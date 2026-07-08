W czwartki przez nią pustoszały ulice. Kultowy fenomen po latach wraca do TVP

Był czas, gdy w czwartkowe wieczory ulice pustoszały, a miliony Polaków zasiadały przed telewizorami, by śledzić kolejną zagadkę kryminalną. Teraz legendarna „Kobra” wraca na antenę. Z okazji 70-lecia kultowego cyklu TVP Kultura przygotowała wakacyjny przegląd najsłynniejszych spektakli Teatru Sensacji.

Fenomen, który zatrzymywał całą Polskę

„Teatr Sensacji i Fantastyki »Kobra«” był emitowany od 6 lutego 1956 roku do 1993 roku. Pierwszym spektaklem były „Zatrute litery”, przygotowane na podstawie powieści Agathy Christie w reżyserii Adama Hanuszkiewicza.

Największą popularność cykl zdobył w latach 50. i 60. W realiach PRL-u, gdy działał tylko jeden kanał telewizyjny, a telewizory były dobrem luksusowym, „Kobra” osiągała oglądalność sięgającą nawet 90-95 proc. wśród posiadaczy odbiorników. Przed jednym telewizorem często gromadziło się kilka osób, dlatego spektakle śledziły miliony widzów.

Czwartkowe emisje szybko stały się społecznym rytuałem. Ulice pustoszały, w kinach brakowało widzów, a następnego dnia niemal wszyscy dyskutowali o tym, kto stoi za zbrodnią przedstawioną w spektaklu.

Siłą „Kobry” były nie tylko intrygujące historie, ale również znakomita obsada. Na ekranie pojawiali się najwybitniejsi polscy aktorzy, wśród nich Kalina Jędrusik, Zofia Mrozowska, Danuta Szaflarska, Piotr Fronczewski, Jan Machulski, Andrzej Łapicki, Roman Wilhelmi i Jerzy Dobrowolski.

Twórcy sięgali po klasykę światowego kryminału. Adaptowano utwory Agathy Christie, Arthura Conana Doyle'a, Maurice'a Leblanca, Patricii Highsmith, Gilberta Chestertona czy Louisa Stevensona. W repertuarze znalazły się również dzieła fantastyczne, w tym „Wierny robot” Stanisława Lema.

Charakterystyczna czołówka z animowanym wężem oraz muzyka Francisa Poulenca stały się znakami rozpoznawczymi cyklu, a powiedzenie „Dzień dobry, jestem z Kobry” na stałe weszło do języka potocznego.

„Kobra” Teatru Sensacji wraca do TVP Kultura

Widzowie mogą już oglądać archiwalne spektakle „Teatru Sensacji i Fantastyki Kobra”. Wakacyjny cykl potrwa do końca sierpnia. Przez osiem kolejnych wtorków o godz. 20:00 TVP Kultura pokaże jedną z kultowych realizacji.

Serię otworzy „Upiór w kuchni” w reżyserii Janusza Majewskiego z 1976 roku. W kolejnych tygodniach na antenę wrócą także „Maximatic” w reżyserii Juliusza Burskiego z 1978 roku oraz „Dzień słodkiej śmierci” w reżyserii Jerzego Sztwiertni.

Jak podkreśla TVP: „Letni cykl w TVP Kultura będzie sentymentalną podróżą dla starszej widowni, a dla młodszej publiczności – okazją do odkrycia fenomenu, który udowodnił, że do stworzenia wielkich emocji wystarczą świetny scenariusz, znakomici aktorzy i umiejętnie budowane napięcie”.

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