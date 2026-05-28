Nowy 6-odcinkowy thriller zmierza do sieci. Zapowiada się niesamowicie

Serial powstał na podstawie książki „The Dispatcher” autorstwa Ryana Davida Jahna, laureata nagrody CWA John Creasey Dagger. Serial liczy sześć odcinków, a główną rolę zagrał Patrick Brammall. Serial został zaadaptowany przez cenionego scenarzystę i producenta wykonawczego Krisa Mrksa. Reżyserem oraz producentem serialu, którego akcja rozgrywa się w stanie Wiktoria w Australii, jest nominowany do Emmy Christian Schwochow.

Nowy sześcioodcinkowy thriller. O czym będą „Konsekwencje prawdy”?

Życie detektywa Iana Ridleya (Brammall) rozpadło się jedenaście lat temu, gdy jego córka Maggie zniknęła bez śladu. Obecnie pracuje jako dyspozytor policji, a jedyną rzeczą, która pozwala mu funkcjonować, jest niezłomna odmowa pogodzenia się z tym, że Maggie mogłaby już nigdy nie wrócić. Gdy odbiera telefon alarmowy od nastoletniej dziewczyny jest przekonany, że to jego córka. Zrobi wszystko, by ją odnaleźć, bez względu na konsekwencje.

Obok Brammalla („Diabeł ubiera się u Prady 2”) w serialu występują również Maxine Peake („Czarne lustro”), Brendan Cowell („Diuna”), Daniel Henshall („Mickey 17”), Jessica Wren („Mr. Inbetween”), Zahra Newman oraz debiutująca Chloe Jean Lourdes.

Producentami wykonawczymi serialu są Jamie Laurenson i Hakan Kousetta z 60Forty Films („Porwanie”, „Kulawe konie” „Droga do prawdy”), a także Christian Schwochow („The Crown”, „Bad Banks”, „Munich: The Edge of War”), Kris Mrksa („Requiem”, „No Escape”, „White House Farm”) i Joanna Werner („The Newsreader”, „Riot”, „Clickbait”) z Werner Film Productions.

„Konsekwencje prawdy” zadebiutują dwoma odcinkami na Apple TV 9 września 2026 roku. Kolejne będą emitowane co środę aż do 7 października. Serial dołącza do katalogu cenionych thrillerów dostępnych w Apple TV obok takich produkcji jak „Porwanie„ z Idrisem Elbą, wielokrotnie nagradzane „Kulawe konie” z Garym Oldmanem oraz niedawno przedłużony na kolejny sezon serial „Droga do prawdy„ z Emmą Thompson i Ruth Wilson.

