QUIZ. Wieczorynka, film czy serial z PRL – rozpoznaj kadry!

Przed tobą quiz, w którym na podstawie kadrów musisz odgadnąć, z jakiej pochodzą one wieczorynki, filmu czy serialu z czasów PRL. Do dzieła!
Pamiętasz wieczory spędzane przed telewizorem, kultowe seriale i filmy, które oglądała cała Polska? A może bez trudu rozpoznajesz bohaterów najpopularniejszych dobranocek z czasów PRL? Sprawdź swoją pamięć i wiedzę o ekranowych hitach minionej epoki!
Wieczorynka, film czy serial z PRL – rozpoznaj kadry!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z filmu:
- Wojna domowa
- Kogel-mogel
Czytaj też:
150+ najlepszych seriali kryminalnych na Netflix i HBO Max. Nasz rankingCzytaj też:
7 nowości na środę. Netflix, HBO Max i Disney+ mają dziś mocne premiery
Źródło: WPROST.pl