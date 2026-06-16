Film, który wstrząsnął widzami w 2015 roku. „Dał mi po pysku, zamurował”

Wśród filmów opartych na prawdziwych wydarzeniach niewiele jest takich, które potrafią trzymać w napięciu równie skutecznie jak najlepsze thrillery. „Spotlight” to jednak świetny przykład takiego kina. To produkcja, która zachwyciła zarówno krytyków, jak i widzów na całym świecie, zdobywając dwa Oscary (dla najlepszego filmu i za najlepszy scenariusz oryginalny) i na stałe zapisując się w historii współczesnego kina.

„Spotlight” to filmowy zapis wstrząsającej historii, która miała miejsce naprawdę. Nagrodzeni Pulitzerem dziennikarze śledczy gazety „Boston Globe” dotarli do przerażających i szokujących danych na temat konsekwentnie tuszowanej siatki pedofilskiej w Kościele katolickim, składającej się z ponad 70 księży. Historia zbulwersowała świat w 2002 roku. Ale odkrycia dziennikarzy były zaledwie wierzchołkiem góry lodowej...

Film, który wstrząsnął widzami. Każdy powinien go obejrzeć

Tuż po objęciu stanowiska, nowy szef „Globe'a”, Marty Baron (Liev Schreiber), kieruje dziennikarzy do zajęcia się sprawą księdza oskarżonego o seksualne wykorzystywanie dzieci na przestrzeni 30 lat. Świadomi delikatności i społecznego oddźwięku, jaki będzie wiązał się ze skandalem, reporterzy zagłębiają się w sprawę. Zespół tworzą: Walter „Robby” Robinson (Michael Keaton), Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams), Michael Rezendes (Mark Ruffalo) oraz Matt Carroll (Brian d’Arcy James).

Rozpoczyna się dziennikarskie śledztwo, którego wyniki zbulwersują cały świat i wstrząsną Ameryką. Dziennikarze kontaktują się z adwokatem ofiar (Stanley Tucci), docierają do dorosłych, którzy byli molestowani w dzieciństwie. Wkrótce okazuje się, że sprawa jest większa, niż ktokolwiek na początku przypuszczał, ociera się o władze kościelne, które przez lata tuszowały przestępstwa.

„Emocjonujące kino. Od niemal pierwszej sceny chwyta i nie puszcza, dając to, co w kinie najistotniejsze, perfekcyjnie poprowadzoną fabułę oraz intrygujący temat”; „Takie filmy szanuje. Prawdziwa historia, ważny temat podany w mistrzowskiej formie, a nie te wymyślone popłuczyny robione pod skandal. Daje do myślenia”; „Elegia dla starej szkoły reportażu, mocny temat bez sentymentalizmu i jednocześnie dziennikarski thriller, który nie traci z pola widzenia ludzkiej dewastacji”; „Ten film wbił mnie w fotel, dał mi po pysku, zamurował, zniszczył, spowodował u mnie ból głowy. Kocham” – piszą o nim widzowie.

Film „Spotlight” obejrzycie teraz w Polsce na platformach Prime Video, Player, Apple TV, Rakuten TV, PlayNow czy TV Smart.

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