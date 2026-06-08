Ranking ostateczny: 100+ najlepszych seriali-thrillerów na Netflix i HBO Max

Jeśli szukasz serialu, który nie pozwoli ci oderwać się od ekranu i sprawi, że kolejny odcinek „sam się włączy”, dobrze trafiłeś. W związku z tym, że thrillery to jeden z najpopularniejszych gatunków na platformach streamingowych, Netflix i HBO Max mają w swojej ofercie dziesiątki produkcji z tej półki. Sprawdziliśmy, które z tych tytułów mają najwyższe oceny od widzów i krytyków i zebraliśmy je w rankingu. To ponad 100 mrocznych historii, które warto znać, posegregowanych według przyznanych im not. Sprawdźcie zestawienie i poszukajcie czegoś dla siebie lub wracajcie do tej listy za każdym razem, kiedy nie macie weny na szukanie dobrego seansu na wieczór.

Co obejrzeć, jeśli lubisz napięcie? Ponad 100 świetnych thrillerów na Netflix i HBO Max

„Wilk”



Rodzinie przetrzymywanej w domu przez psychopatę pomaga londyński policjant.



„Dzieci zła”



Zamaskowany zabójca rytualnie morduje polityka, zostawiając złotą monetę. Nikola niechętnie bierze sprawę i staje się częścią niebezpiecznej gry.



„Hollington Drive”



Smutek ogarnia Hollington Drive, gdy 10-letni Alex Boyd znika, a siostry Theresa i Helen walczą o utrzymanie swojego życia i rodziny.



„Niespodziewany gość”



Para, próbująca ratować swoje małżeństwo po romansie męża, przeżywa kolejny kryzys, gdy w jej domu pojawia się tajemnicza kobieta z przeszłości żony.



„Traitors”



Po zakończeniu II wojny światowej młoda Angielka pomaga zagadkowemu amerykańskiemu agentowi rozpracować rosyjskich szpiegów w rządzie brytyjskim.



„Szabla”



Dziennikarka bada sprawę dot. zamachu na serbskiego premiera. Jej śledztwo prowadzi ją do mrocznego świata skorumpowanego aparatu państwowego.



„Przywileje”



Licząc na ostatnią szansę odkupienia, młoda więźniarka podejmuje pracę w luksusowym paryskim hotelu.



„Królowe Djursholm”



Młode, bardzo zadłużone kobiety z zamożnego przedmieścia Sztokholmu zaczynają okradać swoich sąsiadów. Serial inspirowany autentycznymi zdarzeniami.



„Gangi Galicji”



Kiedy jej ojciec zostaje zamordowany, a na jaw wychodzi jego podwójne życie, prawniczka szuka zemsty, infiltrując kartel narkotykowy i zbliżając się do jego przywódcy.



„Żelazna ręka”



Joaquín Manchado żelazną ręką kieruje swoim narkotykowym imperium z portu w Barcelonie. Jednak nowa dostawa sprowadza jego biznes i rodzinę na grząski teren.



„Dziewczyna przede mną”



Jane zakochuje się w niezwykłym minimalistycznym domu, ale kiedy odkrywa, że trzy lata wcześniej zginęła tam inna kobieta, zastanawia się czy historia się nie powtórzy.



„SPY/MASTER”



Victor Godeanu, prawa ręka prezydenta Nicolae Ceaușescu, prowadzi podwójne życie jako tajny agent Sowietów… Mężczyzna ma tylko jedną szansę na ucieczkę z Rumunii, zanim jego przykrywka zostanie zdemaskowana.



„Zatajone grzechy”



Kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę - nawiązując romans z młodszym mężczyzną. Lecz z czasem sytuacja zmienia się w niebezpieczną grę o przetrwanie.



„Kłamstwa i oszustwa”



Nauczycielka literatury podejrzewa szanowanego chirurga o odurzenie jej i wytacza mu proces.



„Rewanż”



Historia epickiego pojedynku między mistrzem świata w szachach Garrym Kasparovem a superkomputerem IBM Deep Blue.



„Szczera prawda”



Światowej sławy komik rozpaczliwie poszukuje drogi ucieczki po nocy spędzonej z bratem w Filadelfii, której konsekwencje wywracają jego życie na nice.



„Zabójczy paradoks”



Gdy nieumyślne zabójstwo pociąga za sobą kolejne, zwyczajny młody człowiek zostaje wciągnięty w niekończącą się zabawę w kotka i myszkę z błyskotliwym detektywem.



„Ángela”



W pozornie idealnej rodzinie Ángela musi znosić życie z agresywnym mężem, aż do momentu, gdy pojawienie się Edu na nowo rozbudza w niej pożądanie...



„Dwa groby”



Zaginięcie dwóch nastolatek wstrząsa społecznością nadmorskiego miasteczka. Babcia jednej z nich kładzie teraz na szalę wszystko, aby poznać prawdę i dokonać zemsty.



„Zdemaskowani”



Kiedy przeszłość dopada byłych szpiegów, ich największym wyzwaniem nie są pościgi samochodowe, strzelaniny ani bójki na pięści, lecz powiedzenie sobie nawzajem prawdy.



„Black Earth Rising”



Kate Ashby przeżyła wojnę w Rwandzie i została adoptowana przez obrończynię praw człowieka. Teraz jako prawniczka śledcza sama zajmuje się przestępstwami wojennymi.



„Na gorącym uczynku”



Słynąca z łapania przestępców dziennikarka Ema Garay staje przed dużym dylematem, kiedy bliska jej osoba zaczyna być łączona z zaginięciem nastolatki.



„Ziemia niczyja”



Młody Francuz łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i podróżuje po ogarniętej wojną Syrii w poszukiwaniu swojej siostry.



„Krwawe Wybrzeże”



Brutalne gangi narkotykowe walczą o przejęcie Marsylii. Twardy policjant i jego lojalny zespół biorą sprawy w swoje ręce.



„Dziewczyna z Oslo”



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem.



„Pokonani”



Amerykański gliniarz przybywa latem 1946 roku do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec.



„Marseille”



Robert Taro jest burmistrzem Marsylii od 25 lat. W nadchodzących wyborach będzie musiał się zmierzyć ze swoim żądnym władzy podopiecznym, Lucasem.



„StartUp”



Losy grupy zupełnie różnych mieszkańców Miami, którzy igrają z prawem.



„Czarne motyle”



Posępny pisarz, któremu brakuje inspiracji na drugą książkę, zgadza się spisać wspomnienia umierającego mężczyzny – i staje się częścią jego splamionego krwią życia.



„Zielona granica”



Młoda detektyw z Bogoty trafia do dżungli, by rozwiązać zagadkę morderstw czterech kobiet. Na miejscu odkrywa też magię, nazistów i tajemnicę własnego pochodzenia.



„Inwigilacja”



Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.



„Duster”



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



„Triada”



Rebecca odkrywa, że po urodzeniu została rozdzielona z dwiema pozostałymi siostrami, wyrusza więc w niebezpieczną podróż, aby odkryć prawdę o swoim pochodzeniu.



„Ostatnia noc w Tremor”



Po porażeniu piorunem udręczony pianista zaczyna mieć niepokojące wizje własnej przyszłości i śmiertelnych zagrożeń czyhających na jego bliskich.



„Ocaleni”



Piętnaście lat temu śmierć trojga młodych ludzi rozdarła serca mieszkańców sennego nadmorskiego miasteczka. Teraz tajemniczy zgon młodej kobiety przywołuje przeszłość.



„Requiem”



Gdy matka Matildy popełnia samobójstwo, dziewczyna zaczyna kwestionować własną tożsamość. Szukając odpowiedzi, wyrusza do walijskiej wioski, w której 23 lata wcześniej zaginęło dziecko.



„Pielęgniarka”



Nowa pielęgniarka w szpitalu podejrzewa, że jej pragnąca uznania koleżanka z pracy może mieć związek z serią zgonów wśród pacjentów. Na podstawie prawdziwej historii.



„Porwana”



Chcąc trafić do więzienia i odnaleźć porywacza swojej córki, Antonio daje się przyłapać na przemycie kokainy.



„Pełne morze”



Zgony na luksusowym statku płynącym z Hiszpanii do Rio de Janeiro doprowadzają do ujawnienia tajemnic dwóch podróżujących razem sióstr.



„Rzeka odchodzących dusz”



Policjantka Mickey patroluje filadelfijską dzielnicę dotkniętą kryzysem opioidowym. Gdy w okolicy zaczynają mieć miejsce morderstwa, odkrywa, że jej przeszłość może być powiązana z tą sprawą.



„Kryształowa kukułka”



Adaptacja powieści Goldinga z 1954 r. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.



„Władca much”



Adaptacja powieści Goldinga z 1954 r. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.



„Echa”



Bliźniaczki Leni i Gina od lat potajemnie zamieniały się miejscami. Kiedy jedna znika bez śladu, życie obu zmienia się w chaos.



„Mayans M.C.”



Po wyjściu z więzienia EZ Reyes zostaje kandydatem na członka motocyklowego klubu.



„Gdzieś pomiędzy”



Laura Price zna dokładne okoliczności, w jakich jej córka zostanie zamordowana. Nie wiedząc kim jest zabójca, kobieta próbuje zapobiec tragicznym wydarzeniom.



„Turysta”



Po wypadku samochodowym z udziałem cysterny mężczyzna budzi się w szpitalu nie pamiętając kim jest.



„Top Boy”



Dushane i Sully są dilerami, którzy mają ambicję stać się liderami i rządzić całym narkobiznesem we wschodnim Londynie. Wspinanie się na szczyt oddziałuje na lokalną społeczność Summerhouse, w tym Ra'Nella i Gema.



„Collateral”



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Sympatyk”



Historia komunistycznego szpiega w ostatnich dniach wojny w Wietnamie i jego przeprowadzce do USA.



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki”



Pięć lat po zabójstwie 17-latki w sennym angielskim miasteczku pewna uczennica nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę i znaleźć prawdziwego mordercę.



„Morderstwa w Åre”



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Zamęt”



Losy młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie i próbuje odnaleźć się w normalnym życiu. Odrzucony przez bliskich, rozpoczyna współpracę z gangsterami.



„O krok za daleko”



Ojciec, desperacko szukający córki, zostaje wplątany w sprawę morderstwa i natyka się na sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Anatomia skandalu”



Wygodne życie żony wpływowego polityka zbacza z torów, kiedy na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica i jej mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo.



„Śnieżna dziewczyna”



Gdy podczas parady w Maladze znika mała dziewczynka, młoda dziennikarka postanawia zrobić, co w jej mocy, żeby pomóc rodzicom Amayi odnaleźć córkę.



„Bałagan, jaki zostawisz”



Nauczycielkę zaczynającą pracę w szkole średniej prześladuje sprawa podejrzanej śmierci sprzed kilku tygodni. Kobieta zaczyna się obawiać o swoje życie.



„W zamknięciu”



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Black Rabbit”



Odnoszący pierwsze sukcesy restaurator zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami spod ciemnej gwiazdy na ogonie.



„Mroczne pożądanie”



Mężatka Alma wyjeżdża na weekend, który zapewnia jej cały wachlarz emocji - rozbudza namiętność, kończy się tragedią i zmusza do zadania trudnych pytań o najbliższych.



„Marcella”



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„Eric”



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Gypsy”



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Black Doves”



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.



„Harry Hole”



Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.



„Dzień zero”



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



„Nocny agent”



Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.



„Już mnie nie oszukasz”



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Mr. Mercedes”



Emerytowany detektyw stara się zatrzymać psychopatycznego mordercę, który wjeżdża mercedesem w tłum ludzi.



„Porządny człowiek”



Paweł to oddany mąż, ojciec i wysokiej klasy kardiochirurg. Paweł to po prostu porządny człowiek. Wszystko zmienia się, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję i jego poukładane oraz pozornie idealne życie rozsypuje się jak domek z kart.



„Zabójcza przyjaźń”



Żyjący w separacji małżonkowie - detektyw i reporterka - próbują rozwiązać zagadkę morderstwa, o którego dokonanie podejrzewają siebie nawzajem.



„Ukochane dziecko”



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„Bestia we mnie”



Znana pisarka zostaje wciągnięta w skomplikowaną psychologiczną grę ze swoim potężnym, bogatym, nowym sąsiadem, który być może jest mordercą.



„Kierunek: Noc”



Kiedy dochodzi do katastrofalnej w skutkach eksplozji na Słońcu, pasażerowie i członkowie załogi nocnego lotu z Brukseli obierają kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku.



„W pułapce”



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.



„Designated Survivor”



Tom Kirkman, jeden z członków amerykańskiego gabinetu niższego szczebla, nieoczekiwanie zostaje prezydentem po katastrofalnym ataku, jaki miał miejsce w Waszyngtonie.



„Więzienie Oz”



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



„Przesmyk”



Wschodnia flanka NATO, trwają rosyjskie manewry wojenne w punkcie zapalnym o znaczeniu strategicznym dla całego kontynentu.



„Dzikość”



Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.



„Alias Grace”



Pochodząca z Irlandii pokojówka zostaje oskarżona o zamordowanie swojego pracodawcy.



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Snowpiercer”



Ziemia jest zamarzniętym pustkowiem, przez które pędzi gigantyczny pociąg zamieszkany przez resztki ocalałych ludzi.



„Nieznajoma”



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„Cassandra”



Rodzeństwo Rayburn odkrywa sekrety związane ze swoją przeszłością, gdy ich brat powraca do domu.



„Bloodline”



Rodzeństwo Rayburn odkrywa sekrety związane ze swoją przeszłością, gdy ich brat powraca do domu.



„Alice In Borderland”



Gracz bez planu na życie i jego dwóch przyjaciół trafiają do Tokio w równoległym świecie, gdzie są zmuszeni do rywalizowania w serii sadystycznych gier, aby przeżyć.



„Wzgórze psów”



Ceniony pisarz – którego dręczy dawna trauma i tajemniczy szantażysta – wraca do rodzinnego miasteczka, aby zmierzyć się z demonami przeszłości.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Obserwator”



Małżeństwo wprowadza się do wymarzonego domu, gdzie zaczyna otrzymywać listy z pogróżkami.



„Ruchome piaski”



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Kasztanowy ludzik”



Na kopenhaskim placu zabaw zostaje znaleziona brutalnie zamordowana dziewczyna, a nad nią wisi ludzik zrobiony z kasztanów.



„Ripley”



Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.



„Wybrani”



Były agent CIA zostaje zwerbowany przez tajemniczego miliardera, by zapobiegać morderstwom, które mają się wydarzyć.



„Od nowa”



Życie odnoszącej sukcesy terapeutki z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.



„1983”



Lata po ataku terrorystycznym z 1983 r. student prawa i oficer śledczy odkrywają spisek, przez który Polska stała się krajem policyjnym, a żelazna kurtyna nie upadła.



„Szkoła dla elity”



Kiedy do ekskluzywnej hiszpańskiej szkoły trafia trójka pochodzących z klasy robotniczej uczniów, dochodzi do tragedii.



„Idź przodem, bracie”



Zwolniony z pracy policjant z oddziału specjalnego usiłuje odnaleźć się w roli sklepowego ochroniarza. Pewnego dnia odkrywa sposób na swoje problemy finansowe.



„Informacja zwrotna”



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„Grzesznica”



Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.



„Pakt”



Dziennikarz Piotr Grodecki odkrywa spisek na wysoką skalę, a sprawa jest bardziej zawiła, niż myślał.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Słodkie kłamstewka”



Rok po zaginięciu Alison jej przyjaciółki zaczyna prześladować tajemnicze "A".



„Homeland”



Po ośmiu latach niewoli w Iraku sierżant korpusu piechoty morskiej powraca do Stanów Zjednoczonych jako bohater. Agentka CIA podejrzewa, że może on planować zamach terrorystyczny.



„Wataha”



Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.



„Squid Game”



Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka - przerażająco wysoka.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Ślepnąc od świateł”



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.



„Dark”



Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.



„Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



„Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.Czytaj też:

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