fargo”



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„The Mandalorian”



Po upadku Imperium kwitnie bezprawie. Samotny łowca nagród przemierza galaktykę, walcząc o przetrwanie w świecie pełnym zdrady i chciwości.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„PitBull”



Warszawscy policjanci wydziału zabójstw zmagają się z problemami codziennego życia i stołeczną przestępczością.



„Heweliusz”



Prom Heweliusz wpada w środek potężnego sztormu. Załoga i pasażerowie toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a ich rodziny na lądzie próbują ujawnić prawdę o katastrofie.



„The Boys”



To nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce wspieranej przez organizację Vought.



„Czas honoru”



Fascynująca i mało znana karta historii polskiego ruchu oporu. Opowieść o okupacyjnej rzeczywistości i spadochroniarzach, którzy zostają przerzuceni do Polski. W Warszawie żołnierze podziemia żyją z fałszywą tożsamością i w ciągłym zagrożeniu. Na co dzień ocierają się o śmierć i zdradę. Wojna brutalnie wystawia na próbę ich charaktery. Bywa, że obowiązek służby ojczyźnie pozostaje w konflikcie z ich własnym, często skomplikowanym życiem emocjonalnym. Niezwykle intensywnie przeżywają trudne chwile swojej młodości, równie mocno kochając i nienawidząc. Odważni i niezawodni decydują się w bojowej akcji odbić przyjaciela z niewoli.



„Alternatywy 4”



Komedia obyczajowa o perypetiach mieszkańców bloku na warszawskim Ursynowie, zabarwiona zjadliwą ironią i kpiną z peerelowskiej rzeczywistości, posuniętą aż do surrealistycznej satyry. Przybyły z Pułtuska prowincjonalny dygnitarz partyjny Stanisław Anioł obejmuje stanowisko gospodarza domu. Szybko ujawnia się jako przedsiębiorczy organizator życia społeczności blokowej. Kreuje się na zwierzchnika i arbitra we wszystkich sprawach, nawet dotyczących życia osobistego sąsiadów. Wydaje nakazy i zakazy, zwołuje zebrania, dręczy mieszkańców czynami społecznymi. Zdesperowani lokatorzy nie wytrzymują tyranii znienawidzonego ciemiężcy i mobilizują się przeciwko jego samowoli. W decydującej chwili przemieniają swój blok w ruinę pełną degeneratów.



„Zadzwoń do Saula”



Serial rozgrywa się w przeciągu sześciu lat poprzedzających wydarzenia "Breaking Bad" i opowiada historię Jimmy’ego McGilla (Bob Odenkirk) alias Saul Goodman. Produkcja obfituje w humorystyczne sytuacje wynikające ze specyficznego podejścia Jimmy’ego do współżycia z otoczeniem, praktykowania prawa, mówienia prawdy oraz wyrażania tego co myśli.



„The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Wielkie kłamstewka”



Miniserial, oparty na bestsellerowej powieści Liane Moriarty pod tym samym tytułem, to przewrotny, pełen czarnego humoru dramat. Jego bohaterkami są trzy matki pierwszoklasistów – zmagają się one z karierą zawodową i macierzyństwem. Pod powierzchnią ich pozornie idealnego życia w zamożnej społeczności małego miasteczka czai się coś bardziej złowieszczego. Kiedy dochodzi do morderstwa, w ich życie wkradają się zamęt i chaos, a każdy mieszkaniec chętnie wskaże winnych.



„Biuro”



Serial oparty jest na na popularnej brytyjskiej serii o tym samym tytule. Podobnie jak oryginał, śledzi codzienne życie grupy pracowników pewnego biura zarządzanego przez managera regionalnego Michaela Scotta, który myśli, że jest najzabawniejszym i najrówniejszym szefem na świecie - co czyni go okropnym i nieznośnym.



„Mr. Robot”



Młody programista komputerowy pracujący nad bezpieczeństwem sieciowym wielkich korporacji zostaje zwerbowany przez grupę hakerów.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Wataha”



Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.



„W garniturach”



Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Dark”



Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.



„Wikingowie”



Młody wiking, Ragnar Lothbrok, pragnie, by wyprawy łupieżcze odbywały się nie tylko na wschód, ale także w kierunku przeciwnym.



„Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



„House of Cards”



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



„Narcos”



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



„Gambit królowej”



Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.



„Dexter”



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.



„Jak poznałem waszą matkę”



Historia pięciorga przyjaciół opowiedziana po latach z perspektywy jednego z nich – architekta Teda, który z wszelkich sił stara się znaleźć tę jedyną.



„Sherlock”



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.



„Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Stranger Things”



W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.



„Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



„Przyjaciele”



Pełen humoru serial opowiadający o szóstce przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku: Monica – ma obsesję na punkcie czystości i bycia najlepszym, Rachel – rozpuszczona dziewczyna z bogatego domu, która uczy się samodzielności, Phoebe – trudno zrozumieć jej abstrakcyjne poglądy i zachowanie, Joey – niezbyt inteligentny podrywacz, Chandler – żartuje ze wszystkiego, swoje wypowiedzi zabarwione humorem wtrąca przy każdej okazji oraz Ross – jest paleontologiem, fascynuje się nauką i ma pecha do kobiet.



„Gra o tron”



Przygotowana z rozmachem produkcja HBO, oparta na bestsellerowej sadze fantasy pt.: "Pieśń Lodu i Ognia" autorstwa George'a R.R. Martina. Historia osadzona w krainie, gdzie lato może trwać dziesięciolecia, a zima panować dłużej niż ludzkie życie. Od pełnego intryg południa, poprzez dzikie wschodnie lądy, aż po mroźną północ i starożytny Mur, który chroni królestwo przed siłami ciemności, mocarne rody Siedmiu Królestw toczą ze sobą zaciętą walkę o Żelazny Tron. To opowieść o obłudzie i zdradzie, szlachetności i honorze, podboju i triumfie. "Gra o tron" - tutaj zwyciężasz albo giniesz.



„Dr House”



Nagrodzony Złotym Globem i nominowany do nagrody Emmy Hugh Laurie powraca jako niesamowity Dr House w piątym sezonie serialu, którego kolejne serie niezmiennie podbijają serca światowej publiczności i budzą entuzjazm krytyków filmowych. W szpitalnych realiach House po raz kolejny rzuci wyzwanie intrygującym zagadkom medycyny, a jego prywatne życie nie raz przeplatać się będzie z zawodowym profesjonalizmem. Niniejsze wydanie zawiera kompletny, 24-odcinkowy sezon piąty, który uświetniają gościnne występy gwiazd, takich jak zdobywca nagrody Emmy Zeljko Ivanek („Układy”), Mos Def („Włoska robota”) i Carl Reiner („Ocean's 13”). Czytaj też:

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