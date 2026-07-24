„Europa da się lubić” wraca do TVP. To nowa prowadząca

Jesienią na antenie TVP2 zadebiutuje „Europa da się lubić – nowe pokolenie”. Program zyska nową prowadzącą, a widzowie poznają historie mieszkańców różnych krajów Europy, którzy swoje życie związali z Polską.

Katarzyna Zielińska poprowadzi nową edycję

Gospodynią programu została Katarzyna Zielińska. Aktorka nie ukrywa, że możliwość prowadzenia formatu jest dla niej wyjątkowym wyzwaniem.

„Od zawsze fascynowały mnie podróże. To nie tylko odkrywanie nowych miejsc, ale przede wszystkim poznawanie historii, zwyczajów i tego, co sprawia, że każda kultura jest wyjątkowa. [...] Wierzę, że właśnie takie spotkania pokazują, jak wiele nas łączy i jak wiele możemy się od siebie nawzajem nauczyć” – mówi Katarzyna Zielińska w rozmowie z TVP.

Twórcy podkreślają, że nowa odsłona zachowa ideę, dzięki której program przed laty zdobył ogromną popularność. Tym razem jednak Europa zostanie pokazana z perspektywy młodego pokolenia, wychowanego w świecie otwartych granic, swobodnego podróżowania i nowych technologii.

Bohaterami programu będą mieszkańcy różnych państw Europy, którzy na co dzień żyją w Polsce. To właśnie ich doświadczenia, zwyczaje i osobiste historie staną się punktem wyjścia do rozmów o współczesnej Europie oraz o tym, co łączy ludzi mimo różnic kulturowych, językowych i kulinarnych.

„Europa da się lubić – nowe pokolenie”. Kiedy premiera?

W każdym odcinku pojawi się sześcioro uczestników reprezentujących różne kraje Europy. Wezmą oni udział w konkurencjach sprawdzających wiedzę i refleks, a dwie osoby z najlepszym wynikiem awansują do finałowej rozgrywki.

Każdy odcinek będzie poświęcony innemu tematowi. Program uzupełnią reportaże realizowane w krajach Unii Europejskiej, występy muzyczne na żywo oraz spotkania z gośćmi specjalnymi.

Zdjęcia do „Europy da się lubić – nowe pokolenie” rozpoczną się w sierpniu 2026 roku. Premiera programu została zaplanowana na jesień na antenie TVP2.

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