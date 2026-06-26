70+ nowości na Netflix w lipcu! Masa mocnych seriali i nowe odsłony klasyków!

Na ekrany powraca Millie Bobby Brown w filmie „Enola Holmes 3”. Mnóstwo wzruszeń czeka widzów podczas pożegnania z bohaterami hitowej serii w filmie Heartstopper Forever. Letni klimat uzupełni kultowy „Domek na prerii”, przybliżający chwytające za serce, pełne trudów i piękna losy rodziny Ingallów. Z kolei w 2. sezonie serialu „Ransom Canyon” bohaterowie grani przez Josha Duhamela i Minkę Kelly zmierzą się z bolesnymi życiowymi wyborami oraz osobistą walką o miłość i przyszłość rancza. W komedii „Hawk” zobaczymy Willa Ferrella jako legendarnego golfistę. Fani zabawnych historii docenią także film „72 godziny”. Tutaj znajdziecie pełną rozpiskę hitów zaplanowanych na lipiec 2026 na Netflix!

Nowości na Netflix w maju 2026. Rozpiska premier dzień po dniu

„Enola Holmes 3”



Zniknięcie Sherlocka wciąga detektyw Enolę Holmes w niebezpieczną i pełną przygód sprawę, komplikując jej ślubne plany na Malcie.

Premiera: 01/7/2026



„Lato 1936”



Premiera: 01/7/2026



„Najgorsi sąsiedzi”



Ten mocny serial dokumentalny przedstawia prawdziwe historie koszmarnych sąsiadów – od odrażających oszustw po bezsensowne, brutalne akty zemsty.

Premiera: 01/7/2026



„Super Subbu”



Pechowy nauczyciel, desperacko pragnący się wyrwać spod tyranii ojca, ma prowadzić zajęcia z edukacji seksualnej w odległej i opanowanej przez chuć wiosce. A co najśmieszniejsze, sam jest prawiczkiem. To będzie ostra jazda pod znakiem miłości, śmiechu i żenujących wpadek.

Premiera: 02/7/2026



„Przetrwają puszyści”, Sezon 3



Po odniesieniu sukcesu w świecie designerskiej mody Mavis marzy o nowej przygodzie, która odmieni jej życie: założeniu rodziny z Lucą.

Premiera: 02/7/2026



„Człowiek para”



Zespół najwybitniejszych japońskich i koreańskich twórców łączy siły, by tchnąć nowe życie w legendarny film SFX studia Toho, opowiadając zupełnie nową historię Człowieka pary — niesamowitej, amorficznej istoty, która wkrótce wywróci nasz świat do góry nogami. Kiedy komentator pęcznieje i eksploduje na antenie, stając się ofiarą bezprecedensowej i niewyobrażalnej zbrodni, cały świat jest w szoku. Za tym makabrycznym morderstwem stoi człowiek, który pozornie rozpłynął się w powietrzu, nazywany Człowiekiem parą. Ponieważ nikt nie jest w stanie odkryć jego prawdziwej tożsamości, ta zagadkowa postać zapowiada i przeprowadza serię precyzyjnie wymierzonych zabójstw, unikając identyfikacji i schwytania, a każdym niewytłumaczalnym atakiem potęguje falę terroru w całym kraju

Premiera: 02/7/2026



„Sparks of Tomorrow”



W alternatywnej wersji początku XX wieku, w którym technologia rozwija się w oparciu o silniki parowe, Kioto nieustannie spowite jest dymem. Poznajemy tu chłopca, który zamyka się na świat i cierpi po stracie brata, wspólnie z którym nieszczęśliwie marzył o rozpoczęciu „wieku elektryczności”. Drugą główną bohaterką jest uduchowiona dziewczyna, która głęboko w sercu skrywa marzenia oraz żal wobec zmarłej matki. Kiedy ich drogi się przecinają, wspólnie zaczynają odkrywać tajemnice „Katalogu elektrycznego XX wieku” pozwalającego zajrzeć w obiecującą przyszłość. Razem muszą zmierzyć się z własną przeszłością i wytyczyć drogę ku zmianom, w które niegdyś wierzyli.

Premiera: 05/7/2026



„Lepiej późno niż samotnie”, 2. sezon



W tym przełomowym programie randkowym „wieczni single” — dorośli, którzy nigdy nie byli w związku — dostają profesjonalne wsparcie, aby w końcu mogli znaleźć miłość.

Premiera: 07/7/2026



„Aż po kres”



Poświęciła wszystko, aby zostać matką, więc kiedy jej syn zaczyna chorować, Jada nie cofnie się przed niczym, aby znaleźć dawcę i go uratować – bez względu na cenę.

Premiera: 08/7/2026



„Salcedo, skóra i boogaloo”



Premiera: 08/7/2026



„Thunder 3”



Historia nierozerwalnej więzi łączącej trójkę przyjaciół z dzieciństwa, którzy wyruszają na poszukiwania zaginionej dziewczyny. Serial opowiada o trójce najlepszych przyjaciół – zwyczajnym gimnazjaliście Pyontaro i jego dwóch kolegach, Tsubamem i Hiroshim. Ich życie wywraca się do góry nogami, gdy znika wesoła młodsza siostra Pyontaro, Futaba. Przyjaciele postanawiają ją odnaleźć, a ich poszukiwania szybko przeradzają się w wielką przygodę, która pozwoli im przeżyć coś, o czym nawet nie śnili.

Premiera: 08/7/2026



„Nie boję się”



Dziesięcioletni Miguel żyje w spokojnej, odosobnionej wiosce. Pewnego dnia na dnie ukrytej dziury znajduje młodego Felipe’a, który myśli, że jest duchem. Chłopcy potajemnie się zaprzyjaźniają i Miguel szybko zdaje sobie sprawę z czegoś okropnego: Felipe został porwany i wszystko wskazuje na to, że sprawcami są ludzie, których dobrze zna — a przynajmniej tak uważał.

Premiera: 08/7/2026



„Domek na prerii”



Zżyta rodzina Ingallów buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki, gdzie radość obcowania z przyrodą przeplata się z trudami walki o przetrwanie.

Premiera: 09/7/2026



„Miguel Ángel Blanco: 48 godzin, które zmieniło Hiszpanię”



Dokument o porwaniu Miguela Ángela Blanco w 1997 r., które sprawiło, że zastraszone hiszpańskie społeczeństwo zaczęło stawiać opór i walczyć z terrorem ETA.

Premiera: 10/7/2026



„Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa”



Dzięki niepublikowanym wcześniej nagraniom i relacjom ocalałych ten wciągający dokument w sugestywny sposób odtwarza katastrofę luksusowego wycieczkowca w 2012 r.

Premiera: 10/7/2026



„As palestry”



Premiera: 10/7/2026



„Robota we wspólnocie”



Premiera: 11/7/2026



„Love is Blind: UK – After the Altar”



Brytyjscy i irlandzcy single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania, polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianą osobą. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich więź fizyczna odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Program prowadzony przez Emmę i Matta Willisów odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa.

Premiera: 12/7/2026



„Golden Kamuy: Atak na więzienie Abashiri”



Podczas bezlitosnej trójstronnej walki o złoto Ajnów Asirpa i Sugimoto ruszają do więzienia Abashiri, gdzie czeka Noppera-Bo i prawda o ojcu dziewczyny.

Premiera: 13/7/2026



„Hot Ones: Extra Heat”



„Hot Ones: Extra Heat” to program, w którym ceniony przez krytyków format wywiadów znany z talk show „Hot Ones” zostaje przeniesiony ze studio na największe wydarzenia kulturalne świata. Każdy 30-minutowy odcinek prowadzony przez Seana Evansa zawiera kultowe wyzwanie polegające na zjedzeniu 10 skrzydełek, z których każde jest coraz ostrzejsze. Nie zmienia się również to, jak szczegółowo gospodarz przygotowuje się do wywiadów. Tym razem jednak rozmowy odbywają się w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami Netflixa, od imprez sportowych po premiery filmów i seriali. Każdy odcinek zawiera też segment specjalny związany z miejscem akcji i w każdym pojawiają się zaskakujący goście. „Hot Ones: Extra Heat” dodaje pikanterii imprezom, o których i tak wszyscy by mówili, więc tego ostrego zestawu tym bardziej nie można przegapić.

Premiera: 13/7/2026



„Quarterback”, 3. sezon



Popularny serial powraca i znów pozwala nam z bliska obserwować losy trzech rozgrywających w sezonie NFL 2024/2025. Towarzyszymy im w chwilach tryumfu i porażki oraz przekonujemy się, że ta pozycja jest jedną z najbardziej wymagających w świecie sportu — także poza boiskiem. W tym sezonie bohaterami, którzy pozwalają nam zajrzeć za kulisy swojego życia, są po raz pierwszy Joe Burrow (Cincinnati Bengals) i Jared Goff (Detroit Lions). Sprawdzamy też, jak radzi sobie Kirk Cousins (Atlanta Falcons), którego fani pokochali w poprzednim sezonie, a który teraz rozpoczyna nowy rozdział kariery.

Premiera: 14/7/2026



„Zanim stałem się sobą”



Premiera: 16/7/2026



„Hawk”



Lonnie Hawkins (w tej roli Will Ferrell), najlepszy golfista 2004 roku, pokonuje ostatnie dołki w swojej karierze, próbując odzyskać dawną formę. Jego ciało mówi „czas na emeryturę”, ale serce podpowiada, że to jeszcze nie koniec. Jego była żona i syn Lance – nowa nadzieja golfa – są przekonani, że powinien odpuścić. Tymczasem Lonnie wie, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo i nie dopuszcza do siebie myśli, że największy powrót w historii golfa mógłby mu umknąć.

Premiera: 16/7/2026



„23 000 istnień”



Inspirowany prawdziwą historią organizacji „Jugend Rettet” film „23 000 istnień” to opowieść o grupie młodych ludzi, którzy nie chcą stać z boku i obojętnie patrzeć na śmierć niezliczonych rzesz uchodźców pragnących dostać się do Europy przez Morze Śródziemne. Jej członkowie nie mają żadnego doświadczenia w prowadzeniu akcji ratunkowych na morzu, ale mimo to postanawiają założyć zbiórkę, kupić starą łódź rybacką i wyruszyć na ratunek, aby ocalić ponad 23 000 osób. Jednak to, co zaczyna się jako wspólna misja pełna nadziei i determinacji, wkrótce wystawia na poważną próbę ich postrzeganie prawa i sprawiedliwości.

Premiera: 17/7/2026



„Heartstopper Forever”



Zaczyna się nowy rok szkolny dla uczniów Truham-Higgs. Związek Nicka i Charliego się pogłębia, ale myślą też o tym, jak potoczy się ich życie po ostatnim dzwonku.

Premiera: 17/7/2026



„Pragnienie”



Kiedy zamężna prawniczka wdaje się w romans z trenerem pływania swojej córki, miłosne zamieszanie zmienia się w pokrętną grę, w której każdy chce się na kimś zemścić.

Premiera: 17/7/2026



„Mapa pragnień”



Przed śmiercią Lucy tworzy grę dla swojej siostry, Grety, w ten sposób wysyłając ją w podróż ku samopoznaniu – i w kierunku uroczego Willa Tuckera.

Premiera: 17/7/2026



„Pałac Wschodni”



Mężczyzna odwiedzający zaświaty i dwórka słysząca głosy zmarłych zostają wezwani przez króla do Pałacu Wschodniego – czy uda im się rozwiązać jego mroczne tajemnice?

Premiera: 17/7/2026



„Upiorna miłość”



Premiera: 18/7/2026



„WWE: To wprost niewiarygodne!”, 3. sezon



John Cena żegna się z ringiem, ulubieniec fanów powraca, a nowe pokolenie Supergwiazd staje na wysokości zadania. „WWE: Unreal” zabiera widzów za kulisy pracy scenarzystów WWE, gdzie kontuzje, nagłe zmiany planów i decyzje mające wpływ na całe kariery kształtują najbardziej emocjonujący sezon w historii organizacji, prowadzący do WrestleManii 42.

Premiera: 21/7/2026



„Toksyczna historia miłosna”



Ekskluzywne przedmieście w Kalifornii. Aresztowanie młodej kobiety za udział w brutalnym, fantazyjnym spisku staje się medialną sensacją. Prawda pozostaje jednak ukryta za misterną siecią kłamstw i manipulacji. W miarę jak śledztwo odsłania kolejne warstwy zdrady, coraz trudniej ustalić, kto jest prawdziwą ofiarą, a kto czarnym charakterem w grze, w której każdy odgrywa swoją rolę.

Premiera: 22/7/2026



„Ultimatum: Ślub albo rozstanie”, 4. sezon

Sześć różnych par na progu małżeństwa. Jeden z partnerów jest gotowy na życiowe zobowiązanie, drugi ma wątpliwości. Dostają ultimatum. W ciągu ośmiu tygodni muszą zobowiązać się do małżeństwa lub pójść swoją drogą. Każdy z nich wybierze też potencjalnego nowego partnera spośród pozostałych par. Mają jedyną okazję, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać ich przyszłość — w dwóch różnych scenariuszach.





Premiera: 22/7/2026



„Siły specjalne”



Elitarna jednostka pada ofiarą bezprecedensowego ataku. Wysoki rangą oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością. Tomer Sisley i Guillaume Gouix w rolach głównych w bombowym serialu Juliena Leclercqa („Szajka”).

Premiera: 22/7/2026



„Windykator”



Brutalny były windykator wychodzi z więzienia trapiony poczuciem winy i wraca do swojego starego świata, żeby pomścić ofiary lichwiarzy i odkupić swoje stare grzechy — zanim pokona go śmiertelna choroba.

Premiera: 23/7/2026



„Kaulitz i Kaulitz”, 3. sezon



Bliźniacy i supergwiazdy, Tom i Bill Kaulitzowie, zdradzają tajemnice swojego prywatnego życia w Los Angeles i Niemczech w tym zabawnym i kameralnym programie reality TV.

Premiera: 23/7/2026



„Ransom Canyon”, 2. sezon



Staten (Josh Duhamel) i Quinn (Minka Kelly) realizują ryzykowne nowe cele, aby do Ransom Canyon znowu zawitały nadzieja i pomyślność. Obojgu nie do końca pomaga w tym ich burzliwa wspólna przeszłość.

Premiera: 23/7/2026



„Podejrzliwi”



Po nagłej śmierci matki Ruth wraca do rodzinnego miasta i spotyka się z ojcem, którego dziwne zachowanie skłania ją do zadawania pytań o prawdziwą wersję wydarzeń.

Premiera: 24/7/2026



Film „72 godziny”



40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?

Premiera: 24/7/2026



„Ostatni projekt”



Premiera: 29/7/2026



„Wściekłość”







„Zamach nad Lockerbie”



Tragiczny zamach bombowy na samolot transatlantycki nad Szkocją w 1988 roku łączy lokalną policję

Premiera: 30/7/2026



„Musafir Cafe”



Premiera: Wkrótce



„Ciężkie czasy”



Przed wyjazdem do Kolumbii były żołnierz postanawia jeszcze raz zabawić się w Los Angeles razem z najlepszym przyjacielem.

Premiera: 01/7/2026



„Resident Alien”, sezon 3-4



W stanie Kolorado rozbija się kosmita i przybiera tożsamość lekarza z małego miasteczka. Poznając ludzi, przybysz zaczyna mieć dylemat moralny co do swojej tajnej misji na Ziemi.

Premiera: 01/7/2026



„Szefowie wrogowie”, 1 i 2



Każdy z trzech przyjaciół ma szefa, którego nienawidzi. Wspólnie postanawiają ich wyeliminować.

Premiera: 02/7/2026



„Roped”



Przedstawiciel rady miejskiej próbuje powstrzymać organizację rodeo, tymczasem jego córka zakochuje się w jednym z kowbojów.

Premiera: 02/7/2026



„Operacja Hamburger”



Dwaj przyjaciele podejmują pracę w niewielkim barze szybkiej obsługi, który rywalizuje z dużą siecią Mondo Burger.

Premiera: 03/7/2026



„Szybcy i wściekli”, 1-9



Policjant przenika do grupy organizującej nielegalne wyścigi samochodowe. Sytuacja komplikuje się, gdy poznaje bliżej siostrę lidera przestępców.

Premiera: 03/7/2026



„Grzesznicy”



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.

Premiera: 04/7/2026



„300”



Opowieść o jednej z najsłynniejszych bitew w dziejach. Garstka Spartan staje przeciwko perskiej potędze.

Premiera: 04/7/2026



„300: Początek imperium”



Rok 480 p.n.e. Ateńczyk Temistokles próbuje zjednoczyć Greków do walki z królem-bogiem Kserksesem i Artemizją, żądną zemsty przywódczynią perskiej floty wojennej.

Premiera: 04/7/2026



„Podróż na Tajemniczą Wyspę”



Sean Anderson wyrusza na tajemniczą wyspę, aby odnaleźć zaginionego dziadka.

Premiera: 09/7/2026



„Miasto złodziei”



Podczas jednego z napadów na bank szajka Douga bierze zakładniczkę. Dziewczyna, nieświadoma, że mężczyzna, którego właśnie poznała, to jednocześnie jej oprawca, powoli się w nim zakochuje.

Premiera: 09/7/2026



„Polowanie na druhny”



John Beckwith i Jeremy Grey wpraszają się na obce wesela, by dobrze się bawić. Na największej imprezie weselnej roku John zakochuje się w córce Sekretarza Skarbu USA.

Premiera: 09/7/2026



„Podróż do wnętrza Ziemi”



Sean Anderson wraz z wujkiem wyrusza w podróż, aby odnaleźć zaginionego ojca.

Premiera: 09/7/2026



„Ale czad!”



Shawn i Nick to członkowie szkolnej drużyny futbolowej, którzy jak co roku wyjeżdżają na obóz. Tym razem decydują się dołączyć do grupy czirliderek.

Premiera: 09/7/2026



„Prześladowca”



Troje młodych ludzi, jadąc przez odludzie, zostaje zaatakowanych przez psychopatycznego kierowcę ciężarówki, z którego wcześniej zakpili.

Premiera: 10/7/2026



„The Outrun”



Świeżo po odwyku Rona powraca na rodzinne Orkady, gdzie próbuje pogodzić się ze swoją trudną przeszłością.

Premiera: 11/7/2026



„Destrukcja”



Bankier, utraciwszy żonę w wypadku samochodowym, szuka sposobu na zmianę swojego życia.

Premiera: 12/7/2026



„Jupiter: Intronizacja”



Genetycznie zmodyfikowany były łowca przybywa na Ziemię, by odnaleźć młodą dziewczynę, której przeznaczone jest niezwykłe dziedzictwo.

Premiera: 14/7/2026



„The Losers: Drużyna potępionych”



Grupa komandosów sił specjalnych zostaje zdradzona przez mocodawców. Uznani za zmarłych żołnierze chcą za wszelką cenę dokonać zemsty i oczyścić dobre imię.

Premiera: 14/7/2026



„Rzeka tajemnic”



Adaptacja powieści Dennisa Lehane'a. Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.

Premiera: 16/7/2026



„Cienki Bolek”



Skazany na więzienie za oszustwa i defraudację pieniędzy milioner prosi pracownika myjni, by przygotował go do odsiadki wyroku.

Premiera: 16/7/2026



„Jack Ryan: Teoria chaosu”



Analityk CIA, Jack Ryan, udaje się do Moskwy, gdzie odkrywa spisek rosyjskiego oligarchy, który ma na celu zniszczenie amerykańskiej gospodarki.

Premiera: 17/7/2026



„Twórca”



Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.

Premiera: 17/7/2026



„Polowanie na Czerwony Październik”



Radziecki atomowy okręt podwodny wypływa w swój pierwszy rejs. Jego dowódca ogłasza, że zamierza zdezerterować, co nie podoba się władzom ZSRR, które wysyłają za nim pościg.

Premiera: 17/7/2026



„Kwarantanna 2: Terminal”



Gdy jeden z pasażerów przejawia objawy zakażenia wirusem, pozostali podróżujący zostają uwięzieni w objętym kwarantanną samolocie.

Premiera: 17/7/2026



„Płonąca pułapka”



Strażak zostaje uwięziony na dwudziestym piętrze płonącego wieżowca.

Premiera: 20/7/2026



„Łowca i Królowa Lodu”



Dwie złe siostry przygotowują się do podboju Ziemi, tylko łowca i Sara mogą je powstrzymać.

Premiera: 21/7/2026



„Królewna Śnieżka i Łowca”



Po śmierci króla i zarazem ojca Śnieżki na tronie zasiada podstępna czarownica - Ravenna, która, nie mogąc znieść, iż pasierbica jest od niej piękniejsza, postanawia ją zabić.

Premiera: 21/7/2026



„Naga broń”, 1-3



Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności... aby dowodzić policyjną jednostką specjalną! Porucznik Frank Drebin Jr. podąża śladami ojca w komedii "Naga Broń".

Premiera: 24/7/2026Czytaj też:

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