Burza po słowach Justyny Steczkowskiej. „A można to jeszcze wyleczyć?” – pytają internauci

Justyna Steczkowska zdobyła się na wyznanie, którym mocno podzieliła swoich fanów i to delikatnie mówiąc. Piosenkarka opowiedziała o wyjątkowej więzi z naturą i zdradziła, że każde z jej dzieci ma własne drzewo posadzone w bardzo nietypowy sposób.

Justyna Steczkowska pochowała łożyska dzieci pod drzewami

Gwiazda od lat otwarcie mówi o swojej duchowości, wrażliwości i szczególnym podejściu do świata natury. W najnowszym wywiadzie w rozmowie z Małgorzatą Ohme przyznała, że regularnie rozmawia z roślinami, a nawet je przeprasza. To jednak nie ten fragment rozmowy wywołał największe emocje wśród internautów. Znacznie więcej komentarzy pojawiło się po wyznaniu dotyczącym drzew rosnących w ogrodzie artystki.

Steczkowska opowiedziała, że część drzew została posadzona na cześć jej dzieci: Leona, Stanisława i Heleny. Jak wyjaśniła, pod każdym z nich znajduje się łożysko związane z narodzinami potomstwa.

„Pod każdym z drzew jest łożysko. Każde nasze dziecko ma swoje drzewo, które jest zasadzone na jego łożysku na jego cześć. Uważam, że to są ich drzewa” – mówiła artystka.

Dla piosenkarki to symboliczny sposób upamiętnienia narodzin dzieci i podkreślenia ich związku z naturą.

Internauci nie kryją emocji. „A można to jeszcze wyleczyć?”

Wypowiedź gwiazdy błyskawicznie obiegła internet i wywołała lawinę komentarzy. Dla części użytkowników sieci byl to najwyraźniej spory szok, w komentarzach nie szczędzą bowiem ostrych słów.

„Takie rzeczy robią psychopaci. Kto ku**a normalny by w ogóle na coś takiego wpadł. Co będzie następne? Z tych drzew będą pozbijane trumny dla tych dzieci?” – napisał jeden z internautów.

„Odchody też zakopywała? A myślałam, że Edyta jest kopnięta…”, „A można to jeszcze wyleczyć?” – grzmią, nie owijając w bawełnę w serwisie X.

Nie zabrakło jednak głosów broniących wokalistki. Część komentujących uznała pomysł za symboliczny i pełen emocjonalnego znaczenia. „Ma to jednak w sobie jakąś historię, bardzo ładny gest” – oceniła jedna z internautek.

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