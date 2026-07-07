Film o rzezi wołyńskiej wśród najchętniej oglądanych na Prime Video. To wybierają Polacy

Prime Video nie zwalnia tempa i regularnie poszerza bibliotekę o filmy, które potrafią zaskoczyć zarówno miłośników kina akcji, thrillerów, jak i mocnych dokumentów. W najnowszym zestawieniu TOP 10 platformy znalazły się produkcje, które wzbudzają ogromne emocje – od poruszającego dokumentu poświęconego tragicznym wydarzeniom na Wołyniu, przez trzymający w napięciu thriller z Ryanem Goslingiem, aż po dystopijne i kryminalne historie, prosto z kin. Jeśli zastanawiasz się, co obejrzeć w najbliższy wieczór, ta lista może być dobrą wskazówką.

10 najchętniej oglądanych filmów teraz na Prime Video. Wśród nich dokument o Wołyniu

„W pułapce”



Philip mieszka w wielkim domu rodzinnym, ale nigdy nie opuszcza jednego, pełnego krzyży i świętych obrazków, ciemnego pokoju. Chłopak przekonany jest o czyhających na niego siłach zła i demonach, które polują na jego duszę. Gdy jest już pogodzony ze swoim losem, w jego życiu pojawia się kobieta, dzięki której zaczyna wierzyć, że demony mogły być jedynie wytworem wyobraźni, a świat poza małym, ciasnym pokojem, znów jest bezpieczny. Ale czy naprawdę? Czy jego dotychczasowe życie było pełne chorych obsesji, czy może młoda kobieta okaże się kolejną, polującą na niego, siłą zła?



„90 minut do wolności”



Dystopijna przyszłość. Detektyw LAPD Raymond (Chris Pratt) staje przed sądem oskarżony o zamordowanie swojej żony (Annabelle Wallis). Postępowanie prowadzi ultranowoczesna sędzia oparta na sztucznej inteligencji, Maddox (Rebecca Ferguson), której wprowadzenie Raymond sam niegdyś popierał. W zaledwie 90 minut stróż prawa musi teraz w sposób niepodważalny udowodnić swoją niewinność, zanim sztuczna sprawiedliwość zadecyduje o jego dalszym życiu — lub o jego końcu.



„Wyższa szkoła jazdy”



Grupa nastolatków kradnie samochód ze szkolnego kursu nauki jazdy, aby wyruszyć w podróż i pomóc maturzyście odnaleźć jego dziewczynę, studentkę pierwszego roku college’u, oraz odzyskać jej względy.



„Po twoim trupie”



Połączenie czarnej komedii z thrillerem, w którym dysfunkcyjne małżeństwo, Dan i Lisa, wyjeżdża na urlop do ustronnej chatki w lesie, ukrywając przed sobą swoje prawdziwe zamiary - zabicie współmałżonka. Ich misterne plany zostają pokrzyżowane, gdy zbiegli więźniowie i skorumpowana strażniczka niespodziewanie przerywają małżeńską sielankę.



„Sąsiedzi – Preludium”



Poruszający dokument o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu i ich bolesnym dziedzictwie. Film, oparty na relacjach, zdjęciach i nagraniach, nie daje prostych odpowiedzi, lecz skłania do refleksji nad pamięcią, winą, strachem i ranami, które do dziś wpływają na relacje polsko-ukraińskie.



„Twoja wina: Londyn”



Nick i Noah stają przed najtrudniejszą próbą swojej miłości, gdy Noah zaczyna nowe życie na Uniwersytecie Oksfordzkim, a Nick zostaje w Londynie, pracując w firmie ojca. Dzieli ich odległość i narastające napięcia: zazdrość, ambicja oraz siły, które chcą ich rozdzielić - muszą zaryzykować wszystko, by ich więź przetrwała mimo przeciwności.



„Possessor”



Niedaleka przyszłość. Tasya (Andrea Riseborough) pracuje dla tajnej organizacji i na zlecenie bogatych klientów pozbywa się niewygodnych dla nich osób. Nigdy nie robi tego własnymi rękami, za to za pomocą zaawansowanej technologii doskonale manipuluje swoimi ofiarami i przejmuje kontrolę nad ciałami oraz umysłami wybranych jednostek. Niespodziewanie dla Tasyi, jej nowy cel i kolejne ludzkie narzędzie, Colin (Christopher Abbott), stawia opór i postanawia walczyć. Nie tylko nie poddaje się jej kontroli, ale też za wszelką cenę pragnie odnaleźć osobę, która włamała się do jego umysłu.



„Sprawiedliwość owiec”



George Hardy (Hugh Jackman) to pasterz, który kocha swoje owce i hoduje je wyłącznie dla wełny. Każdej nocy czyta im na głos kryminały, udając, że owce je rozumieją, nie podejrzewając, że nie tylko je rozumieją, ale także godzinami dyskutują o tym, kto jest sprawcą zbrodni. Kiedy George zostaje znaleziony martwy w tajemniczych okolicznościach, owce od razu zdają sobie sprawę, że było to morderstwo i uważają, że wiedzą wszystko o tym, jak je rozwiązać. Z drugiej strony lokalny policjant Tim Derry (Nicholas Braun) nigdy w życiu nie rozwiązał poważnej zbrodni, więc owce dochodzą do wniosku, że będą musiały rozwiązać ją same - nawet jeśli oznacza to opuszczenie swojej łąki po raz pierwszy i zmierzenie się z faktem, że świat ludzi nie jest tak prosty, jak wydaje się w książkach.



„Wyspa umarłych”



Po olbrzymiej katastrofie militarnej świat próbuje uwierzyć, że zagrożenie minęło. Wojsko zatrudnia cywili do pomocy przy zwłokach, dając rodzinom złudzenie spokoju. Gdy Ava wkracza do strefy kwarantanny, by odnaleźć zaginionego męża, odkrywa przerażającą prawdę.



„Projekt Hail Mary”



Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam. Czytaj też:

Netflix na ten tydzień: 14 premier, na czele z nowym „Domkiem na prerii”! Czytaj też:

18 najlepszych thrillerów, które są teraz na Netflix. Aktualne perełki