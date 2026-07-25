Kultowa polska komedia w telewizji! Tymi tekstami mówiła cała Polska

Są filmy, które mimo upływu lat nie tracą swojego uroku. Do tego grona bez wątpienia należy „Kogel-mogel” w reżyserii Romana Załuskiego.

„Kogel-mogel” znów w telewizji. Komedia, która stała się obrazem schyłku PRL-u

W centrum opowieści znajduje się Katarzyna Solska, młoda maturzystka z podlaskiego Grabowa, która marzy o studiach pedagogicznych w Warszawie. Gdy pojawia się szansa na rozpoczęcie nowego życia, dziewczyna decyduje się porzucić plany przygotowane przez rodzinę i ucieka sprzed ołtarza.

W stolicy trafia do domu rodziny Wolańskich, gdzie podejmuje pracę jako opiekunka niesfornego Piotrusia. Zderzenie prowincjonalnego wychowania z wielkomiejską rzeczywistością prowadzi do serii zabawnych sytuacji i scen, które do dziś bawią kolejne pokolenia widzów.

Roman Załuski i autorka scenariusza Ilona Łepkowska stworzyli film, który z humorem pokazał codzienność końca lat 80. Zamiast idealizować rzeczywistość, postawili na bohaterów z krwi i kości oraz sytuacje bliskie zwykłym Polakom. Dzięki temu „Kogel-mogel” stał się nie tylko przebojem kinowym, ale również jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów schyłku PRL-u.

Produkcja powstawała przy bardzo skromnym budżecie, co zmuszało twórców do kreatywnych rozwiązań. Jedna z krążących wokół filmu historii mówi, że Małgorzata Lorentowicz występowała na planie we własnych, eleganckich strojach, ponieważ doskonale pasowały do granej przez nią postaci.

Gwiazdorska obsada i niezapomniane cytaty

Rola Katarzyny Solskiej przyniosła Grażynie Błęckiej-Kolskiej ogromną popularność i na trwałe zapisała ją w historii polskiego kina. Partnerowali jej znakomici aktorzy, w tym Ewa Kasprzyk jako Barbara Wolańska, Zdzisław Wardejn w roli docenta Wolańskiego oraz Katarzyna Łaniewska jako matka Kasi.

W pamięci widzów szczególnie zapisała się również Małgorzata Lorentowicz jako elegancka babcia Piotrusia. W obsadzie znaleźli się także m.in. Dariusz Siatkowski, Maciej Koterski, Jerzy Turek, Ferdynand Matysik, Anna Milewska, Jerzy Rogalski, Krystyna Kołodziejczyk, Halina Bednarz, Ewa Kania, Barbara Winiarska, Wiktor Zborowski i Ryszard Kotys.

Ogromną popularnością cieszyły się także cięte i dosadne teksty, z których wiele przeszło do języka ulicy, jak chociażby „Marian, tu jest jakby luksusowo!”, czy „Oj córciu, córciu”....

Historia piosenki „Szukaj mnie”

Nieodłącznym elementem „Kogel-mogel” pozostaje utwór „Szukaj mnie”, do którego muzykę skomponował Seweryn Krajewski, a słowa napisał Marek Dagnan. Choć dziś trudno wyobrazić sobie film bez wykonania Edyty Geppert, pierwsza wersja nagrania nie przekonała reżysera.

Roman Załuski uznał, że interpretacja jest zbyt dojrzała i poprosił wokalistkę, by zaśpiewała piosenkę z większą lekkością, niemal „głosem nastolatki”. Ta sugestia okazała się strzałem w dziesiątkę. Ostateczna wersja doskonale oddała emocje młodej bohaterki i z czasem stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych motywów polskiego kina.

„Kogel-mogel” będzie można obejrzeć w Kino Polska 25 lipca o godz. 20:00. Powtórkową emisję zaplanowano na 31 lipca, również o godz. 20:00

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