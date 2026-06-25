Netflix oficjalnie ma największy hit 2026 roku. Też nie możecie się oderwać?

Netflix niedawno zaskoczył zarówno swoich subskrybentów, infromując, że nie powstanie 2. sezon serialu „The Boroughs”, mim to, że wyprodukowanie jednego odcinka miało według źródeł kosztować 10 mln dolarów. Decyzja była nieoczekiwana – za produkcją stali bracia Duffer, znani ze „Stranger Things”, a sam serwis wyraźnie promował i wspierał projekt. Nagłe anulowanie serialu wywołało falę spekulacji. Część komentatorów przypisywała to niedawnym związaniem się braci Duffer z Paramount. Paliwa do dyskusji dolał także raport Nielsena, z którego wynikało, że podczas pierwszego pełnego tygodnia obecności na platformie „The Boroughs” wygenerował około 1,2 miliarda minut oglądania. Z kolei dane udostępnione przez samego Netflixa wskazują, że serial osiągnął 5,6 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych kilku dni od premiery.

Wszystko jednak stało się nieco bardziej jasne, kiedy Netflix ujawnił, liczby jakie generuje nowy hit platformy „Za wszelką cenę”, który powstał na podstawie bestsellerowej powieści Harlana Cobena. Według najnowszego raportu serial w ciągu czterech dni od premiery zanotował imponujące 24 miliony wyświetleń oraz 131,7 milionów godzin oglądania. Dla porównania, żaden inny tytuł obecny w zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych produkcji platformy nie przekroczył w tym samym okresie nawet 4 milionów wyświetleń.

Mamy największy serial Netfliksa w 2026 roku. Pobił rekordy, o czym jest?

Ośmioodcinkowy miniserial, jest stworzoną przez Roberta Hulla na podstawie powieści Harlana Cobena z 2023 roku pod tym samym tytułem.

Przedstawia historię Davida Burroughsa, granego przez Sama Worthingtona. Mężczyzna odbywa karę dożywotniego więzienia za rzekome zamordowanie własnego syna, choć jest niewinny. Gdy otrzymuje informację, że jego syn może jednak żyć rozpoczyna desperackie poszukiwanie prawdy. Śledztwo wyprowadza go poza mury więzienia i prowadzi do świata pełnego kłamstw, manipulacji oraz rozpaczy, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje.

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