McConaughey i Harrelson w pierwszym wspólnym serialu po „Detektywie”! Co wiemy?

Widzieliśmy ich razem w „Detektywie” i od tamtej pory czekaliśmy na kolejny wspólny projekt. Po latach Matthew McConaughey i Woody Harrelson pojawią się w nowym serialu „Bracia” dla Apple TV+.

„Bracia” – o czym będzie nowy serial z gwiazdami serialu „Detektyw”?

Serial „Bracia” opowiada historię McConaugheya i Harrelsona, którzy wcielają się w samych siebie. Ich wieloletnia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy odkrywają sekret sprzed kilkudziesięciu lat: mogą być braćmi. Po tym, jak ślub córki Woody’ego kończy się fiaskiem, Woody zabiera rodzinę i udaje się do Austin na dłuższy pobyt na ranczu należącym do Matthew. Spokojny wyjazd szybko wymyka się spod kontroli, gdy matka Matthew, Ma Mac (Holland Taylor), przypadkowo ujawnia dawno skrywany sekret – przyjaciele mogą być spokrewnieni. Podczas gdy Woody wywraca życie na ranczu do góry nogami w poszukiwaniu prawdy, Matthew zmaga się z zupełnie innym kryzysem tożsamości: rozważa kandydowanie na gubernatora Teksasu. To pełna emocji, chaosu i humoru opowieść o przyjaźni, rodzinie, sławie oraz cienkiej granicy między mitem a rzeczywistością.

W obsadzie, obok Harrelsona i McConaugheya, znaleźli się również: Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe oraz Holland Taylor.

Serial „Bracia” powstaje dla Apple TV i jest produkowany przez Paramount Television Studios. Producentami wykonawczymi są Lee Eisenberg, Matthew McConaughey i Woody Harrelson, a także Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jason Winer, David Finkel, Brett Baer oraz Jeremy Plager. Reżyserem kilku odcinków, w tym pilotażowego, jest Trent O’Donnell.

Nowy, ośmioodcinkowy serial komediowy „Bracia” zadebiutuje dwoma odcinkami w środę, 23 września. Kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 4 listopada.

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