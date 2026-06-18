Wszyscy kochają „Wdowią zatokę”. 8 seriali podobnych do hitu
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Wszyscy kochają „Wdowią zatokę”. 8 seriali podobnych do hitu

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Kadr z 3. sezonu serialu „Co robimy w ukryciu”
Kadr z 3. sezonu serialu „Co robimy w ukryciu” Źródło: HBO
„Wdowia zatoka” to idealna mieszanka horroru i czarnego humoru. Jesteśmy już po finale 1. sezonu i jeżeli jak my szukacie seriali w podobnym klimacie, mamy kilka propozycji.

Stworzony przez Katie Dippold serial „Wdowia zatoka” jest z pewnością jednym z najlepszych dotychczas seriali 2026 roku. Fabuła przedstawia losy Toma Loftisa (w tej roli Matthew Rhys) z odległego, odizolowanego, tytułowego miasteczka w Nowej Anglii, który próbuje przekształcić senną, przesądną społeczność w kolejną atrakcję turystyczną.

Jeśli masz ochotę na więcej seriali, które pasują do tonu i stylu „Wdowiej zatoki”, mamy listę tych, które stanowią idealną kontynuację tego klimatu. Umilą wam czas w oczekiwaniu na drugi sezon tej wyjątkowej tegorocznej perełki.

Seriale podobne do „Wdowiej zatoki”. Idealne w oczekiwaniu na 2. sezon

„Nocna msza”

Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.

„Miasteczko Twin Peaks”

W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.

„Co robimy w ukryciu”

Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.

„Na przedmieściach”

Gdy po drugiej stronie ulicy wprowadza się tajemniczy mężczyzna, młoda para wraz z ekscentrycznymi sąsiadami odkrywa mroczne sekrety swojego spokojnego podmiejskiego miasteczka.

„Dobry omen”

Opowieść o wizji końca świata widzianej z perspektywy anioła, demona oraz jedenastoletniego antychrysta.

„Duchy”

Sam i Jay, wbrew rozsądkowi i finansowym ograniczeniom, postanawiają przekształcić odziedziczoną posiadłość w pensjonat. Dom jest już jednak zamieszkany - przez duchy, które zmarły na jego terenie w różnych okresach.

„Stamtąd”

Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi.

„Deadloch”

Tasmańskie miasteczko Deadloch jest w szoku, kiedy znaleziono ciało jednego z mieszkańców w przeddzień lokalnej atrakcji, jaką jest Festiwal Zimy. Dwie śledcze o zupełnie innym podejściu oraz ambitna posterunkowa muszą połączyć siły, aby znaleźć mordercę.Czytaj też:
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Źródło: WPROST.pl