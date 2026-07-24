34-latka zginęła w dramatycznych okolicznościach. Była częścią ekipy najlepszego serialu ostatnich lat

Świat filmu i telewizji obiegła tragiczna wiadomość. Mary Kate Golding, dekoratorka planu zdjęciowego znana z pracy przy serialu „Wspaniała pani Maisel”, zginęła w wieku 34 lat. Według informacji przekazanych przez nowojorską policję, śledczy badają sprawę jako możliwe zabójstwo połączone z samobójstwem.

Mary Kate Golding nie żyje. Policja ujawniła pierwsze ustalenia

Jak przekazał rzecznik nowojorskiej policji magazynowi People, ciało Mary Kate Golding odnaleziono we wtorek w jej mieszkaniu w Astorii, w nowojorskiej dzielnicy Queens. Kobieta miała ranę kłutą pleców.

Funkcjonariusze zostali wezwani do mieszkania po północy. Kilka godzin później, około godz. 6:39, otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie w rejonie Astoria Park South i Shore Boulevard. Był nim mąż Golding, Joseph Azzaretto.

Według wstępnych ustaleń policji sprawa jest traktowana jako „możliwe morderstwo połączone z samobójstwem”.

11-miesięczny syn pary został odnaleziony cały i zdrowy

Służby poinformowały, że 11-miesięczny syn Mary Kate Golding i Josepha Azzaretto został odnaleziony w domu. Dziecku nic się nie stało.

Serwis The Hollywood Reporter zwrócił się do nowojorskiej policji z prośbą o dodatkowy komentarz w sprawie, ale jak na razie nie uzyskał żadnych dodatkowych informacji.

Mary Kate Golding pracowała przy wielu znanych produkcjach

Mary Kate Golding była związana z branżą filmową i telewizyjną od lat. W pierwszym sezonie serialu „Wspaniała pani Maisel” pracowała jako dekoratorka planu zdjęciowego przy sześciu pierwszych odcinkach produkcji. Z informacji zamieszczonych na jej profilu w mediach społecznościowych wynika, że ukończyła Uniwersytet Nowojorski w 2015 roku.

Jej dorobek obejmował także pracę przy wielu popularnych serialach, w tym „Gotham”, „Od nowa”, „Stewardesa”, pierwszym sezonie „Harlem”, marvelowskim „Hawkeye”, dwóch odcinkach „Pan i Pani Smith”, „Goosebumps” oraz dokumencie Netfliksa „Gone Girls: The Long Island Serial Killer”.

Na dużym ekranie była członkinią działu artystycznego komedii romantycznej „Wyjdź za mnie”, w której wystąpili Jennifer Lopez i Owen Wilson. Pracowała również jako asystentka reżysera planu przy powstającym filmie Seana Durkina „Deep Cuts”, z Drewem Starkeyem i Cailee Spaeny w rolach głównych.

Rodzina była wcześniej związana z głośną sprawą kryminalną

W artykule przypomniano również, że kilka lat temu młodszy brat Josepha Azzaretto, Nicholas Azzaretto, zastrzelił swojego ojca w rodzinnym domu w Pensylwanii. W listopadzie 2021 roku przyznał się do winy w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci i został skazany na 10 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu.

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