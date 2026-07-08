Podziemia Pragi skrywają przerażający sekret. CANAL+ zapowiada nowy serial

Trwają zdjęcia do serialu, którego akcja rozgrywa się pod ulicami Pragi. „Zaginięcie Sary Lindert” ma połączyć kryminał, thriller i elementy urban fantasy, a tajemnicza historia zniknięcia studentki psychologii trafi do widzów w wielu europejskich krajach, w tym także w Polsce.

Pod Pragą kryje się mroczna tajemnica. Zniknięcie studentki rozpoczyna niebezpieczną grę

Fabuła koncentruje się na Sáře, studentce psychologii, która w tajemniczych okolicznościach znika w podziemiach praskiego metra. Jedynym śladem po dziewczynie pozostaje niepokojące nagranie z kamer monitoringu.

To właśnie od tego momentu rozpoczyna się historia, w której kryminalna intryga przeplata się z nadprzyrodzonymi wydarzeniami oraz opowieścią o tożsamości, traumie i skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Zdjęcia realizowane są w autentycznych przestrzeniach praskiego metra, które tworzą mroczny, labiryntowy świat. W nim granica między rzeczywistością a podświadomością stopniowo zaczyna się zacierać.

Powieść „Zaginięcie Sary Lindert” doczekała się ekranizacji

Za sześcioodcinkową produkcją odpowiadają twórcy z Czech przy wsparciu partnerów z Francji, Polski oraz krajów Beneluksu i Europy Centralnej. Serial powstaje na podstawie nagradzanej powieści Kateřiny Šardickiej. Za scenariuszem stoją sama autorka, Miro Šifra oraz Marie Stará, natomiast reżyserem został Matěj Chlupáček.

W głównych rolach występują Josefína Prachařová oraz Julie Šoucová. W obsadzie znaleźli się także Anna Geislerová oraz przedstawiciele młodego pokolenia czeskich aktorów.

„Zaginięcie Sary Lindert” zadebiutuje w 2027 roku. Produkcja trafi jednocześnie do widzów w Czechach, na Słowacji, w Polsce, Austrii, Belgii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Holandii, Rumunii i Francji.

Za produkcję odpowiada Barletta. Głównym partnerem projektu jest CANAL+, który realizuje serial wspólnie z Telewizją Czeską i słowacką stacją TV JOJ przy wsparciu europejskich zespołów CANAL+. Międzynarodową dystrybucją zajmie się STUDIOCANAL.

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