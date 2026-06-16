8 seriali detektywistycznych na Prime Video. Ostrzegamy: trudno skończyć na jednym odcinku

Zbrodnie sprzed lat, seryjni mordercy, policyjne śledztwa i detektywi, którzy nie odpuszczają nawet wtedy, gdy wszyscy inni stracili nadzieję.

Seriale kryminalne, od których trudno się oderwać

Jeśli szukacie seriali umiejących wciągnąć na długie godziny, Prime Video ma w swojej bibliotece kilka prawdziwych perełek. Magazyn „Entertainment Weekly” wskazał dziewięć produkcji, które szczególnie warto nadrobić.

Choć seriale detektywistyczne od lat należą do najpopularniejszych gatunków telewizyjnych, wymienione produkcje pokazują, że wciąż można opowiadać o śledztwach w świeży i angażujący sposób. Od klasycznych policyjnych dochodzeń przez psychologiczne pojedynki aż po historie balansujące na granicy realizmu i surrealizmu. Każdy z tych tytułów oferuje coś więcej niż tylko odpowiedź na pytanie: „kto zabił?”.

„Ballard” – nowa gwiazda kryminałów



Jedną z najnowszych propozycji jest „Ballard”. Główna bohaterka, detektyw Renée Ballard, kieruje wydziałem zajmującym się nierozwiązanymi sprawami. Śledztwo dotyczące seryjnego mordercy szybko prowadzi ją jednak do znacznie większego spisku.

Serial osadzony w uniwersum stworzonym przez Michaela Connelly’ego rozwija wątki znane z „Bosch: Legacy”, jednocześnie budując własną, pełną napięcia historię.



„Bosch” – klasyka współczesnego kryminału



Zanim widzowie poznali Renée Ballard, świat kryminałów Prime Video należał do Harry’ego Boscha. Doświadczony detektyw wydziału zabójstw z Los Angeles tropi morderców, mierzy się z korupcją i nieustannie walczy o sprawiedliwość.

Produkcja przez lata zdobywała wierne grono fanów dzięki mrocznemu klimatowi i świetnej kreacji Titusa Wellivera.



„Upadek” – psychologiczna gra z seryjnym mordercą



„Upadek” odwraca klasyczny schemat kryminału. Widz od początku zna tożsamość sprawcy. Paul Spector prowadzi pozornie normalne życie, jednocześnie będąc seryjnym mordercą terroryzującym Belfast.

Naprzeciw niego staje bezkompromisowa detektyw Stella Gibson. Starcie tych dwóch postaci tworzy jeden z najbardziej wciągających policyjnych thrillerów ostatnich lat.



„Gracepoint” – mroczne sekrety małego miasteczka



W niewielkiej nadmorskiej miejscowości zostaje znalezione ciało dziecka. Śledztwo prowadzą detektyw Emmett Carver oraz Ellie Miller, która nie kryje rozczarowania decyzjami przełożonych.

Serial stopniowo odsłania rodzinne tajemnice, lokalne konflikty i atmosferę narastającej nieufności.



„Hannibal” – psychologiczny thriller najwyższej próby



To jedna z najbardziej oryginalnych produkcji kryminalnych ostatnich dekad. Profilujący FBI Will Graham posiada niezwykłą zdolność wnikania w umysły morderców.

Jego relacja z doktorem Hannibalem Lecterem szybko staje się osią całej opowieści. Twórcy połączyli kryminał, horror i psychologiczny thriller, tworząc serial, który do dziś zachwyca atmosferą.



„River” – śledztwo w świecie zmarłych



John River nie przypomina typowego telewizyjnego śledczego. Detektyw widzi zmarłych, w tym swoją zamordowaną partnerkę.

Nadprzyrodzony element nie służy tu taniej sensacji. Staje się narzędziem do opowiedzenia poruszającej historii o stracie, winie i poszukiwaniu prawdy.



„Three Pines” – kryminał z oryginalnym bohaterem



Armand Gamache rozwiązuje zagadki przede wszystkim dzięki inteligencji i spostrzegawczości. W malowniczym miasteczku Three Pines nic nie jest takie, jak się wydaje, a kolejne tajemnice prowadzą do coraz mroczniejszych odkryć.

To propozycja dla widzów ceniących bardziej kameralne, inteligentne historie detektywistyczne.



„Niezapomniane”



Punktem wyjścia serialu jest odnalezienie ludzkich szczątków ukrytych przez dziesięciolecia. Detektywi Cassie Stuart i Sunny Khan próbują odtworzyć wydarzenia sprzed niemal 40 lat.

Każdy sezon przedstawia nową zagadkę, a twórcy konsekwentnie budują napięcie aż do finałowych odcinków.Czytaj też:

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