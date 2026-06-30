Wstrząsająca historia trafi na Netflix. Serial ma wreszcie datę premiery

O jednej z największych katastrof lotniczych w historii powstało już kilka produkcji, ale teraz głośny serial w końcu trafi do widzów na całym świecie. Netflix ujawnił datę premiery „The Bombing of Pan Am 103”, sześcioodcinkowego dramatu przygotowanego wspólnie z BBC.

Netflix ujawnił datę premiery „The Bombing of Pan Am 103”. Głośny serial o tragedii w Lockerbie

Po emisji w Wielkiej Brytanii serial „The Bombing of Pan Am 103” wreszcie zadebiutuje globalnie. „The Bombing of Pan Am 103”, wcześniej funkcjonujący pod roboczym tytułem „Lockerbie”, to sześcioodcinkowy serial historyczny będący koprodukcją Netflixa i BBC. Za reżyserię odpowiada Michael Keillor, natomiast producentką jest Julia Stannard. Oryginalną muzykę do serialu stworzył szkocki zespół Mogwai.

Produkcji nie należy mylić z serialem „Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy” z Colinem Firthem w roli głównej, który zadebiutował na początku 2025 roku. Nowa produkcja Netflixa i BBC powstawała przez cały 2024 rok, a zdjęcia realizowano między innymi w Szkocji, na Malcie i w Toronto.

O czym opowiada „The Bombing of Pan Am 103”?

Serial przedstawia wydarzenia z 21 grudnia 1988 roku, kiedy samolot linii Pan Am wykonujący lot 103 eksplodował nad szkockim miasteczkiem Lockerbie. W katastrofie zginęło 270 osób, a tragedia zapoczątkowała największe śledztwo w sprawie morderstwa w historii szkockiej policji.

Twórcy skupiają się nie tylko na samym zamachu, lecz także na wieloletnim dochodzeniu prowadzonym wspólnie przez szkockich śledczych i amerykańskie służby oraz na walce rodzin ofiar o sprawiedliwość. Historia została oparta na relacjach świadków i rzeczywistych wydarzeniach.

21 grudnia 1988 roku Boeing linii Pan Am lecący z Frankfurtu do Detroit, po międzylądowaniu w Londynie, został zniszczony przez bombę ukrytą na pokładzie. Zginęli wszyscy 243 pasażerowie i 16 członków załogi. Na skutek spadających szczątków samolotu śmierć poniosło również 11 mieszkańców Lockerbie.

Trzyletnie śledztwo prowadzone przez FBI oraz policję Dumfries and Galloway doprowadziło do oskarżenia dwóch obywateli Libii. W 2001 roku były oficer libijskiego wywiadu Abdelbaset al-Megrahi został skazany na dożywotnie więzienie za udział w zamachu. W 2020 roku amerykańskie władze postawiły zarzuty kolejnemu podejrzanemu, Abu Agili Mohammadowi Mas'udowi Kheirowi Al-Marimiemu, który został zatrzymany w 2022 roku.

Jak serial został przyjęty? Plejada gwiazd w obsadzie

W serialu występują Connor Swindells, Patrick J. Adams, Merritt Wever, Peter Mullan oraz Tony Curran. Produkcja stawia na wierne odtworzenie wydarzeń i skupia się przede wszystkim na pracy śledczych oraz rodzinach ofiar katastrofy.

Premiera „The Bombing of Pan Am 103” odbyła się w maju 2025 roku na antenach BBC One i BBC iPlayer. Produkcja zebrała przeważnie pozytywne recenzje. Krytycy chwalili przede wszystkim rozmach realizacyjny, rzetelne pokazanie śledztwa oraz emocjonalny wymiar opowieści. Doceniono także kreację Connora Swindellsa i realistyczne efekty specjalne. Pojawiły się również głosy, że serialowi trudno było wyjść z cienia wcześniejszej produkcji „Lockerbie: A Search for Truth”, jednak widzowie bardzo dobrze ocenili zwłaszcza finałowy odcinek.

Kiedy premiera na Netflix?

Netflix potwierdził, że światowa premiera serialu odbędzie się 30 lipca 2026 roku. Tego dnia na platformie pojawi się wszystkie sześć odcinków produkcji, a także dokument poświęcony tragedii lotu Pan Am 103.

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