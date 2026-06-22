Na HBO Max wrócił właśnie najlepszy serial od lat. Kiedy nowe odcinki?

Serial „Ród smoka” powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina „Ogień i krew” i przedstawia wydarzenia, które miały miejsce 200 lat przed tymi z „Gry o tron”. Współtwórcą, showrunnerem oraz producentem wykonawczym trzeciego sezonu serialu jest Ryan Condal. George R.R. Martin jest współtwórcą i producentem wykonawczym – podobnie, jak w przypadku dwóch poprzednich odsłon. Jednocześnie autor książek zdecydował po drugim sezonie, że nie będzie współpracował z showrunnerem przy okazji kolejnego, z powodu różnic kreatywnych i zmian, jakie wprowadzono do jego dzieła.

Co w 3. sezonie „Gry o tron”?

Wojna domowa pomiędzy Czerwonymi a Zielonymi z rodu Targaryen rozpętała się na dobre. Trzeci sezon serialu rozpocznie się od odcinka, który planowano oryginalnie jako finał drugiej odsłony, jednak ze względu na budżet i brak czasu, wylądował on jako pierwszy epizod kolejnej. Widzowie zobaczą zatem wybuchowy atak na Królewską Przystań z udziałem smoków, które oglądać możemy też na pierwszych fotkach z serialu, jak i zwiastunie.

W obsadzie serialu pojawią się: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain oraz Barry Sloane.

„Ród smoka”. Kiedy nowe odcinki 3. sezonu?

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu „Ród smoka”można oglądać już dziś w serwisie HBO Max. Kolejne będą pojawiały się na platformie co tydzień, aż do wielkiego finału 10 sierpnia.

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