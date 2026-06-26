Netflix i HBO Max z nowościami na piątek. 6 perełek przed weekendem

Tuż przed weekendem, w piątek 26 czerwca, Netflix i HBO Max dorzucają kolejne nowości. Sprawdźcie, co świeżego mają dla nas platformy na gorące, wolne dni. Oto pełna lista premier!

6 nowości od HBO Max i Netflix na dziś

„Stoker” (HBO Max)



Po śmierci ojca w wypadku India poznaje wuja Charliego, o którego istnieniu nie wiedziała.



„Klika” (HBO Max)



Nieustępliwe dążenie Chito do spełnienia marzeń to opowieść o ambicji, tradycji i odkrywaniu własnej tożsamości.



„Księgowy” (HBO Max)



Ben Affleck w roli genialnego księgowego, który nawiązuje współpracę z pewną organizacją i szybko odkrywa prawdziwy obraz jej sytuacji finansowej.



„Księgowy 2” (HBO Max)



Christian Wolff próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa dawnego znajomego. Łączy siły z bratem Braxem i agentką Mediną aby odkryć śmiertelny spisek.





„Chris i Martina: Ostatni set” (Netflix)



Przez prawie dwie dekady Martina Navratilova i Chris Evert wyznaczały standardy w kobiecym tenisie. Grały w zupełnie różnych stylach, miały odmienne osobowości i filozofie, a ich rywalizacja przyciągała uwagę widzów na całym świecie i motywowała je wzajemnie do osiągania historycznych sukcesów. Wiele lat po ich ostatnim meczu życie postawiło przed nimi wyzwanie, z którym żadna z nich nie była w stanie sobie poradzić: w tym samym czasie zdiagnozowano u nich raka.



„Braciszek” (Netflix)



Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.Czytaj też:

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