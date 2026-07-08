25 najlepszych horrorów XXI wieku według „The Hollywood Reporter”. Od „Uciekaj!” po „Hereditary”

Ćwierć wieku pełnego koszmarów, potworów i opowieści, które trafiały w najgłębsze społeczne lęki. Redakcja „The Hollywood Reporter” wybrała 25 najlepszych horrorów XXI wieku, stawiając na filmy, które nie tylko straszą, ale też komentują rzeczywistość i przesuwają granice gatunku. Które tytuły znalazły się w zestawieniu i czy zgadzacie się z tym wyborem?

25 najlepszych horrorów XXI wieku. Ranking „The Hollywood Reporter”

„Do ostatniej kości”



Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Maren (Taylor Russell), młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee (Timothée Chalamet), porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.



„Mów do mnie”



Grupa przyjaciół wchodzi w posiadanie zabalsamowanej ręki, dzięki której można przyzywać istoty z zaświatów. Nastolatkowie, jak to nastolatkowie, zaczynają używać upiornej relikwii do zabawy – podczas imprez urządzają seanse spirytystyczne. Nie wiedzą jednak, że igrają z ogniem i już niebawem pożałują swojej lekkomyślności.



„Ciche miejsce”



Rodzina musi zachować całkowitą ciszę, aby przetrwać w świecie opanowanym przez tajemnicze brutalne potwory, które reagują na każdy dźwięk.



„Under the Shadow”



Matka z córką próbują prowadzić normalne życie, mimo wojny niszczącej Teheran. Z kolejnymi alarmami bombowymi do ich domu wkrada się zło.



„Czyj to dom?”



Po dramatycznej ucieczce z trawionego wojną Sudanu Południowego para młodych uchodźców próbuje zacząć życie od nowa w pozornie spokojnym angielskim miasteczku, gdzie kryje się jednak niewypowiedziane zło.



„Wrota do piekieł”



Atrakcyjna i seksowna Christine ma dobra pracę, fajnego chłopaka i świetlaną przyszłość, gdyby nie fakt, że w ciągu trzech dni trafi…do piekła. Twórca superprodukcji „Spider-Man” oraz kultowej trylogii „Martwe Zło” Sam Raimi powraca z prawdziwym horrorem! Zło zostanie wskrzeszone. Raimi, podobnie jak w swych najlepszych filmach, przeraża i bawi jednocześnie, gwarantując prawdziwą rozrywkę.



„Coś za mną chodzi”



19-letnia Jay (Maika Monroe) prześladowana jest przez tajemniczą siłę. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku, gdyż zło może przybrać postać dowolnej osoby – nieznajomego, albo kogoś z najbliższego otoczenia Jay. Dziewczyna, wspierana przez grupkę przyjaciół, desperacko walczy, by przetrwać i znaleźć sposób na powstrzymanie złowrogiej mocy.



„Presence”



Po przeprowadzce do nowego domu na przedmieściach rodzina nabiera przekonania, że ​​nie jest sama.



„Niewidzialny człowiek”



Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry (Harriet Dyer) oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis Hodge). Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen) popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.



„Grzesznicy”



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„Saint Maud”



Maud – pielęgniarka, która w wyniku tragicznego zajścia porzuciła imprezowy tryb życia i postanowiła służyć Bogu – próbuje za wszelką cenę zbawić swoją nową podopieczną: śmiertelnie chorą artystkę o hedonistycznych upodobaniach. Ogarnięta religijną obsesją, stopniowo popada w szaleństwo. Chwalony przez krytyków horror psychologiczny, będący debiutem brytyjskiej reżyserski Rose Glass.



„Inni”



Dzieci Grace cierpią z powodu choroby, przez którą nie mogą przebywać na słońcu, dlatego cała rodzina żyje w półmroku. Wkrótce matka odkrywa, że jej dom zamieszkuje ktoś jeszcze.



„Nosferatu”



Straszliwy Nosferatu zakochuje się w młodej kobiecie. Powodowany rosnącą obsesją wampir sieje wokół grozę i strach.



„To my”



Akcja dzieje się we współczesnych czasach w południowej Kalifornii. W filmie zobaczymy m.in. Lupitę Nyong’o w roli Adelaide Wilson, kobiety, która wraca w swe rodzinne strony do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Przyjeżdża tu z mężem (Winston Duke) oraz dziećmi (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex), aby odnaleźć letnie wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego spotka jej rodzinę. Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi (Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon), Adelaide wraca do letniego domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe: sobowtóry ich rodziny.



„Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”



Nowa Anglia, lata 30. XVII wieku. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie.



„Dziedzictwo. Hereditary”



Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast to co nastąpiło po niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce po pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Co takiego wydarzyło się w życiu Ellen, że teraz zapłacić musi za to jej rodzina? Odkrycie tej prawdy nikomu nie przyniesie spokoju…



„Obecność”



Słynna para badaczy zjawisk paranormalnych zostaje poproszona o pomoc rodzinie, którą terroryzuje potężny demon.



„Labirynt fauna”



Hiszpania, 1944 rok. Jedenastoletnia Ofelia przenosi się z matką do domu okrutnego ojczyma. Pewnego dnia odkrywa tajemniczy labirynt, w którym spotyka fauna.



„Zombie Express”



Pasażerowie pociągu jadącego z Seulu do Pusan próbują przetrwać wybuch epidemii zmieniającej ludzi w zombie.



„28 dni później”



Młody chłopak wybudza się ze śpiączki w opustoszałym szpitalu. Odkrywa, że większość mieszkańców miasta została zarażona śmiertelnie niebezpiecznym wirusem, który powoduje u ludzi niekontrolowaną agresję.



„The Host: Potwór”



Córka sklepikarza z Seulu zostaje porwana przez tajemniczego potwora ukrywającego się w pobliskiej rzece. Ojciec dziewczynki postanawia wraz z rodziną zapolować na monstrum.



„Babadook”



Matkę i jej sześcioletniego synka nawiedza nocami dziwaczny, tajemniczy stwór. Czy dziwne zjawisko jest realne, czy może jest wynikiem pogłębiającej się alienacji i psychozy bohaterów?



„Pozwól mi wejść”



Dziesięć lat temu córka Marka została napadnięta przez wampira. Teraz mężczyzna robi wszystko, by zapewnić jej bezpieczeństwo oraz świeżą krew.



„Uciekaj!”



Historia młodego czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona (Daniel Kaluuya), który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny – Rose Armitage (znana z serialu „Dziewczyny” Allison Williams). Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage’ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę. Prawdę, jakiej nie mógł się spodziewać...



„Pod skórą”



Tajemnicza brunetka (czterokrotnie nominowana do Złotego Globu Scarlett Johansson) przemierza szkockie drogi, polując na samotnych mężczyzn-autostopowiczów. Zwabieni przez atrakcyjną kobietę pasażerowie są usypiani i przewożeni na odludną farmę, gdzie czeka ich szokujący i okrutny los... Czytaj też:

60+ najlepszych filmów kryminalnych wszech czasów. Nasz ranking Czytaj też:

Co teraz ogląda cała Polska? TOP 10 najpopularniejszych seriali