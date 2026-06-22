Collider wyłonił 10 najlepszych seriali na 2026 rok. Tylko thrillery i kryminały

Ci, którzy śledzą nowości na streamingach wiedzą, że wydaje się, jakoby znane platformy wypuszczały co tydzień nowy kryminał lub thriller. Problem w tym, że tylko nielicznym udaje się wyróżnić. Redakcja portalu Collider wyłoniła 10 seriali z tej półki, które warto obejrzeć w 2026 roku. Na liście znajdziecie zarówno starsze produkcje, jak i całkowite świeżynki.

10 serialowych thrillerów i kryminałów, które warto obejrzeć w 2026 roku

„Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Mr. Robot”



Młody programista komputerowy pracujący nad bezpieczeństwem sieciowym wielkich korporacji zostaje zwerbowany przez grupę hakerów.



„Yellowjackets”



Samolot z żeńską drużyną piłkarek rozbija się w ostępach Ontario. Licealistki muszą przetrwać w dziczy. Po 25 latach przyjdzie im raz jeszcze stawić czoła mrocznym wydarzeniom z przeszłości. Doceniony przez krytykę, rozgrywający się na dwóch płaszczyznach czasowych serial z pogranicza psychologicznego dreszczowca i horroru. W obsadzie m.in. charyzmatyczna Juliette Lewis.



„Jedyna”



W świecie dotkniętym tajemniczą epidemią szczęścia wszyscy są nieustannie łagodni i zadowoleni. Wszyscy, poza Carol. Kiedy ludzkość celebruje nowy, "idealny" porządek, ona jako jedyna widzi w nim utratę człowieczeństwa. Carol rozpoczyna samotną walkę o przywrócenie prawdziwych emocji i wolnej woli, mierząc się z tłumem ludzi przekonanych, że znaleźli ostateczną odpowiedź na cierpienie. "Pluribus" to prowokujące science fiction o jednostce, która odmawia bycia częścią doskonałej masy.



„Spider-Noir”



Nowy Jork lat 30. Ben Reilly, zmęczony życiem prywatny detektyw, wiedzie samotną egzystencję, uciekając od dawnej chwały. Gdy przeszłość upomina się o niego, musi zmierzyć się z błędami i powrócić do roli niegdyś jedynego superbohatera miasta.



„Zabójcza przyjaźń”



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„Orphan Black”



Uliczna oszustka, Sarah, będąc świadkiem samobójstwa dziewczyny, która wygląda tak jak ona, postanawia przejąć jej tożsamość, przez co trafia w sam środek śmiertelnego spisku.



„Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Zawód: Amerykanin”



Seria, opowiadająca historię dwójki szpiegów KGB. Udający szczęśliwe małżeństwo, żyjący na przedmieściach Waszyngtonu w czasach prezydentury Ronalda Reagana Philip (Matthew Rhys) i Elizabeth Jennings (Keri Russell) zajmują się przechwytywaniem informacji dla Związku Radzieckiego. W skład ich rodziny wchodzi również dwójka dzieci, które nie mają pojęcia czym trudnią się ich rodzice i jaka jest ich prawdziwa tożsamość. Czytaj też:

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