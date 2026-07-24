Oscarowa nominacja i gwiazdorska obsada. Genialny film trafia do sieci

Od niedzieli 26 lipca widzowie w Polsce będą mogli obejrzeć poruszający film „Song Sung Blue”, który zdobył uznanie krytyków dzięki emocjonalnej historii, znakomitym kreacjom aktorskim oraz muzyce inspirowanej twórczością legendarnego Neila Diamonda. Produkcja powstała na podstawie nagradzanego dokumentu Grega Kohsa z 2008 roku i opowiada o tym, jak pasja do muzyki potrafi odmienić życie, przywrócić nadzieję i połączyć ludzi nawet w najtrudniejszych momentach.

Nowość w sieci. Od niedzieli obejrzymy film, o którym rok temu było głośno

Głównymi bohaterami są Mike i Claire – rozwiedzeni muzycy, którzy mimo życiowych niepowodzeń nie rezygnują ze swoich marzeń. W ich role wcielają się Hugh Jackman oraz Kate Hudson, tworząc pełen ciepła i autentycznych emocji ekranowy duet. Bohaterowie zakładają zespół Lightning and Thunder, wykonujący utwory Neila Diamonda. Początkowo występują jedynie w garażu i niewielkich lokalach, jednak z czasem zdobywają sympatię publiczności i stają się lokalną sensacją. Kiedy na ich drodze pojawiają się kolejne przeciwności, właśnie muzyka oraz rodzące się między nimi uczucie pomagają im odnaleźć siłę do dalszej walki i rozpocząć nowy rozdział życia.

Obok Hugh Jackmana i Kate Hudson na ekranie pojawiają się również Michael Imperioli, Ella Anderson oraz Mustafa Shakir. Szczególne uznanie zdobyła kreacja Kate Hudson, która przyniosła aktorce nominacje do Oscara, Złotego Globu oraz nagrody SAG.

Gdzie oglądać „Song Sung Blue”?

Produkcja została zrealizowana przez Focus Features i dołącza do bogatej biblioteki cenionych filmów dostępnych w SkyShowtime. W ofercie serwisu znajdują się zarówno nagradzane produkcje, jak i największe kinowe premiery studia Focus oraz Universal, w tym „Bugonia”, „Downton Abbey: Wielki finał”, „Jurassic World: Odrodzenie” czy „Wicked: Na dobre”.

Czytaj też:

5 nowości od dziś na Netflix i HBO Max. Ale wszyscy włączą ten świeżutki thriller! Czytaj też:

6 najlepszych filmów kryminalnych po 2000. roku. Ranking przed weekendem