Wszyscy kochają „Wdowią zatokę”. 8 seriali podobnych do hitu

Stworzony przez Katie Dippold serial „Wdowia zatoka” jest z pewnością jednym z najlepszych dotychczas seriali 2026 roku. Fabuła przedstawia losy Toma Loftisa (w tej roli Matthew Rhys) z odległego, odizolowanego, tytułowego miasteczka w Nowej Anglii, który próbuje przekształcić senną, przesądną społeczność w kolejną atrakcję turystyczną.

Jeśli masz ochotę na więcej seriali, które pasują do tonu i stylu „Wdowiej zatoki”, mamy listę tych, które stanowią idealną kontynuację tego klimatu. Umilą wam czas w oczekiwaniu na drugi sezon tej wyjątkowej tegorocznej perełki.

Seriale podobne do „Wdowiej zatoki”. Idealne w oczekiwaniu na 2. sezon

„Nocna msza”



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Miasteczko Twin Peaks”



W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.



„Co robimy w ukryciu”



Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.



„Na przedmieściach”



Gdy po drugiej stronie ulicy wprowadza się tajemniczy mężczyzna, młoda para wraz z ekscentrycznymi sąsiadami odkrywa mroczne sekrety swojego spokojnego podmiejskiego miasteczka.



„Dobry omen”



Opowieść o wizji końca świata widzianej z perspektywy anioła, demona oraz jedenastoletniego antychrysta.



„Duchy”



Sam i Jay, wbrew rozsądkowi i finansowym ograniczeniom, postanawiają przekształcić odziedziczoną posiadłość w pensjonat. Dom jest już jednak zamieszkany - przez duchy, które zmarły na jego terenie w różnych okresach.



„Stamtąd”



Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi.



„Deadloch”



Tasmańskie miasteczko Deadloch jest w szoku, kiedy znaleziono ciało jednego z mieszkańców w przeddzień lokalnej atrakcji, jaką jest Festiwal Zimy. Dwie śledcze o zupełnie innym podejściu oraz ambitna posterunkowa muszą połączyć siły, aby znaleźć mordercę.Czytaj też:

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