Co teraz ogląda cała Polska? TOP 10 najpopularniejszych seriali

Apple TV+ konsekwentnie stawia na jakość zamiast ilości, a w jego bibliotece nie brakuje produkcji, które zdobyły uznanie widzów i krytyków na całym świecie. Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć lub szukasz kolejnego serialowego czy filmowego hitu, przygotowaliśmy zestawienie 10 najlepszych tytułów dostępnych obecnie na Apple TV+.

10 najpopularniejszych seriali na Apple TV+. Co włączyć, biorąc pod uwagę oglądalność?

„Terapia bez trzymanki”



Jimmy nie radzi sobie ze stratą żony, jednocześnie będąc ojcem, przyjacielem i terapeutą. Postanawia wypróbować nową technikę, którą stosuje wobec wszystkich: brutalną szczerość bez owijania w bawełnę. Czy Jimmy pomoże sobie, pomagając innym? Czy dzięki temu powróci do życia?



„Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Ted Lasso”



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



„Gwiezdne miasteczko”



Wkrocz do świata inspirowanego serialem "For All Mankind". Ta sama alternatywna rzeczywistość. Inna perspektywa - Związku Radzieckiego. Zajrzyj za żelazną kurtynę, gdzie kosmonauci, inżynierowie i oficerowie wywiadu ryzykują wszystkim w wyścigu na Księżyc.



„For All Mankind”



Związek Radziecki wyprzedza Stany Zjednoczone i jako pierwszy przeprowadza udaną misję lądowania człowieka na Księżycu. Między mocarstwami rozpoczyna się wyścig o podbój Srebrnego Globu.



„Znajomi i sąsiedzi”



W następstwie rozwodu i utraty pracy magnat finansowy zaczyna okradać bogatych sąsiadów, by utrzymać się na powierzchni. Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, ale bohater wplątuje się w śmiertelnie niebezpieczną sieć.



„Sugar”



Współczesne, unikalne spojrzenie na jeden z najpopularniejszych i najważniejszych gatunków w historii literatury, filmu i telewizji: opowieść o prywatnym detektywie. Nominowany do Oscara Colin Farrell wciela się w postać Johna Sugara, amerykańskiego prywatnego detektywa, który ściga się z czasem, aby wyjaśnić tajemnicze zaginięcie Olivii Siegel, ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela. Podczas gdy Sugar stara się ustalić, co stało się z Olivią, odkrywa również rodzinne sekrety Siegelów; niektóre bardzo świeże, inne od dawna skrywane.



„Wdowia zatoka”



Widow’s Bay to urokliwe miasteczko na wyspie położonej 40 mil od wybrzeża Nowej Anglii. Pod jego spokojną powierzchnią kryje się jednak coś niepokojącego. Burmistrz Tom Loftis (Matthew Rhys), desperacko próbuje ożywić podupadającą społeczność. Na wyspie nie ma Wi-Fi, zasięg jest słaby, a dodatkowo musi mierzyć się z przesądnymi mieszkańcami, którzy wierzą, że miejsce jest przeklęte. Tom chce zdobyć ich szacunek, ale ci widzą w nim człowieka zbyt łagodnego i tchórzliwego i w pewnym sensie mają rację. Mimo to Loftis jest zdeterminowany, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu nastoletniemu synowi i zamienić wyspę w turystyczną atrakcję. Ku zaskoczeniu wszystkich odnosi sukces: turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać. Problem w tym, że mieszkańcy mieli rację. Po dekadach spokoju dawne historie, które wydawały się zbyt absurdalne, by mogły być prawdziwe, zaczynają znów się spełniać.



„Przylądek strachu”



Nad ich życiem zbierają się jednak ciemne chmury, gdy Max Cady (Javier Bardem), okryty złą sławą przestępca, którego pomogli skazać na więzienie, wychodzi na wolność. Owładnięty żądzą zemsty Cady postanawia zniszczyć życie ludzi odpowiedzialnych za jego osadzenie, zmieniając ich codzienność w koszmar. Anna i Tom muszą stawić czoła niebezpieczeństwu, które zagraża nie tylko im, ale także ich całej rodzinie.



„Silos”



W zniszczonej i toksycznej przyszłości żyje społeczność zamieszkująca ogromny podziemny silos sięgający kilkaset pięter pod ziemię. Mężczyźni i kobiety żyją tam w społeczeństwie pełnym obostrzeń sądząc, że mają one ich chronić. Czytaj też:

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