Do sieci wpada zakończenie najwyżej ocenianej historii filmowej od lat. Tutaj obejrzycie film

Czas wrócić do Emerald City i ponownie zanurzyć się w magicznym świecie Krainy Oz. „Wicked: Na dobre” to wyjątkowe zakończenie historii, która podbiła serca widzów na całym świecie w musicalu Wicked. Teraz obydwie części tej historii obejrzycie na jednej platformie streamingowej.

W końcu ten film obejrzycie w sieci! Tutaj będzie dostępny

Finał dwuczęściowej historii rozpoczyna się w chwili, gdy Elphaba i Glinda są ze sobą skłócone i muszą mierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba (Cynthia Erivo), określana teraz jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu i nadal walczy o ujawnienie prawdy o Czarnoksiężniku. W tym samym czasie Glinda (Ariana Grande) staje się symbolem dobra, pławi się w blasku sławy i popularności. Do ich życia z impetem wkracza dziewczyna z Kansas. Jeśli chcą zmienić siebie oraz całe Oz, Elphaba i Glinda muszą znów się zjednoczyć, zaakceptować swoje wybory oraz słabości. Przeżyj tę przygodę w domowym zaciszu i przygotuj się na przemianę, która zostanie z Tobą… na dobre.

Ekranizacja powstała na podstawie kultowego musicalu z muzyką i tekstem zdobywcy nagród Grammy i Oscara Stephena Schwartza oraz scenariusza Winnie Holzman. Film jest inspirowany powieścią Gregory’ego Maguire’a. Za reżyserię odpowiada ceniony Jon M. Chu.

W „Wicked: Na dobre” występują nominowane do Nagrody Akademii gwiazdy – Cynthia Ervio i Ariana Gande. Partnerują im m.in. laureat nagrody Critics Choice i nominowany do Emmy Jonathan Bailey (Jurassic World: Odrodzenie, Bridgertonowie), zdobywca Emmy Jeff Goldblum (Park Jurajski, Dzień Niepodległości), laureatka Oscara i Złotego Globu Michelle Yeoh (Wszystko wszędzie naraz, Bajecznie bogaci Azjaci), nominowany do nagrody SAG Ethan Slater (broadwayowski SpongeBob SquarePants, The Man Behind the Camera), a także Bowen Yang (Saturday Night Live, Jak romantycznie!) i Marissa Bode.

Za produkcję filmu odpowiadają ponownie nagradzany nagrodami Tony i Emmy Marc Platt oraz wielokrotny zdobywca Tony David Stone. Producentami wykonawczymi są Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman i Dana Fox.

Film „Wicked: Na dobre” trafi na platformę SkyShowtime już w sobotę 20 czerwca.

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