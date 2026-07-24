Korwin Piotrowska zmiażdżyła nowy serial o influencerkach. „Kolejna plaga egipska”

Jeszcze przed premierą dokumentalny serial „Girls of Warsaw” stał się tematem gorącej dyskusji. Produkcja Prime Video, pokazująca życie czterech znanych influencerek, podzieliła internautów. Do grona krytyków dołączyła Karolina Korwin Piotrowska, która w mediach społecznościowych nie szczędziła wyjątkowo mocnych słów.

„Girls of Warsaw” pod ostrzałem. Korwin Piotrowska oceniła jeszcze przed premierą

Premiera „Girls of Warsaw” została zaplanowana na 18 września, jednak już sama zapowiedź produkcji wywołała lawinę komentarzy. Dokument ma śledzić życie Andziaks, Oli Nowak, Jessiki Mercedes i Klaudii Sadownik, pokazując zarówno ich działalność w sieci, jak i codzienność poza mediami społecznościowymi.

Największe emocje wzbudził wpis Karoliny Korwin Piotrowskiej. Dziennikarka udostępniła materiał promujący serial i nie kryła swojego rozczarowania. „Biedne to moje miasto, wojny, powstania, betonoza, hulajnogi, szczury wszędzie, najem krótkoterminowy, a teraz to, kolejna plaga egipska” – napisała.

Na tym jednak nie poprzestała. W dalszej części wpisu zwróciła się do twórców produkcji retorycznym pytaniem: „Co wam złego to miasto biedne i poorane zrobiło? No co? Że robicie mu coś takiego? Za jakie grzechy?”

Twórcy zapowiadają kulisy życia influencerek

Korwin Piotrowska przytoczyła również oficjalny opis serialu przesłany przez dział PR. Zgodnie z zapowiedzią „Girls of Warsaw” ma być pierwszym w Polsce serialem dokumentalnym pokazującym kulisy życia jednych z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek.

Twórcy podkreślają, że kamery będą towarzyszyć bohaterkom nie tylko podczas pracy, lecz także w prywatnych sytuacjach. Jak zapowiadają, widzowie zobaczą momenty, „w których kończy się kreacja, a zaczyna codzienność”.

Internauci podzieleni. „Takie komentarze tylko napędzają hejt”

Mocny komentarz dziennikarki szybko wywołał dyskusję w sieci. Część internautów zgodziła się z jej oceną, zastanawiając się, czy taki projekt ma sens. „Po co robić serial o dziewczynach, które i tak wszystko pokazują w social mediach?” – napisali krytycy produkcji.

Nie zabrakło jednak osób, które stanęły w obronie serialu i apelowały o powstrzymanie się od ocen przed premierą. „Trochę jak ocenianie książki po okładce. Nie widziała Pani programu, nie zna historii tych kobiet ani tego, co rzeczywiście pokazuje, a już zapadł wyrok. Szkoda, bo takie komentarze tylko napędzają hejt, zanim ktokolwiek miał szansę zobaczyć, o czym ten program naprawdę jest.

A przecież właśnie na tym polega kultura i rozrywka — są filmy, dokumenty i formaty o wojnach i cierpieniu, ale są też takie, które pozwalają od nich na chwilę odpocząć. Ludzie potrzebują jednego i drugiego. Nie każda produkcja musi rozwiązywać problemy świata, żeby mieć wartość i prawo istnieć. Może najpierw warto obejrzeć, a potem oceniać?”

Pojawiły się również głosy nawołujące do prostego rozwiązania. „Jest na to jedno rozwiązanie — nie oglądać. Ja uważam, że programy Frizza są ogłupiające, ale nie muszę na ten temat tworzyć postów, żeby pseudointelektualiści mieli miejsce, by obrażać ludzi, którzy to oglądają i osoby, które biorą w tym udział, bo dzięki temu wydaje im się, że są lepsi” – stwierdził ktoś z komentujących.

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