Gwiazdor „Dojrzewania” w nowym serialu kryminalnym! To adaptacja słynnej książki

Apple TV prezentuje pierwsze kadry z serialu „Ukryte w ciemności”, trzymającego w napięciu dramatu opartego na bestsellerowych powieściach kryminalnych „Lazarus” i „The Sandman”, autorstwa Lars Kepler. Produkcja stworzona została przez laureata nagrody BAFTA Rowana Joffe, a za adaptację telewizyjną, scenariusz, produkcję wykonawczą oraz funkcję showrunnera odpowiada John Hlavin.

W serialu występują i pełnią funkcję producentów wykonawczych zdobywca nagród Tony i Actor Award oraz nominowany do nagród Emmy i Złotych Globów Liev Schreiber, a także nominowana do nagrody Emmy Zazie Beetz. W obsadzie znajduje się również zdobywca nagród Emmy, Złotego Globu i Actor Award Stephen Graham.

Nowy kryminał nadchodzi. Serial przyciągnie tłumy?

Serial opowiada historię Jonaha Lynna (Schreiber), byłego żołnierza, który zostaje detektywem wydziału zabójstw. Zmęczony brutalną codziennością na ulicach Filadelfii przeprowadza się do niewielkiego miasteczka w zachodniej Pensylwanii z nadzieją na spokojniejsze życie. Sielanka szybko dobiega jednak końca, gdy mieszkańcy stają się celem wyjątkowo przebiegłego seryjnego mordercy Jureka Waltera (Graham). Aby ochronić swoich bliskich, Jonah będzie musiał zmierzyć się z największym wyzwaniem w swoim życiu. Gdy desperackie poszukiwania ostatniej zaginionej ofiary prowadzą do nieuniknionej konfrontacji jego przybranej córki, agentki FBI Sagi Bauer (Beetz), z Jurekiem, Jonah staje przed pytaniem: jak daleko będzie gotów się posunąć?

W obsadzie, obok Schreibera, Beetz i Grahama, znaleźli się także Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan oraz Gary Carr.





Małżeństwo pod pseudonimem Lars Kepler należą do grona najpopularniejszych autorów thrillerów na świecie. Dziesięć opublikowanych przez nich powieści kryminalnych sprzedało się łącznie w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Seria książek została przetłumaczona na 40 języków i jest dystrybuowana w ponad 170 krajach.

Serial „Ukryte w ciemności” zadebiutuje na Apple TV dwoma odcinkami w piątek, 30 października. Kolejne będą emitowane w każdy piątek aż do 25 grudnia 2026 roku.

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