15 thrillerów z ocenami powyżej 8/10. Rozpiska na weekend

Najlepsze thrillery można rozpoznać po tym, że po zakończeniu jednego odcinka, od razu z zapartym tchem włączamy kolejny. Takie seriale właśnie tak działają – budują napięcie, zaskakują zwrotami akcji i nie pozwalają oderwać się od ekranu. W tym zestawieniu zebraliśmy 15 seriali dostępnych na platformach streamingowych w Polsce, które zdobyły oceny powyżej 8/10 – więc są crème de la crème swojego gatunku. To produkcje pełne tajemnic, psychologicznych gier, kryminalnych zagadek i historii, które długo pozostają w pamięci. Ta lista będzie doskonałym miejscem na rozpoczęcie kolejnego binge-watchingu, który w pełni was usatysfakcjonuje. Jeżeli jesteście fanami gatunku i nie widzieliście jeszcze któregoś z tych tytułów, nie macie na co czekać.

15 najlepszych serialowych thrillerów. Oceny powyżej 8/10

„Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca”



Gdy osławiony seryjny morderca udziela młodej kobiecie wywiadu do filmu, na jaw wychodzi jego bolesna i traumatyczna przeszłość związana z jego pierwszą miłością.



„Mysz”



Życie dobrodusznego policjanta Jung Ba-reuma oraz niepokornego detektywa Ko Moo-chiego, owładniętego żądzą zemsty na mordercy swoich rodziców, zostaje wywrócone do góry...



„Stranger”



Pozbawiony empatii prawnik i odważna pani detektyw próbują rozwikłać sprawę morderstwa, lawirując w świecie przeżartej korupcją polityki.



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Kruk”



Na Podlasiu zostaje porwany jedenastoletni chłopiec. Sprawą uprowadzenia ma zająć się inspektor Adam Kruk, który właśnie powrócił do swojego rodzinnego miasta.



„Miasteczko Twin Peaks”



Po brutalnym morderstwie królowej balu, Laury Palmer, agent Cooper (Kyle MacLachlan) odkrywa, że małe miasteczko, w którym doszło do zabójstwa, pełne jest śmiertelnych sekretów i zabójczo smacznych wiśniowych ciast. Cooper interpretuje niezwykły sen o mordercy, pije herbatę z tajemniczą kobietą i odnajduje w lasach miejsce makabrycznej zbrodni. Nie spocznie, póki nie rozwiąże tej zagadki.



„Most nad Sundem”



Na moście między Danią, a Szwecja znaleziono ciało. Ze względu na nietypową lokalizację sprawa zostaje przydzielona dwójce doświadczonych śledczych z graniczących ze sobą krajów. Duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) oraz szwedzka policjantka Saga Noren (Sofia Helin) szybko odkrywają, że doszło do nie jednego, a dwóch zabójstw. Okazuje się, że górna część ciała należy do znanego polityka, natomiast dolna do prostytutki. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę.



„Synowie anarchii”



Jax Teller, wiceprezydent i syn założyciela motocyklowego gangu, odnajduje stare dzienniki ojca. Pod ich wpływem postanawia dokonać zmian w klubie.



„Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Wataha”



Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Mr. Robot”



Młody programista komputerowy pracujący nad bezpieczeństwem sieciowym wielkich korporacji zostaje zwerbowany przez grupę hakerów.



„Dark”



Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.



„Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



„Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej. Czytaj też:

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