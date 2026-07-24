6 najlepszych filmów kryminalnych po 2000. roku. Ranking przed weekendem

Dobre kino kryminalne potrafi wciągnąć od pierwszej sceny i przy okazji zapewnić genialną rozrywkę widzom. W tym zestawieniu wybraliśmy sześć najlepszych filmów kryminalnych, które miały premierę po 2000 roku i do dziś uchodzą za obowiązkowe pozycje dla każdego fana mocnych, pełnych napięcia historii. Jeśli szukasz seansów, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty, ten ranking będzie świetnym punktem wyjścia – szczególnie przed weekendem.

Najlepsze współczesne kryminały. 6 filmów, które warto obejrzeć

„Labirynt”



Jak daleko można się posunąć, by chronić swoją rodzinę? Keller Dover (Hugh Jackman) staje twarzą w twarz z najgorszym koszmarem, który może przytrafić się każdemu rodzicowi: jego sześcioletnia córka, Anna, zostaje porwana wraz ze swą koleżanką, Joy. Minuty mijają jak godziny, powstaje panika. Pierwszy trop prowadzi do samochodu, który zaparkowano na ulicy. Prowadzący śledztwo detektyw Loki (Jake Gyllenhaal) aresztuje jego kierowcę, Alexa Jonesa (Paul Dano), wkrótce musi go wypuścić z braku dowodów. Zdeterminowany Dover świadomy, że życie jego dziecka jest w niebezpieczeństwie bierze sprawy w swoje ręce. Do czego zdoła posunąć się zrozpaczony ojciec, by ochronić swoją rodzinę?



„Zodiak”



Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od „Zodiaka”, w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika „San Francisco Chronicle” oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy - ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.



„Blow”



Film jest opowieścią o karierze i upadku George'a Junga – człowieka, który w latach siedemdziesiątych był pierwszym poważnym „importerem” kokainy w Ameryce. Jako prawa ręka Pablo Escobara był najbardziej cenionym współpracownikiem kolumbijskich karteli narkotykowych. Wykorzystywał swoją przedsiębiorczość, pomysłowość i inteligencję, by wystawić swych znajomych i „wielkich” Hollywoodu na pokusy nowych doznań kokainy. Wkrótce Jung wiódł fantastyczne wolne od ograniczeń życie. Jednak niezależnie od tego co robił, nie mógł zdobyć jedynej rzeczy, na której mu najbardziej zależało – miłości. Film ukazuje także inną twarz blichtru i szaleństwa lat siedemdziesiątych – przekraczanie granicy, walki podziemnych gangów, bezwzględne negocjacje, brutalne egzekucje, pranie brudnych pieniędzy i otwartą wojnę z systemem sądownictwa.



„Wilk z Wall Street”



Zaczynający od sprzedawania lodów na ulicy Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) stał się złotym dzieckiem świata amerykańskich finansów. Wspinający się po szczeblach kariery młody mężczyzna w szybki i oszałamiający sposób odniósł sukces, który przyniósł mu fortunę, władzę i poczucie bezkarności. Otaczał się wszystkim z przedrostkiem – naj: najpiękniejsze kobiety, najdroższe jachty, najbardziej wyszukane narkotyki. Oszukując klientów swojej firmy, sam wzbogacał się każdego dnia. Jego hedonistyczny tryb życia nie uległ zmianie, nawet, gdy FBI i komisja papierów wartościowych deptały mu po piętach.



„Dzień próby”



Świeżo upieczony gliniarz Jake Hoyt marzy, by łapać kryminalistów. Chce stać po stronie prawa, nie przypuszcza jednak, jak wielkie wyzwanie szykuje dla niego los. Jego partnerem przez najbliższe 24 godziny ma być bowiem Alonzo Harris, tajniak bardziej niebezpieczny od najgorszego bandyty. Charyzmatycznego Harrisa gra nagrodzony Oscarem Denzel Washington. Harris patroluje okolicę w swym szpanerskim wozie czując się panem świata. Budzi fascynację i odrazę, stał się bowiem uosobieniem tego, z czym powinien walczyć. W rolę Hoyta wciela się wyróżniony nominacją do Oscara, Ethan Hawke, któremu partnerują gwiazdy muzyki: Dr Dre, Macy Gray i Snoop Dogg. Dzień próby wyreżyserował Antoine Fuqua („Zabójczy układ”, „Przynęta”), który po mistrzowsku buduje akcję trzymając widza w napięciu aż do zaskakującego finału.



„To nie jest kraj dla starych ludzi”



Pewien myśliwy znajduje niedaleko granicy z Meksykiem paczkę heroiny, dwa miliony dolarów i wielu zabitych. Zabiera ze sobą gotówkę. Oczywiście obie strony nieudanego interesu chcą odzyskać stracone pieniądze i narkotyki, a także zabić wszystkich świadków. W ten sposób Moss wraz z całą rodziną musi się ukrywać. Nasłany na niego morderca nie ma łatwego zadania, gdyż Moss służył w wojsku i umiejętność zacierania po sobie śladów ma doskonale opanowaną. Oparty na kanwie opowiadania, którego autorem jest laureat nagrody Pulitzera Cormac McCarthy, film zachwycił zarówno Amerykańską Akademię Filmową, jak i Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej po raz kolejny udowadnia, że Tommy Lee Jones i bracia Coen nie mają sobie równych! Czytaj też:

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