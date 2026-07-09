Ten thriller wciąga od pierwszej minuty. Dziś wieczorem wraca do telewizji

Napady na banki, romans z kobietą, która nie powinna poznać prawdy i nieustanna gra z FBI. Produkcja z gwiazdorską obsadą wraca dziś na antenę HBO.

„Miasto złodziei” ponownie w telewizji

Akcja filmu rozgrywa się w Bostonie, gdzie Doug MacRay stoi na czele grupy przestępców specjalizujących się w napadach na banki. Charyzmatyczny złodziej wywodzi się z rodziny o kryminalnej przeszłości, a swojego najbliższego współpracownika, porywczego Coughlina, traktuje jak brata.

Podczas jednego z napadów bandyci biorą jako zakładniczkę Claire Keesey. Kobieta wychodzi z opresji cało, jednak traumatyczne wydarzenia nie pozwalają jej o sobie zapomnieć. Również przestępcy nie spuszczają jej z oka, zwłaszcza gdy odkrywają, że mieszka w tej samej okolicy.

Doug postanawia obserwować Claire, by upewnić się, że nie doprowadzi śledczych do jego grupy. Z czasem nawiązuje z nią kontakt, a ich przypadkowe spotkania przeradzają się w romans. Kobieta nie ma pojęcia, że zakochuje się w jednym z mężczyzn odpowiedzialnych za napad, którego padła ofiarą.

Ukrywany związek szybko zaczyna komplikować sytuację. Coughlin domyśla się prawdy, a relacja Douga i Claire staje się zagrożeniem zarówno dla przestępczej grupy, jak i dla samej kobiety.

Tymczasem każdy ruch MacRaya śledzi agent FBI Adam Frawley. Dla doświadczonego śledczego Claire może okazać się kluczem do rozbicia szajki odpowiedzialnej za serię brawurowych napadów.

Kiedy i gdzie oglądać?

Film „Miasto złodziei” będzie można obejrzeć w czwartek 9 lipca o godz. 20:00 na antenie HBO. Przy okazji warto również przypomnieć sobie inne hity z udziałem Bena Afflecka. Amerykański aktor, reżyser, producent filmowy, scenarzysta i filantrop, laureat dwóch Oscarów i trzech Złotych Globów wystąpił m.in. w dostępnym na platformach streamingowych „Księgowym” oraz takich przebojach jak „Batman kontra Superman: Świt sprawiedliwości”, czy „Zaginiona dziewczyna”.

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