60+ najlepszych filmów kryminalnych wszech czasów. Nasz ranking

Wśród setek świetnych tytułów znalezienie tych naprawdę wyjątkowych nie jest jednak łatwe. Dlatego dla wszystkich fanów kryminałów przygotowaliśmy zestawienie 60+ najlepszych filmów z tego gatunku, które wyróżniają się na tle konkurencji i od lat zachwycają zarówno widzów, jak i krytyków. Przy tworzeniu listy uwzględniliśmy wyłącznie produkcje ze średnią oceną przekraczającą 7/10 i te, które widzowie oceniali najliczniej. Od największych klasyków światowego kina sprzed lat, po nowsze perełki – oto najlepsze kryminały wszech czasów.

Najlepsze filmy kryminalne w historii. 60+ perełek gatunku

„Teoria chaosu”



Lorenz nieuchwytny i nieobliczalny złodziej dokonuje napadu na bank. Szturm oddziałów SWAT wywołuje chaos i zamieszanie. Gdy dym po strzelaninie opada, pozornie prosta układanka rozsypuje się? Śladem Lorenza podąża doświadczony detektyw Conners, i jego niedoświadczony partner Dekker. Rozpoczyna się gra, której stawką jest życie zakładników, a której reguły giną w chaosie.



„Blitz”



Bezkompromisowy i bezwzględny sierżant Brant (Jason Statham) wspólnie ze swoim partnerem, detektywem Porterem Nashem (Paddy Considine) tropią bezwzględnego mordercę policjantów o pseudonimie „Blitz” (Aidan Gillen). Czas biegnie nieubłaganie a kolejna ofiara psychopaty jest już wybrana. Podczas gdy Brant przeczesuje ulice Londynu, łaknący rozgłosu zabójca kontaktuje się z dziennikarzem „The Post” (David Morrissey) i opowiada mu o szczegółach popełnionych zbrodni.



„Kolekcjoner”



Doktor Alex Cross (Morgan Freeman) zajmuje się tworzeniem portretów psychologicznych zabójców. Pracuje w policji w Waszyngtonie. Tymczasem w miasteczku uniwersyteckim w Durham dochodzi do napadów na kobiety. Kiedy ginie siostrzenica Crossa, postanawia on pomóc tamtejszym policjantom w prowadzeniu dochodzenia. Wkrótce do poszukiwań przyłącza się doktor Kate McTiernan (Ashley Judd), niedoszła ofiara psychopaty, kryjącego się pod pseudonimem Casanova. Tylko ona może rozpoznać przestępcę.



„Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«”



Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!



„Łowcy głów”



Główny bohater filmu Roger (Hennie) zdaje się mieć wszystko, o czym trzydziestoletni mężczyzna mógłby marzyć – jest najlepszym norweskim headhunterem, ma przepiękną żonę prowadzącą ekskluzywną galerię oraz luksusową willę. Sęk w tym, że – aby wieść wystawne życie – Roger musi od czasu do czasu uzupełniać zasoby finansowe wymyślnymi kradzieżami dzieł sztuki. Pewnego dnia żona przedstawia mu przystojnego klienta Clasa Greve'a (znany z serii „Gra o tron” Coster-Waldau), który dzięki intratnej posadzie w koncernie elektronicznym, wszedł w posiadanie drogocennego obrazu. Planując perfekcyjny napad na rezydencję Greve'a, Roger nie przypuszcza nawet, że trafił na wyjątkowo trudnego i przebiegłego przeciwnika.



„Złodziej życia”



Agentka specjalna FBI prowadzi bardzo skomplikowane śledztwo w sprawie nieuchwytnego od 20 lat mordercy. Ten niebezpieczny psychopata nie tylko brutalnie morduje swoje ofiary, lecz także przejmuje ich osobowość.



„Wind River. Na przeklętej ziemi”



Pracujący na terenie indiańskiego rezerwatu Wind River lokalny tropiciel Cory Lambert (Jeremy Renner) znajduje w pokrytych śniegiem leśnych ostępach zwłoki nastoletniej dziewczyny. Przed śmiercią ofiara została brutalnie zgwałcona. Na miejsce zbrodni przybywa młoda agentka FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen). Jest niedoświadczona, nie zna ludzi, a miejscowi nie ufają obcym, tym bardziej białym. Czy korzystając z pomocy Lamberta uda się jej skłonić do mówienia zamkniętą indiańską społeczność i odnaleźć sprawców, zanim sypiący śnieg zatrze wszystkie ślady?



„Rock'N'Rolla”



Grupa drobnych złodziei zadłuża się u szefa londyńskiego półświatka. Ten jednocześnie usiłuje ubić interes z rosyjskim miliarderem i zapanować nad swoim pasierbem, uzależnionym od narkotyków rockandrollowcem.



„Skazaniec”



Skazany za zabójstwo włamywacza Wade Porter trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze. Pod okiem kolegi z celi, mordercy Johna Smitha, uczy się brutalnych zasad, panujących w zakładzie karnym.



„Z piekła rodem”



Londyn, jesień 1888 roku. W mieście szaleje maniakalny morderca zwany „Kubą Rozpruwaczem”. Jego bestialstwo wskazuje na obłąkanie, diaboliczna precyzja natomiast sugeruje, że „w tym szaleństwie jest metoda”. Policja jest bezradna wobec coraz bardziej okrutnych wyczynów zbrodniarza. W londyńskich slumsach, wśród wykonujących najstarszy zawód świata bezbronnych kobiet- najbardziej narażonych na ataki zabójcy – zaczyna szerzyć się panika. Po kolejnej zbrodni śledztwo zostaje powierzone młodemu, błyskotliwemu inspektorowi Fredowi Abberline, który posiadł niezwykły dar – ma wizje przyszłych ofiar. Śledztwo zaczyna posuwać się naprzód, gdy Abberline nabiera podejrzeń, że w sprawę zamieszany jest ktoś z najwyższych kręgów władzy, a kto wie – może nawet któryś z członków rodziny królewskiej.



„Przemytnik”



Eastwood wciela się w rolę Earla Stone’a. To 80-kilkuletni mężczyzna, który nie ma grosza przy duszy, jest sam jak palec i grozi mu zajęcie przez bank zadłużonego biznesu. Właśnie wtedy otrzymuje ofertę pracy, która wymaga od niego jedynie jazdy samochodem. W ten prosty sposób Earl staje się kurierem narkotykowym na usługach meksykańskiego kartelu, z czego zupełnie nie zdaje sobie sprawy. Dobrze sobie radzi. W zasadzie tak dobrze, że wielkość przewożonych przez niego ładunków rośnie w tempie wykładniczym, a sam Earl dostaje pomocnika. Jednak nie tylko on śledzi poczynania Earla. Nowy tajemniczy przemytnik znalazł się także na celowniku znanego ze swej determinacji agenta DEA Colina Batesa (Cooper). Mimo że problemy finansowe Earla odchodzą w niepamięć, błędy popełnione przez niego w przeszłości zaczynają mu coraz bardziej doskwierać. Nie wiadomo jednak, czy zdąży je naprawić, zanim dobiorą się do niego organy ochrony porządku publicznego lub egzekutorzy kartelu.



„Prawdziwy romans”



Clarence żyje z dnia na dzień czekając na wielką miłość. Gdy poznaje Alabamę, od razu wie, że to jest to. Alabama jest dziewczyną na telefon, a jej alfons to wyjątkowo wredny typ. Clarence pragnąc uwolnić ukochaną od mrocznej przeszłości, rozprawia się z draniem, przy okazji zgarniając walizkę kokainy. Zakochani ruszają do Kalifornii, by upłynnić towar. Tymczasem ich tropem podąża już FBI i ludzie mafii pragnący odzyskać swoją kokainę.



„Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj”



Podrzędni zabójcy po spartaczonej robocie uciekają na przymusowe wakacje do Brugii. Podczas gdy Ken korzysta z okazji i rozkoszuje się pięknymi plenerami, porywczy i nieroztropny Ray wyrusza na poszukiwanie przygód. Wdaje się w spór z przejeżdżającymi turystami, rozpoczyna romans z miejscową pięknością (Clémence Poésy) jednocześnie walcząc z jej byłym chłopakiem – skinheadem, imprezuje z opryskliwym, kręcącym surrealistyczny film karłem z Ameryki. Wyprawa obydwu mężczyzn staje się jeszcze dziwniejsza, gdy Ray orientuje się że Harry chce się go pozbyć, a o wykonanie tego zadania poprosił… Kena.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta.”



Wszyscy zawsze mówili o Cassie (Carey Mulligan), że to obiecująca młoda kobieta... ale zdarzyło się coś, co brutalnie zmieniło jej przyszłość. W jej życiu nic nie jest tym, na co wygląda. Jest niezwykle bystra, kusząco przebiegła, a nocami prowadzi sekretne podwójne życie. A teraz, dzięki niespodziewanemu spotkaniu, Cassie otrzymuje szansę, by rozliczyć się z przeszłością. I na pewno tę szansę wykorzysta.



„Negocjator”



Danny Roman (Samuel L. Jackson) jest najlepszym policyjnym negocjatorem w Chicago. Kiedy podejmuje się pertraktacji z porywaczami pewne jest, że zakładnikom nie spadnie włos z głowy. Tym razem takiej pewności nie będzie, gdyż porywaczem jest... on sam. Podejrzany o zabójstwo kolegi, Roman postanawia udowodnić swą niewinność, przetrzymując w policyjnej siedzibie kilka osób, w tym m.in. swego szefa. Jednak kto podejmie się negocjacji z samym mistrzem negocjacji? Chyba tylko inny mistrz, a dokładnie pracujący w sąsiedniej dzielnicy Chris Sabian (Kevin Spacey). Kto kogo przekona: czy zakładnicy będą uwolnieni czy też Sabian przyłączy się do Romana? A wtedy trzeba by negocjować z dwoma negocjatorami.



„Prawnik z Lincolna”



Mick Haller (Matthew McConaughey) jest sprytnym, pewnym siebie adwokatem z Los Angeles. To mistrz manipulacji, który marzy o dużych pieniądzach i ekskluzywnej kancelarii, ale na razie jego biuro mieści się… na tylnym siedzeniu Lincolna, gdzie spotyka się ze swoimi szemranymi klientami. Najczęściej są nimi dilerzy narkotykowi lub przyłapani na jeździe po pijanemu kierowcy. Nieoczekiwanie jednak los zsyła mu zlecenie, które wygląda na punkt zwrotny w karierze. Bogaty playboy z Beverly Hills (Ryan Phillippe) zostaje oskarżony o gwałt i usiłowanie morderstwa. Sprawa wygląda na prostą i bardzo dochodową. Jednak im Mick poznaje więcej faktów z życia swojego klienta, tym bardziej miejsce entuzjazmu zajmuje zdziwienie, niepewność, obawa… a potem strach. Strach o życie swoje i swoich najbliższych.



„Miasto złodziei”



Doug MacRay (Ben Affleck) jest niereformowalnym kryminalistą i przywódcą szajki bezwzględnych złodziei okradających banki, których nikt nigdy nie złapał jeszcze na gorącym uczynku. Nie zdarza mu się również wchodzić w zażyłe relacje z ludźmi, co sprawia, że nie obawia się utraty bliskich mu osób. Sytuacja zmienia się, kiedy podczas jednego z napadów zakładniczką zostaje dyrektor banku, Claire Keesey (Rebecca Hall), którą przestępcy puszczają wolno. Kobieta żyje w ciągłym strachu, wiedząc, że złodzieje znają jej adres i nazwisko. Oczarowana jednak skromnym mężczyzną o imieniu Doug szybko zapomina o swoim strachu, nie wiedząc jednocześnie, że to ten sam człowiek, który zaledwie kilka dni temu przetrzymywał ją jako zakładniczkę. Zauroczenie od pierwszego spotkania stopniowo zmienia się w pełen namiętności romans, który może mieć dla pary niebezpieczne, a nawet śmiertelne, konsekwencje.



„21”



Szukając środków na pokrycie czesnego Ben Campbell (Jim Sturgess) trafia w sam środek grupy planującej rozbić bank w najlepszych kasynach w stolicy hazardu. Z pomocą genialnego profesora statystyki (Kevin Spacey), fałszywych dokumentów tożsamości, wysokiego IQ i inteligentnego planu gry, Ben wraz z przyjaciółmi łamią dobrą passę tutejszych kasyn. Teraz wystarczy wyrównać rachunki, nie zwracać na siebie uwagi i być zawsze o jeden krok przed właścicielami kasyn i podejrzliwymi krupierami, w przeciwnym wypadku wszyscy znajdą się w olbrzymich tarapatach...



„Brudny Harry”



Szaleniec o pseudonimie Skorpion strzela do ludzi z dachów i szantażuje burmistrza San Francisco. Może go unieszkodliwić jedynie inspektor Callahan, znany ze stosowania brutalnych metod wobec przestępców.



„Anatomia upadku”



Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: "Czy to zrobiła?".



„Angielska robota”



Opowieść o legendarnym już napadzie na bank na londyńskiej Baker Street w 1971 roku. Legendarnym, bo aż do dziś ani nikogo w tej sprawie nie aresztowano, ani nie odzyskano nawet pensa ze skradzionych przez rabusiów pieniędzy. Dodatkowo, przez niemal 35 lat, brytyjski rząd zakazał jakichkolwiek informacji na ten temat.



„Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”



Doświadczony dziennikarz śledczy i młoda hakerka starają się rozwikłać zagadkę zaginięcia 16-letniej dziewczyny, do którego doszło czterdzieści lat wcześniej.



„Jackie Brown”



Stewardessa mieszkająca w Kalifornii przewozi nielegalnie pieniądze z Meksyku do Los Angeles - i dostarcza je handlarzowi broni, który współpracuje z gangsterami. Dwaj agenci FBI wpadają na trop jej działalności, żądają posłuszeństwa i współpracy. Ona próbuje ich przechytrzyć.



„Czarny kot, biały kot”



Rodzina drobnego kryminalisty ma problemy finansowe. Postanawia więc zwrócić się o pomoc do lokalnego gangstera, który chce wyswatać swoją siostrę z nastoletnim synem złodziejaszka.



„Dzikość serca”



Młodzi kochankowie, Sailor i Lula, uciekają przed bandą zbirów, których matka dziewczyny wynajęła do zabicia jej towarzysza.



„Dla niej wszystko”



Oddany mąż wkracza w niezwykle niebezpieczny świat i ryzykuje wszystko, by wyciągnąć z więzienia ukochaną żonę skazaną za morderstwo.



„25. godzina”



Nowojorski diler narkotyków ma 24 godziny, by pożegnać się z najbliższymi i odkryć, kto go wydał, nim trafi na siedem lat do więzienia.



„Czas krwawego księżyca”



Gdy na terenie zamieszkiwanym przez Osagów odkryta zostaje ropa naftowa, członkowie plemienia zaczynają ginąć lub umierać z nieznanych przyczyn. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.



„Tajemnice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



„Dżentelmeni”



Handlarz marihuany postanawia sprzedać narkotykowe imperium i przejść na emeryturę. Pożegnanie z półświatkiem nie będzie jednak tak łatwe, jak mogło mu się wydawać.



„Chinatown”



Pechowy prywatny detektyw, tajemnicza piękność, bezwzględny mafioso oraz skomplikowana intryga utkana ze zdrady, morderstw, korupcji, skandali i śmiertelnie niebezpiecznych układów. Wszystko to w mrocznej i stylowej opowieści o latach 30., uznawanej za pozycję wyjątkową i ponadczasową, a także za hołd Romana Polańskiego dla niezwykłego gatunku, jakim jest klasyczny czarny kryminał. Intrygujący scenariusz (Oscar dla Roberta Towne), mistrzowska reżyseria i niezapomniane kreacje.



„Utalentowany pan Ripley”



Niezamożny, samotny młody człowiek Tom Ripley (Matt Damon) pewnego dnia otrzymuje propozycję, która odmieni jego życie. Na zlecenie bogatego biznesmena jedzie do Włoch, by sprowadzić stamtąd jego marnotrawnego syna Dickiego (Jude Law), który prowadzi życie playboya, trwoniąc majątek ojca. Tom początkowo zdecydowany wypełnić misję, zmienia zdanie gdy poznaje Dickiego i jego piękną dziewczynę Marge (Gwyneth Paltrow). Zafascynowany ich luksusowym stylem życia, postanawia zająć miejsce Dickiego. Opętany swym szalonym pragnieniem rozpoczyna podstępną grę oszustw i kłamstw, nie cofając się nawet przed morderstwem. Ale czy rzeczywiście: „Lepiej być kimś na niby, niż nikim naprawdę?”.



„Dzień próby”



Świeżo upieczony gliniarz Jake Hoyt marzy, by łapać kryminalistów. Chce stać po stronie prawa, nie przypuszcza jednak, jak wielkie wyzwanie szykuje dla niego los. Jego partnerem przez najbliższe 24 godziny ma być bowiem Alonzo Harris, tajniak bardziej niebezpieczny od najgorszego bandyty. Charyzmatycznego Harrisa gra nagrodzony Oscarem Denzel Washington. Harris patroluje okolicę w swym szpanerskim wozie czując się panem świata. Budzi fascynację i odrazę, stał się bowiem uosobieniem tego, z czym powinien walczyć. W rolę Hoyta wciela się wyróżniony nominacją do Oscara, Ethan Hawke, któremu partnerują gwiazdy muzyki: Dr Dre, Macy Gray i Snoop Dogg. Dzień próby wyreżyserował Antoine Fuqua („Zabójczy układ”, „Przynęta”), który po mistrzowsku buduje akcję trzymając widza w napięciu aż do zaskakującego finału.



„Bezsenność”



Doświadczony detektyw Will Dormer (Al Pacino) podczas wieloletniej pracy w policji widział wszystko, co wiąże się z ciemną stroną ludzkiej natury - przemoc, morderstwa, korupcję. Jednak dalej z zaangażowaniem poświęca się każdej kolejnej sprawie. Razem ze swoim partnerem Hape'm jadą na Alaskę, aby tam szukać zabójcy nastoletniej dziewczyny. Głównym podejrzanym jest żyjący na odludziu autor powieści kryminalnych Walter Finch (Robin Williams). Podczas nieudanej zasadzki dochodzi do tragedii - Will przypadkowo zabija Hape'a. Dręczony wyrzutami sumienia oraz nasilająca się bezsennością, Walter staje się ofiarą intryg demonicznego pisarza i z każdym dniem coraz bardziej traci poczucie rzeczywistości.



„Zagubiona autostrada”



Pewnego dnia żona głównego bohatera, Freda (Bill Pullman) znajduje przed drzwiami mieszkania kasetę wideo na której nagrany jest widok ich domu. Sytuacja ta powtarza się, następnego dnia, tym razem na kasecie zarejestrowane jest wnętrze oraz para bohaterów we śnie. Wydarzenie to rozpoczyna serię innych dziwnych zjawisk, które w konsekwencji prowadzą Freda do morderstwa.



„Casablanca”



II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, spotyka swoją dawną miłość, Ilsę, która okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają.



„Drugie oblicze”



Kiedy nieposiadający absolutnie nic Luke dowiaduje się, że ma syna, robi wszystko, by zyskać rodzinę. Jego decyzje zmieniają życie wielu osób.



„Wolny strzelec”



Szukający desperacko pracy Lou Bloom wpada na pomysł, by filmować nocne wypadki i zbrodnie, po czym sprzedawać materiały lokalnej telewizji.



„Bogowie ulicy”



Taylor i Zavala, dwóch młodych policjantów, patroluje niespokojne ulice południowego Los Angeles. Podczas rutynowego patrolu wpadają na trop makabrycznej zbrodni. Stojący za nią gang narkotykowy wydaje na nich wyrok.



„Podejrzani”



Wskutek tajemniczej eksplozji na statku w Los Angeles ginie 27 osób. Policja przesłuchuje świadka zdarzenia, który twierdzi, że za wszystkim stoi nigdy niewidziany przestępca.



„Sicario”



Młoda agentka FBI bierze udział w operacji zlikwidowania bossa meksykańskiego kartelu narkotykowego. Podczas misji jej moralność zostaje wystawiona na próbę.



„Kolekcjoner kości”



Ekranizacja powieści Jeffery'ego Deavera. Sparaliżowany i pogrążony w depresji detektyw Lincoln Rhyme zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu seryjnego mordercy.



„Contratiempo. Niewidzialny gość”



Po przebudzeniu się w pokoju hotelowym obok martwej kochanki młody biznesmen zatrudnia wybitną adwokat, aby ustalić, do czego tak naprawdę doszło.



„Imię róży”



Rok 1327, franciszkanin William z Baskerville zostaje poproszony o wyjaśnienie okoliczności śmierci zakonnika w benedyktyńskim klasztorze. Kolejne zabójstwa wywołują panikę.



„Na noże”



Detektyw Blanc bada sprawę śmierci bogatego pisarza, głowy ekscentrycznej rodziny. Wszyscy jego krewni są podejrzani.



„Drogówka”



Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.



„21 gramów”



Tragiczny wypadek sprawia, że losy trzech rodzin, nie mających pozornie ze sobą nic wspólnego, łączą się.



„Sędzia”



Chicagowski adwokat Hank Palmer wraca do rodzinnego miasteczka w Indianie na pogrzeb matki. Niebawem skłócony z nim ojciec, szanowany lokalny sędzia, zostaje oskarżony o morderstwo.



„Zodiak”



San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.



„American Gangster”



Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.



„Sherlock Holmes: Gra cieni”



Druga odsłona przygód genialnego detektywa Sherlocka Holmesa i jego przyjaciela dra Johna Watsona. Tym razem bohaterowie są na tropie profesora Jamesa Moriarty'ego.



„Sin City: Miasto grzechu”



Trzy historie, których akcja rozgrywa się w Basin City – Mieście Grzechu – będącym siedliskiem prostytutek, przestępców i skorumpowanych obrońców prawa.



„Memento”



Leonard, szukający mordercy swojej żony, w wyniku wypadku traci pamięć krótkotrwałą. Nieustannie robi więc notatki i zdjęcia, a ważniejsze fakty tatuuje sobie na ciele.



„Iluzja”



Istniejąca od wieków tajna organizacja OKO zbiera ekipę najbardziej utalentowanych, obdarzonych niezwykłymi umiejętnościami iluzjonistów i powierza im cel, którego nikt dotąd nie miał odwagi się podjąć. O grupie robi się głośno po spektaklu, podczas którego rabują bank znajdujący się na innym kontynencie, a miliony przelewają na konta ludzi obecnych na widowni. Tropem iluzjonistów rusza agent FBI, przekonany, że za ich działalnością musi kryć się coś więcej. Nie jest on jedynym człowiekiem, który chce poznać tajemnicę grupy, która przygotowuje się do realizacji bezprecedensowego planu.



„Blow”



„Blow” jest opowieścią o karierze i upadku George'a Junga – człowieka, który w latach siedemdziesiątych był pierwszym poważnym „importerem” kokainy w Ameryce. Jako prawa ręka Pablo Escobara był najbardziej cenionym współpracownikiem kolumbijskich karteli narkotykowych. Wykorzystywał swoją przedsiębiorczość, pomysłowość i inteligencję, by wystawić swych znajomych i „wielkich” Hollywoodu na pokusy nowych doznań kokainy. Wkrótce Jung wiódł fantastyczne wolne od ograniczeń życie. Jednak niezależnie od tego co robił, nie mógł zdobyć jedynej rzeczy, na której mu najbardziej zależało – miłości. Film ukazuje także inną twarz blichtru i szaleństwa lat siedemdziesiątych – przekraczanie granicy, walki podziemnych gangów, bezwzględne negocjacje, brutalne egzekucje, pranie brudnych pieniędzy i otwartą wojnę z systemem sądownictwa.



„Joker”



Obraz śledzi losy kultowego czarnego charakteru. To oryginalna historia poświęcona wyłącznie temu bohaterowi, która nie została nigdy wcześniej zaprezentowana na dużym ekranie. Przedstawiony przez Phillipsa portret Arthura Flecka (Phoenix), człowieka zepchniętego na margines, to nie tylko kontrowersyjne studium postaci, ale także opowieść ku przestrodze w szerszym kontekście.



„Dziewczyna z tatuażem”



Film zrealizowany na podstawie bestsellerowej książki. Mikael Blomkvist, znany dziennikarz oskarżony o zniesławienie, otrzymuje nietypowe zlecenie od właściciela koncernu przemysłowego, Henrika Vangera. Ma zbadać sprawę tajemniczego zaginięcia 16-letniej Harriet Vanger, które miało miejsce w latach 60-tych. Blomkvist nie wie, że każdy jego krok jest śledzony przez niezwykle inteligentną hakerkę, Lisbeth Salander, która wykonuje to na prośbę Vangera. Śledztwo z czasem zaczyna odkrywać krwawą i niebezpieczną historię rodziny Vanger.



„Sherlock Holmes”



Robert Downey Jr. i Jude Law, jako legendarni Holmes i Watson. Absolutnie nowatorska wersja przygód ukazuje zupełnie nowe wcielenie legendarnego detektywa jako nieustraszonego detektywa i człowieka o niezrównanym intelekcie. Szokujące wskazówki, zaskakujące holmesowskie dedukcje, sarkastyczne riposty i zapierające dech w piersiach sceny jedna po drugiej. Reżyser Guy Ritchie stanął za sterem hipnotyzującej produkcji o największym detektywie jakiego widział świat! Poznaj nowego "Sherlocka Holmesa"!



„Infiltracja”



Tajny policjant w szeregach grupy przestępczej i informator mafii w bostońskiej jednostce dochodzeniowej toczą ze sobą śmiertelną rozgrywkę.



„Siedem”



Brad Pitt i Morgan Freeman występują w przerażającym thrillerze psychologicznym jako detektywi tropiący Johna Doe, seryjnego mordercę, który wybiera swe ofiary według siedmiu grzechów głównych. Dokładnie, metodycznie i z groteskowym wręcz artyzmem, zabójca zaplanował każde morderstwo w najdrobniejszych szczegółach. W miarę, jak śledztwo posuwa się naprzód, John Doe cierpliwie czeka na finałową konfrontację, zdecydowany doprowadzić swe mordercze arcydzieło do końca.



„Leon zawodowiec”



Leon to płatny morderca z kodeksem honorowym. Jest najlepszy, jednak pewnego dnia łamie swoje reguły i otwiera drzwi Matyldzie, dziewczynce, której skorumpowani policjanci pod wodzą szalonego Stansfielda z DEA zabili całą rodzinę. Chcąc nie chcąc ci dwoje zostają skazani na siebie. Leon uczy Matyldę fachu, a ta w zamian uczy Leona czytać. Między nimi rodzi się więź, która powoduje, że Leon staje się innym człowiekiem. Zobowiązał się on zabić Stansfielda i jego kolesi. Stansfield jednakże jest szalenie nieobliczalnym i przebiegłym przeciwnikiem... Czytaj też:

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