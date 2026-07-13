OFF Festival 2026 w Katowicach. Alternatywa znów przejmie Dolinę Trzech Stawów

Katowicki OFF od początku buduje swoją pozycję nie dzięki największym radiowym przebojom, lecz poprzez odważny, autorski program. Obok rozpoznawalnych legend pojawiają się tu wykonawcy dopiero odkrywani przez szerszą publiczność, a rock, rap, elektronika, jazz, punk, shoegaze, folk i muzyczny eksperyment funkcjonują na równych prawach.

Line-up OFF Festival 2026. Od Yung Leana i Bladee po The Flaming Lips

Program edycji 2026 jest już znacznie bardziej rozbudowany niż podczas pierwszych ogłoszeń. Oficjalna strona festiwalu wymienia obecnie 69 wykonawców i projektów, którzy wystąpią na sześciu scenach: Scenie BLIK, Scenie mBank, Scenie Leśnej, Scenie Trójki, Scenie Eksperymentalnej oraz w OFF’N Jazz Clubie mBank.

Wśród największych nazwisk znaleźli się Yung Lean & Bladee, The Flaming Lips, Amyl and the Sniffers, Oklou, Black Country, New Road, Earl Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, Deafheaven, Clams Casino, Einstürzende Neubauten, Current Joys, Wednesday, Chat Pile, The Mary Wallopers, W.I.T.C.H., Nu Genea live band, HTRK, Rusowsky, Ninajirachi oraz Sega Bodega, który zaprezentuje projekt „UNADULTER8”. W programie są również sety DJ-skie The Dare i Surf Gang.

Jednym z centralnych wydarzeń festiwalu będzie wspólny występ Yung Leana i Bladee – dwóch najważniejszych postaci szwedzkiej sceny rapowej ostatnich lat. Dla fanów gitarowej psychodelii szczególną atrakcją będzie natomiast powrót The Flaming Lips. Amerykańska grupa wystąpi na OFF-ie po 16 latach i wykona w całości album „Yoshimi Battles the Pink Robots”. Koncert zaplanowano na piątek 7 sierpnia o godzinie 23:40.

OFF Festival ponownie stawia również na wydarzenia przygotowane specjalnie z myślą o katowickiej publiczności. Brazylijski kompozytor i aranżer Arthur Verocai wystąpi wspólnie z AUKSO – Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy. Z kolei projekt Ludzie Wschodu grają „Nową Aleksandrię” przypomni jeden z najważniejszych albumów w historii polskiej muzyki alternatywnej – płytę Siekiery, która w 2026 roku obchodzi 40-lecie premiery.

Mocna reprezentacja polskiej sceny

Aktualny program pokazuje, że rodzima muzyka nie będzie jedynie dodatkiem do międzynarodowego line-upu. W Dolinie Trzech Stawów wystąpią między innymi Błoto, Niechęć, O.N.E., sneaky jesus, Dobrawa Czocher, Współgłosy, Sw@da x Niczos, Drabusheyka, Mlecze, Dom Zły, Allarme, Atol Atol Atol, Tercet Imperial, Bujaturla, Ben Bekele, Ki Ki Ki, Product May Contain, Głupi Komputer, SZ.A.J.S., Michał Anioł i Zuzanna Malisz.

Szczególnie szeroko reprezentowana będzie nowa polska scena jazzowa i okołojazzowa. W programie znalazły się zarówno zespoły o bardziej tradycyjnym instrumentarium, jak i projekty łączące improwizację z elektroniką, hip-hopem, psychodelią oraz muzyką eksperymentalną.

Międzynarodową część programu uzupełniają artyści z Australii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Zambii, Palestyny, Słowacji, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu OFF pozostaje miejscem, w którym obok siebie mogą pojawić się brazylijskie aranżacje orkiestrowe, zambijski rock, irlandzki folk punk, amerykański shoegaze, industrial, współczesny rap i muzyka klubowa.

Pełny harmonogram jest już dostępny

Na oficjalnej stronie można już filtrować program według dni i poszczególnych scen. Organizatorzy opublikowali również szczegółowy harmonogram godzinowy, dostępny w festiwalowej aplikacji. Ewentualne zmiany mają być przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji i mediów społecznościowych.

Warto sprawdzić rozpiskę przed przyjazdem, ponieważ koncerty będą odbywały się równolegle na kilku scenach. Przy tak szerokim programie wcześniejsze zaplanowanie najważniejszych występów może ułatwić poruszanie się pomiędzy poszczególnymi częściami festiwalu.

Katowice na międzynarodowej mapie muzycznej

OFF Festival od lat jest jednym z wydarzeń budujących międzynarodową rozpoznawalność Katowic. Miasto należy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki, a organizatorzy przypominają, że festiwal był wcześniej wyróżniany między innymi przez magazyn „Time”, dziennik „The Guardian”, „NME” i „Clash”.

W zapowiedziach tegorocznej edycji szczególnie eksponowana jest rekomendacja BBC. OFF Festival znalazł się na globalnej liście siedmiu festiwali, które warto odwiedzić latem 2026 roku. Wyróżnienie obejmuje nie tylko sam program muzyczny, ale również możliwość połączenia udziału w festiwalu ze zwiedzaniem Katowic i Górnego Śląska.

Bilety na OFF Festival 2026

Sprzedaż wejściówek nadal trwa, choć tańsze pule zostały już wyprzedane. Według oficjalnej strony festiwalu:

trzydniowy karnet z III puli kosztuje 769 zł ,

, bilet weekendowy na sobotę i niedzielę z II puli kosztuje 569 zł ,

, bilet jednodniowy z II puli kosztuje 399 zł.

Do tych kwot doliczana jest opłata serwisowa bileterii w wysokości 5 procent ceny biletu.

W serwisie eBilet ceny podawane są już wraz ze wszystkimi obowiązkowymi opłatami. Trzydniowy karnet kosztuje tam obecnie od 807,90 zł, bilet weekendowy od 597,90 zł, a wejściówka jednodniowa od 418,90 zł.

Zainteresowanie tegoroczną edycją od początku jest duże. Karnety Early Birds sprzedały się w kilkanaście godzin, a poprzednia, wyprzedana edycja zgromadziła publiczność na koncertach między innymi Kraftwerk, Fontaines D.C., Jamesa Blake’a i Kneecap.

Godziny otwarcia i informacje praktyczne

W piątek 7 sierpnia bramy festiwalu zostaną otwarte o 16:45. W sobotę i niedzielę publiczność będzie mogła wejść na teren wydarzenia od 16:00.

Na terenie festiwalu obowiązywać będą płatności bezgotówkowe — kartą, telefonem lub BLIK-iem. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą wejść bezpłatnie z rodzicem. Organizatorzy przygotują również platformy dla osób z niepełnosprawnościami przy Scenie Głównej i Scenie Leśnej, punkt medyczny oraz płatną przechowalnię bagażu przed główną bramą.