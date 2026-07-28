6 filmów, inspirowanych grecką mitologią, które warto obejrzeć po „Odysei”

„Odyseja” przyciąga do kin tłumy i bije kolejne rekordy popularności, ponownie rozbudzając zainteresowanie grecką mitologią. Jeśli po seansie masz ochotę na więcej takich historii, to mamy coś dla ciebie. W bibliotekach serwisów streamingowych w Polsce znajdziesz wiele filmów inspirowanych antycznymi mitami – od widowiskowych superprodukcji po mniej oczywiste interpretacje klasycznych opowieści. Wybraliśmy sześć tytułów, które warto obejrzeć.

Grecka mitologia nie kończy się na „Odysei”. 6 świetnych filmów do obejrzenia w domu

„Zabicie świętego jelenia” – Mit o Agamemnonie i Ifigenii



Główny wątek filmu skupia się na znanym kardiochirurgu, który zaprzyjaźnia się z tajemniczym nastolatkiem, jak się później okazuje, mającym związek z przeszłością lekarza. Kiedy chirurg przedstawia chłopca rodzinie, następuje cała seria nieprzewidzianych tragicznych zdarzeń. Steven Murphy jest wybitnym specjalistą, może poszczycić się wieloma znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie kardiochirurgii. Szczęście dopisuje mu także w życiu osobistym, jest zamożny, ma wspaniałą żonę i dwoje dzieci, 14-letnią córkę Kim i młodszego o dwa lata syna Boba. Pewnego razu po skończonej trudnej operacji na otwartym sercu, Steven idzie do knajpki coś zjeść. Tu poznaje 16-letniego Martina. Przypadkowa znajomość rozwija się. Steven zaprasza Martina do swego domu na kolację. Żal mu chłopca, który przed 10 laty stracił ojca w wypadku samochodowym. W rewanżu Martin prosi, by Steven odwiedził go w domu jego matki. Od tego czasu na rodzinę Murphych spadają same nieszczęścia. Ich idealny dotąd świat zamienia się w piekło. Kiedy Martin znowu spotyka się ze Stevenem, wyjawia mu wreszcie prawdę o okolicznościach śmierci swego ojca. Następny krok należy do Stevena, który musi złożyć ofiarę, by ratować swoją rodzinę.



„Portret kobiety w ogniu” – Mit o Orfeuszu i Eurydyce



Opowieść o miłości wyprzedzającej swój czas i intymnej więzi zdolnej przełamać niejedno tabu, ubiera w kostium – akcja rozgrywa się w Bretanii w 1770 roku – jak najbardziej współczesne pragnienia i uczucia. Bohaterkami filmu są szykowana do aranżowanego małżeństwa arystokratka Heloiza oraz przybyła z Paryża malarka, Marianna. Ta druga ma namalować portret tej pierwszej, ale w sekrecie: Heloiza nie chce bowiem pozować, buntując się w ten sposób przeciwko przymusowemu zamążpójściu. Marianna dyskretnie obserwuje swoją modelkę, intensywnie tworzy, ale niszczy kolejne wersje obrazu. Czuje, że nie pozna prawdziwego oblicza młodej kobiety tak długo, jak sama będzie ukrywać własne.



„Lighthouse” – główni bohaterowie jak Proteusz i Prometeusz



Stara latarnia morska położona gdzieś na krańcu końca rozpoznawalnego świata, a w środku kamień, pustka i duchy przeszłości, które widziały i słyszały już wszystko co ludzkie. Dwóch mężczyzn, którzy mają spędzić w tym miejscu kolejne cztery żmudne tygodnie, doglądając własnej poczytalności i światła wskazującego drogę tym, którzy poszukują go na wzburzonych wodach. Pierwszy z nich ma na imię Tom i jest mężczyzną hardym i nieustępliwym, byłym człowiekiem morza, który dorobił się bolesnej kontuzji nogi. Drugi, Ephraim, jest znacznie młodszy i - przynajmniej z początku - bardziej otwarty, jednak dręczy go jakaś tajemnica, która sprawiła, że wybrał odosobnienie w latarni morskiej zamiast pracy przy wycince drzew. Gdy izolacja od świata zewnętrznego daje o sobie znać, obaj mężczyźni, każdy z nich skrzywiony przez życie na dziesiątki różnych sposobów, zostają zmuszeni, by stawić czoła swym demonom, podczas gdy otaczający ich świat rzeczywisty zaczyna tonąć w morzu surrealistycznej frustracji. Tylko pomocnego światła nigdzie nie widać.



„Zawrót głowy” – motywy historii Orfeusza i Pigmaliona



Akcja filmu rozgrywa się w San Francisco. James Stewart w roli cierpiącego na lęk wysokości detektywa, wynajętego by śledzić żonę przyjaciela, która ma skłonności samobójcze (Kim Novak). Kiedy pewnego dnia udaje mu się uratować ją przed skokiem do zatoki, uświadamia sobie, że ta piękna, tajemnicza kobieta stała się obiektem jego obsesyjnego pożądania.



„Oldboy” – mit o Edypie



Prowadzący zwyczajne życie Oh Dae-su (Choi Min-sik) zostaje porwany i uwięziony w niewielkim pokoju. Przez cały czas jedyny kontakt ze światem stanowi dla niego telewizor. To właśnie z telewizji dowiaduje się, że jego żona została brutalnie zamordowana, a on stał się głównym podejrzanym. Gdy mężczyzna zostaje nagle uwolniony po piętnastu latach, postanawia odszukać człowieka, który zniszczył mu życie.



„Bracie, gdzie jesteś?” – „Odyseja” Homera



Everret Ulysses McGill (George Clooney) jest wygadanym, drobnym kryminalistą, nie do końca potrafiącym pogodzić się z ograniczeniami życia właściwymi dla skazańca odbywającego karę w obozie pracy w stanie Mississipi. Zdecydowany nie marnować więcej czasu na kruszenie kamieni, ucieka wraz z dwoma nieudacznikami, z którymi skuty jest wspólnym łańcuchem: z prostodusznym Delmarem (Tim Blake Nelson) i wyraźnie nieprzystosowanym do sytuacji Pete'em (John Turturro). Everret obiecuje swoim współtowarzyszom nie tylko odzyskanie wolności, ale i udziały w zakopanym gdzieś skarbie. Nie mając nic do stracenia, poza kajdanami na nogach, mężczyźni rzucają się do desperackiej ucieczki, rozpoczynając tym samym niezwykłą podróż pełną inspirujących doświadczeń i spotkań z barwnymi postaciami. Jednocześnie uciekinierzy muszą zmylić tropy, by nie dopadł ich tajemniczy Cooley (Daniel von Bargen) - stróż prawa, zdecydowany odprowadzić trójkę uciekinierów z powrotem do zakładu karnego. Czytaj też:

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