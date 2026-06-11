QUIZ. Wieczorynka, film czy serial z PRL – rozpoznaj kadry!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

QUIZ. Wieczorynka, film czy serial z PRL – rozpoznaj kadry!

Dodano: 
„Miś”
„Miś” Źródło: Zespół Filmowy Perspektywa
Przed tobą quiz, w którym na podstawie kadrów musisz odgadnąć, z jakiej pochodzą one wieczorynki, filmu czy serialu z czasów PRL. Do dzieła!

Pamiętasz wieczory spędzane przed telewizorem, kultowe seriale i filmy, które oglądała cała Polska? A może bez trudu rozpoznajesz bohaterów najpopularniejszych dobranocek z czasów PRL? Sprawdź swoją pamięć i wiedzę o ekranowych hitach minionej epoki!

Wieczorynka, film czy serial z PRL –  rozpoznaj kadry!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z filmu: To kadr z filmu:
  • Wojna domowa
  • Kogel-mogel

Czytaj też:
150+ najlepszych seriali kryminalnych na Netflix i HBO Max. Nasz rankingCzytaj też:
7 nowości na środę. Netflix, HBO Max i Disney+ mają dziś mocne premiery

Źródło: WPROST.pl