Seriale i filmy podobne do „Ojca chrzestnego”. 24 tytuły dla fanów mafijnych historii

„Ojciec chrzestny” to absolutna klasyka kina i jeden z tych filmów, których fenomenu właściwie nie da się podrobić. Arcydzieło Francisa Forda Coppoli od dekad pozostaje punktem odniesienia dla wszystkich opowieści o mafii, rodzinie i walce o władzę. Trudno znaleźć produkcję, która dorównałaby mu rozmachem, klimatem i siłą oddziaływania. Istnieją jednak seriale i filmy, które w mniejszym lub większym stopniu nawiązują do podobnych motywów — pokazują świat zorganizowanej przestępczości, skomplikowane relacje rodzinne, bezwzględną walkę o wpływy czy moralne dylematy bohaterów. Jeśli po seansie „Ojca chrzestnego” wciąż szukasz historii utrzymanych w podobnym klimacie, poniższe tytuły są warte uwagi.

24 seriale i filmy dla fanów mafijnych historii, rodzinnych intryg i bezwzględnej walki o władzę

„Gomorra”



W Neapolu rządzi gangsterski klan rodziny Savastano, w którym obowiązuje zasada bezgranicznej lojalności i posłuszeństwa. Ich największym wrogiem jest grupa Salvatore'a Contego. Konflikt nasila się, gdy Pietro Savastano wysyła swoich ludzi – Cira i Attilia – by podpalili posiadłość rodziny Conte. Staje się to początkiem krwawej wojny gangów. Napiętą sytuację próbuje wykorzystać Ciro, który podejmie próbę przejęcia władzy i objęcia funkcji nowego szefa w gangsterskim półświatku.



„Strefa gangsterów”



Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.



„Agencja”



Serial jest oparty na popularnym francuskim dramacie „Le Bureau des Légendes” i opowiada historię Martiana, tajnego agenta CIA, który otrzymuje rozkaz porzucenia dotychczasowego życia pod przykrywką i powrotu na posterunek w Londynie. Kiedy pojawia się jego dawna miłość, którą porzucił, romans rozkwita na nowo. Kariera, prawdziwa tożsamość i misja stoją w sprzeczności z uczuciem kochanków, co wciąga ich oboje w śmiertelną grę międzynarodowych intryg i szpiegostwa.



„Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i „rodziny” mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy.



„Breaking Bad”



Zdobywca nagrody Emmy Bryan Cranston występuje jako Walter White, nauczyciel chemii zmagający się z zapewnieniem bytu rodzinie - żonie (Anna Gunn) i niepełnosprawnemu ruchowo synowi (RJ Mitte). Wszystko zmienia się radykalnie, gdy Walt dowiaduje się, że ma nieuleczalnego raka płuc w stadium terminalnym - według diagnozy pozostały mu dwa lata życia. Nie mając nic do stracenia, Walter wykorzystuje chemiczną wiedzę do produkcji krystalicznie czystej metamfetaminy, w czym pomaga mu były uczeń (Aaron Paul). Problemy się mnożą, kłamstwa gonią kłamstwa, ale nic nie powstrzyma Waltera, przed zabezpieczeniem rodziny na czas, gdy przyjdzie już mu odejść z tego świata.



„Zakazane imperium”



Terence Winter, zdobywca Emmy („Rodzina Soprano”) prezentują nowy serial HBO. Znajdziesz tu wszystko, co zakazane. Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„Peaky Blinders”



Thomas Shelby (Cillian Murphy) wraz z rodziną – starszym bratem Arthurem (Paul Anderson) i ciotką Polly (Helen McCrory) – dowodzą jedną z najsilniejszych grup przestępczych w mieście. Budzący powszechny strach Peaky Blinders zawdzięczają nazwę noszonym przez nich czapkom z wszytymi żyletkami. Zarabiają na nielegalnych zakładach bukmacherskich, haraczach i handlu na czarnym rynku. Ambicje Tommy'ego wykraczają jednak poza rządzenie podziemnym światkiem Birmingham. Pragnie on wzmocnić swoją pozycję w mieście poprzez prowadzenie legalnych interesów. Szansa na realizację planów przychodzi, gdy w ręce Shelby'ego trafia skradziony z miejscowej fabryki transport broni. Członkowie konkurencyjnych gangów komunistycznych rewolucjonistów i Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego zaczynają licznie nawiedzać dzielnicę Small Heath w poszukiwaniu broni. Zaniepokojony możliwością użycia jej przez komunistów lub IRA, sekretarz stanu Winston Churchill przenosi z Dublina do Birmingham bezwzględnego komisarza policji Chestera Campbella (Sam Neill), który ma odzyskać karabiny i oczyścić miasto z gangów. Na drodze Tommy'ego staje także Billy Kimber (Charlie Creed-Miles), mający monopol na zakłady bukmacherskie, które Shelby upatrzył sobie jako źródło zarobkowania.



„Zawód: Amerykanin”



Udający szczęśliwe małżeństwo, żyjący na przedmieściach Waszyngtonu w czasach prezydentury Ronalda Reagana Philip (Matthew Rhys) i Elizabeth Jennings (Keri Russell) zajmują się przechwytywaniem informacji dla Związku Radzieckiego. W skład ich rodziny wchodzi również dwójka dzieci, które nie mają pojęcia czym trudnią się ich rodzice i jaka jest ich prawdziwa tożsamość. Z dnia na dzień związek Philipa i Elizabeth zdaje się coraz bardziej namiętny i szczery, jednak ciągła eskalacja zimnej wojny sprawia, iż w ich życie coraz mocniej ingeruje siatka szpiegów, pod której kontrolą się znajdują. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ich sąsiadem zostaje Stan (Noah Emmerich), agent FBI pracujący dla kontrwywiadu.



„Narcos”



Ten naturalistyczny, mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata - kokainy.



„Ozark”



Fabuła serialu „Ozark” koncentruje się na losach rodziny Byrde'ów, która z przedmieść Chicago musi przeprowadzić się na wyżynę Ozark w stanie Missouri, aby spłacić dług wobec bossa narkotykowego. Serial porusza kwestie związane z kapitalizmem, relacjami rodzinnymi i przetrwaniem, którym przyglądamy się z perspektywy nie do końca zwykłych Amerykanów.



„Sukcesja”



Nowy serial HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.



„The Offer”



Hollywoodzki producent Albert Ruddy pracuje nad realizacją jednego z, jak się potem okaże, najsłynniejszych filmów na świecie – „Ojca Chrzestnego”.



„Chłopcy z ferajny”



Henry Hill jest świeżo upieczonym gangsterem. Jego partnerzy za wszelką cenę chcą zajść jak najwyżej w hierarchii i zabiją każdego, kto stanie im na drodze. Głośny film Martina Scorsese, w rolach głównych Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci.



„Kasyno”



Nowoczesne, błyszczące neonami hotele, wielkie sale koncertowe i wystawne rewie to tylko przykrywka tego, co stanowi istotę Las Vegas - hazardu. Film Martina Scorsese oparty na dokumentalnej książce Nicholasa Pileggiego ujawnia, w jaki sposób mafia czerpie zyski z kasyn i salonów gier.A tam, gdzie chodzi o wielkie pieniądze, rodzą się wielkie namiętności. Ale tu, w Las Vegas, nie ma miejsca na miłość, tu toczy się brutalna, pełna przemocy gra, w której ludzkie życie nie ma żadnej wartości. Po fascynującym świecie Las Vegas, światowej stolicy hazardu i zbrodni, oprowadzą Cię Robert De Niro i Joe Pesci, a towarzyszyć im będzie Sharon Stone, laureatka Złotego Globu za rolę Ginger - dziewczyny, która mogła zostać królową Las Vegas.



„Porachunki”



Eddie, migający się od pracy kombinator, ma niezwykłe szczęście do kart. Wpada więc na pomysł, by ograć potężnego gangstera. Do współudziału namawia trzech najlepszych przyjaciół: Toma, Bacona i Soapa. Z pomocą swego goryla, gangster "ustawi" grę. Eddie traci pieniądze pożyczone od kolegów i zadłuża się u gangstera na pół miliona funtów. Ma tydzień na spłacenie długu, a za każdy dzień zwłoki będzie tracić po jednym palcu. Nie pozostaje mu nic innego jak liczyć na cud.



„Przekładaniec”



Mr. X (Daniel Craig), znany w przestępczym światku gangster handlujący narkotykami, postanawia wycofać się z interesu, aby móc nareszcie korzystać z życia. Jego szef (Kenneth Cranham) zgadza się na to pod warunkiem, że X wykona dla niego jeszcze jedno zadanie. Jest nim odnalezienie córki pewnego milionera (Michael Gambon), starego przyjaciela bossa, i sfinalizowanie wielkiej transakcji. Sprawy szybko komplikują się na tyle, że X musi wprowadzić w życie własny plan.



„Traffic”



Opowieść rozgrywająca się w czasie eskalacji porachunków narkotykowych w USA. Sędzia Sądu Najwyższego Ohio, Robert Wakefield (Michael Douglas) zostaje wyznaczony do walki ze zorganizowanym przemysłem narkotykowym w skali całego kraju. Sytuacja Wakefielda staje się jeszcze bardziej niepokojąca, kiedy odkrywa, że jego nastoletnia córka, Caroline (Erika Christensen), jest uzależniona od narkotyków. Agenci DEA, Montel Gordon (Don Cheadle) i Ray Castro (Luis Guzmán), śledzą Helenę Alayę (Catherine Zeta-Jones), żonę więzionego bossa narkotykowej mafii, Carlosa Ayali (Steven Bauer), starając się sprawdzić, czy nie przejęła kontroli nad skrzętnie ukrywanymi dotąd przed nią interesami. Wysoki urzędnik, Javier Rodriguez (Benicio Del Toro), toczy ze sobą wewnętrzną walkę, zmagając się z wyznawanym dotąd systemem wartości.



„Amerykański gangster”



Zdobywcy Nagród Akademii Denzel Washington i Russell Crowe pojawiają się na planie najnowszego filmu Ridleya Scotta (Gladiator) w mocnej, epickiej wręcz opowieści gangsterskiej. Frank Lucas (Washington – Plan doskonały, Raport Pelikana) człowiek, który wie czym jest poczucie honoru, ale i znający zasady ulicy, postanawia uporządkować chaotyczne podziemie narkotykowe Harlemu. Na jego drodze stanie jednak Richie Roberts (Crowe – Gladiator, Piękny umysł), nieprzekupny gliniarz, który poprzysiągł zniszczyć warte setki milionów dolarów narkotykowe imperium. Dwie silne osobowości po dwóch stronach barykady. Oto, jak wyglądało ich legendarne starcie.



„Wściekłe psy”



Zawodowy złodziej – Joe Cabot planuje wielki skok na hurtownię diamentów. Wraz z synem – Nice Guy Eddie'm zbiera grupę profesjonalistów. Przestępcy nie znają się wzajemnie. Używają pseudonimów. Nagroda, którą mają otrzymać pozwoli im nie troszczyć się więcej o zabezpieczenie przyszłości. Podczas skoku okazuje się, ze czeka na nich policja. Przestępcom udaje się zbiec, jednak ponoszą ofiary. Spotykają się w opuszczonym magazynie, gdzie podczas oczekiwania na Joe'go zaczynają obwiniać się nawzajem za nieudaną akcję. Dochodzi do prawdziwej katastrofy...



„Człowiek z blizną”



Brutalny kubański gangster walczy o dominację w narkobiznesie w Miami. Po drodze popada w uzależnienie i obsesję, które przyniosą krwawe konsekwencje.



„Wschodnie obietnice”



Podczas porodu umiera młoda Rosjanka. Pielęgniarka, starając się wyjaśnić jej śmierć, odkrywa, że dziewczyna była prostytutką pracującą dla rosyjskich przestępców.



„Dawno temu w Ameryce”



Ponad trzydzieści lat po okresie prohibicji były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii.



„Przekręt”



Złodziej i kurier brylantów Franky Cztery Palce leci do Nowego Jorku, by dostarczyć bezcenny diament jednemu z szefów tamtejszej mafii, Aviemu. Po drodze zatrzymuje się w Londynie, gdzie pada ofiarą oszustów, którzy kradną diament. Na wieść o kłopotach Franky'ego Avi wpada w szał i wraz ze swoimi gorylami wyrusza do Londynu. Po przybyciu na miejsce wynajmuje owianego aurą legendy Tony'ego zwanego Kulozębnym, każąc mu odnaleźć diament. Gdy prawda wyjdzie na jaw, rozpęta się prawdziwe piekło...



„Droga do zatracenia”



Michael Sullivan jest człowiekiem od czarnej roboty w czasach panowania Ala Capone. Kiedy jego syn staje się świadkiem morderstwa, całej rodzinie grozi niebezpieczeństwo.Czytaj też:

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